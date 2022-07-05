Рейтинг@Mail.ru
Что Байден потерял на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/bayden-1800208100.html
Что Байден потерял на Ближнем Востоке
Что Байден потерял на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.07.2022
Что Байден потерял на Ближнем Востоке
Джо Байден едет на Ближний Восток — через неделю начнется поездка, в ходе которой он посетит Израиль, Палестину и Саудовскую Аравию. К визиту в последнюю... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T08:00
2022-07-05T08:03
авторы
ближний восток
джо байден
барак обама
россия
сша
оаэ
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800197965_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_0dcd131e1827a8e4753bc7abc17b34ab.jpg
Джо Байден едет на Ближний Восток — через неделю начнется поездка, в ходе которой он посетит Израиль, Палестину и Саудовскую Аравию. К визиту в последнюю приковано главное внимание — и не потому, что в ходе него президент встретится сразу с главами девяти стран (шесть из Совета сотрудничества государств Персидского залива плюс приглашенные лидеры Египта, Ирака и Иордании).Нет, все дело во встрече с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, которого Байден обещал сделать изгоем, в первую очередь из-за убийства четыре года назад журналиста Хашогги. Но теперь американский президент едет фактически на поклон к принцу, потому что нужно же что-то делать с Путиным, еще более страшным злодеем, чем Мухаммед, реальный правитель Саудовской Аравии. Байден хочет уговорить принца отказаться от нефтяной сделки с Россией в рамках соглашения ОПЕК плюс, то есть выбросить на рынок дополнительные объемы нефти. Это привело бы к падению цен и уменьшило доходы России от экспорта, а еще вызвало бы снижение цен на бензин в США, остановив падение рейтинга Байдена и демократов — и позволив им сохранить контроль над конгрессом после ноябрьских выборов.Так считают в Вашингтоне, но в реальности обе цели недостижимы. Выборы в ноябре демократы точно проиграют — претензии избирателей к ним не ограничиваются одной лишь инфляцией, и даже если бы цены на заправках упали, это не помогло бы однопартийцам Байдена. А "ударить по карману Путина" и вовсе не получится — отказ Запада от российской нефти уже вызвал и дефицит черного золота, и рост цен, скомпенсировать который просто небольшим увеличением предложения не получится. И даже серьезное наращивание добычи не помогло бы сбить цены, потому что Запад своими собственными действиями — сначала бешеной эмиссией, а потом и замораживанием российских валютных активов — сделал все, чтобы нефть (как и другие виды сырья) стала крайне привлекательной для вложения обесценивающихся денег.Но самое главное — ни о каком выходе из соглашения с Россией Саудовская Аравия и не помышляет. Сближение с Россией и Китаем было осознанной политикой саудовского руководства — оно встало на этот путь еще в позапрошлом десятилетии, при предыдущем короле. А за последние девять лет произошли два важнейших события, закрепившие курс на меньшую зависимость королевства от США.Первым стал отказ Барака Обамы от удара по Сирии в августе 2013-го: прочертив красные линии и пригрозив карами за их нарушение, президент США потом отыграл назад — к огромному негодованию саудитов. Они посчитали, что союзник их просто "кинул", и в знак протеста даже отказались от положенного им места непостоянного члена Совета Безопасности. Отговорил от удара по Сирии Обаму тогда Владимир Путин, который через два года отправил российскую военную группировку на помощь Асаду. И саудиты увидели, кто и как помогает своим союзникам.А в начале 2015-го умер король Абдалла — и на престол взошел его младший брат, 79-летний Салман. Но реальным правителем страны достаточно быстро стал его сын, принц Мухаммед, который стал регулярно приезжать в Россию к Путину. Так стратегический интерес саудитов к России дополнился личными связями двух руководителей, которые уже прошли проверку временем. России также важна координация с Саудовской Аравией — и не только на нефтяном рынке. Москва снова стала заметным игроком на Ближнем Востоке и, в отличие от Вашингтона, делает ставку не на игру на противоречиях между персами и арабами, а на их постепенное примирение. В последнее время Эр-Рияд и Тегеран ведут переговоры в Багдаде — и это хороший знак для Москвы.