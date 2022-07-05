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Байдену предрекли роль "голого короля Донбасса" - РИА Новости, 05.07.2022
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Байдену предрекли роль "голого короля Донбасса"
Байдену предрекли роль "голого короля Донбасса" - РИА Новости, 05.07.2022
Байдену предрекли роль "голого короля Донбасса"
Отчаянная борьба США с Россией не приносит Западу никаких плодов, пишет в статье для The American Conservative Питер Ван Бурен. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T04:09
2022-07-05T11:11
в мире
джо байден
россия
украина
сша
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Отчаянная борьба США с Россией не приносит Западу никаких плодов, пишет в статье для The American Conservative Питер Ван Бурен.Автор сравнивает сложившуюся ситуацию с вечеринкой, которую объявил Джо Байден, но на которую никто не пришел. "А ведь именно так обстоят дела на Украине, где постепенное продвижение России каким-то образом сочетается с убежденностью Байдена, что на карту поставлена глобальная гегемония и что он ведет свою войну с небольшими затратами", — считает Ван Бурен.Прошло всего четыре месяца с начала российской военной спецоперации, а президент США объявил о новом пакете помощи Украине в 1,2 миллиарда долларов сверх утвержденного ранее ленд-лиза на 40 миллиардов. "Президент и вашингтонский истеблишмент — единственные, кто убежден, что они ведут Запад на героическую борьбу. Эта война ведется оружейными поставками и санкциями, но оба эти пути терпят крах, а Байден рискует в один прекрасный день проснуться голым королем Донбасса", — констатирует эксперт.Кроме того, предполагалось, что битву выиграют санкции: Россия уйдет под угрозой экономического краха. Но, по словам Ван Бурена, проблема заключается в том, что этого не только не произошло, а наоборот — санкции помогли России."И куда запропастились союзники Байдена?" — задается вопросом автор. Он полагает, что ЕС и Япония хороши на словах, но на деле "стреножены энергетическими потребностями"."Америка чуть ли не единственная утверждает, что либеральный миропорядок под угрозой. Что, если другие нации видят в этом порядке так мало пользы, что не пожалеют о его уходе?" — заключил Ван Бурен.Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для The Grayzone отметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения гегемонии в мире. По его мнению, действия Вашингтона не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы, причем США будут бороться с Россией "до последнего украинца".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, джо байден, россия, украина, сша
04:09 05.07.2022 (обновлено: 11:11 05.07.2022)
 
Байдену предрекли роль "голого короля Донбасса"

The American Conservative: борьба президента США Байдена с Россией оказалась бесплодна

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Отчаянная борьба США с Россией не приносит Западу никаких плодов, пишет в статье для The American Conservative Питер Ван Бурен.
Автор сравнивает сложившуюся ситуацию с вечеринкой, которую объявил Джо Байден, но на которую никто не пришел. "А ведь именно так обстоят дела на Украине, где постепенное продвижение России каким-то образом сочетается с убежденностью Байдена, что на карту поставлена глобальная гегемония и что он ведет свою войну с небольшими затратами", — считает Ван Бурен.
Прошло всего четыре месяца с начала российской военной спецоперации, а президент США объявил о новом пакете помощи Украине в 1,2 миллиарда долларов сверх утвержденного ранее ленд-лиза на 40 миллиардов. "Президент и вашингтонский истеблишмент — единственные, кто убежден, что они ведут Запад на героическую борьбу. Эта война ведется оружейными поставками и санкциями, но оба эти пути терпят крах, а Байден рискует в один прекрасный день проснуться голым королем Донбасса", — констатирует эксперт.
Кроме того, предполагалось, что битву выиграют санкции: Россия уйдет под угрозой экономического краха. Но, по словам Ван Бурена, проблема заключается в том, что этого не только не произошло, а наоборот — санкции помогли России.
"И куда запропастились союзники Байдена?" — задается вопросом автор. Он полагает, что ЕС и Япония хороши на словах, но на деле "стреножены энергетическими потребностями".
"Америка чуть ли не единственная утверждает, что либеральный миропорядок под угрозой. Что, если другие нации видят в этом порядке так мало пользы, что не пожалеют о его уходе?" — заключил Ван Бурен.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 02:53
В США назвали конечную цель игры против России
Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для The Grayzone отметил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения гегемонии в мире. По его мнению, действия Вашингтона не оставили Москве другого выхода, кроме применения силы, причем США будут бороться с Россией "до последнего украинца".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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