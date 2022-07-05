04:09 05.07.2022 (обновлено: 11:11 05.07.2022)
Байдену предрекли роль "голого короля Донбасса"
The American Conservative: борьба президента США Байдена с Россией оказалась бесплодна
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден . Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Отчаянная борьба США с Россией не приносит Западу никаких плодов, пишет в статье для The American Conservative Питер Ван Бурен.
Автор сравнивает сложившуюся ситуацию с вечеринкой, которую объявил Джо Байден, но на которую никто не пришел. "А ведь именно так обстоят дела на Украине, где постепенное продвижение России каким-то образом сочетается с убежденностью Байдена, что на карту поставлена глобальная гегемония и что он ведет свою войну с небольшими затратами", — считает Ван Бурен.
Прошло всего четыре месяца с начала российской военной спецоперации, а президент США объявил о новом пакете помощи Украине в 1,2 миллиарда долларов сверх утвержденного ранее ленд-лиза на 40 миллиардов. "Президент и вашингтонский истеблишмент — единственные, кто убежден, что они ведут Запад на героическую борьбу. Эта война ведется оружейными поставками и санкциями, но оба эти пути терпят крах, а Байден рискует в один прекрасный день проснуться голым королем Донбасса", — констатирует эксперт.
Кроме того, предполагалось, что битву выиграют санкции: Россия уйдет под угрозой экономического краха. Но, по словам Ван Бурена, проблема заключается в том, что этого не только не произошло, а наоборот — санкции помогли России.
"Америка чуть ли не единственная утверждает, что либеральный миропорядок под угрозой. Что, если другие нации видят в этом порядке так мало пользы, что не пожалеют о его уходе?" — заключил Ван Бурен.
27 июня, 02:53В США назвали конечную цель игры против России
Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для The Grayzone отметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения гегемонии в мире. По его мнению, действия Вашингтона не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы, причем США будут бороться с Россией "до последнего украинца".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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