А Штаты, располагающие огромным влиянием в регионе, все больше запутываются в собственной непоследовательной игре. Если при Трампе им удалось добиться заключения "Соглашений Авраама" между Израилем и несколькими арабскими странами (в первую очередь Эмиратами), то рожденный при нем же план палестино-израильского урегулирования оказался абсолютно неприемлемым для арабов. Метания от ядерной сделки с Ираном до ее разрыва и обратно окончательно ликвидировали возможность хоть какой-то нормализации американо-иранских отношений — и даже вернуться к старым договоренностям уже невозможно.А попытка американцев после 24 февраля "наказать Россию" и вовсе обнажила неприглядную для них реальность — Ближний Восток не собирается играть в чужую игру, не хочет подыгрывать слабеющему гегемону. Раньше регион сам был объектом бесконечных американских манипуляций, закончившихся прямой интервенцией и разгромом одной из ключевых арабских стран, Ирака. Иракская кампания окончательно подорвала доверие к США в регионе — и ни огромное военное присутствие, ни старые связи с элитами не могут вернуть утраченное.На Ближнем Востоке Штаты все больше воспринимают как уходящего игрока — неспособного ни сформулировать собственные интересы, ни защищать своих союзников и партнеров (кроме Израиля). Джо Байден в той или иной степени занимается регионом уже почти полстолетия — и для него, конечно, больно видеть, как его страна, достигшая к рубежу веков максимума своего влияния на Ближнем Востоке, сейчас, по сути, оказалась без стратегии и понимания своей будущей роли в этом важнейшем геополитическом месте. Впрочем, если бы проблемы у США были только на Ближнем Востоке, это было бы не худшим вариантом. Куда опаснее для них то, что они не понимают, что делать с собственной страной.
https://ria.ru/20220704/bayden-1800086565.html
https://ria.ru/20220704/ozabochennost-1799984354.html
https://ria.ru/20220512/mid-1788223496.html
https://ria.ru/20220405/vliyanie-1781807059.html
ближний восток
россия
сша
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800197965_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_a82a74ca841e9f2a74d363011eba856e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авторы, ближний восток, джо байден, барак обама, россия, сша, оаэ, цены на нефть, в мире, владимир путин, опек
08:00 05.07.2022 (обновлено: 08:03 05.07.2022)
 

Что Байден потерял на Ближнем Востоке

© AFP 2022 / Mandel NganПрезидент США Джо Байден выходит из самолета Air Force One
Президент США Джо Байден выходит из самолета Air Force One - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / Mandel Ngan
Читать ria.ru в
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Джо Байден едет на Ближний Восток — через неделю начнется поездка, в ходе которой он посетит Израиль, Палестину и Саудовскую Аравию. К визиту в последнюю приковано главное внимание — и не потому, что в ходе него президент встретится сразу с главами девяти стран (шесть из Совета сотрудничества государств Персидского залива плюс приглашенные лидеры Египта, Ирака и Иордании).
Нет, все дело во встрече с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, которого Байден обещал сделать изгоем, в первую очередь из-за убийства четыре года назад журналиста Хашогги. Но теперь американский президент едет фактически на поклон к принцу, потому что нужно же что-то делать с Путиным, еще более страшным злодеем, чем Мухаммед, реальный правитель Саудовской Аравии. Байден хочет уговорить принца отказаться от нефтяной сделки с Россией в рамках соглашения ОПЕК плюс, то есть выбросить на рынок дополнительные объемы нефти. Это привело бы к падению цен и уменьшило доходы России от экспорта, а еще вызвало бы снижение цен на бензин в США, остановив падение рейтинга Байдена и демократов — и позволив им сохранить контроль над конгрессом после ноябрьских выборов.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 13:25
Советник ИРИ рассказал о турне Байдена по Ближнему Востоку
Так считают в Вашингтоне, но в реальности обе цели недостижимы. Выборы в ноябре демократы точно проиграют — претензии избирателей к ним не ограничиваются одной лишь инфляцией, и даже если бы цены на заправках упали, это не помогло бы однопартийцам Байдена. А "ударить по карману Путина" и вовсе не получится — отказ Запада от российской нефти уже вызвал и дефицит черного золота, и рост цен, скомпенсировать который просто небольшим увеличением предложения не получится. И даже серьезное наращивание добычи не помогло бы сбить цены, потому что Запад своими собственными действиями — сначала бешеной эмиссией, а потом и замораживанием российских валютных активов — сделал все, чтобы нефть (как и другие виды сырья) стала крайне привлекательной для вложения обесценивающихся денег.
Но самое главное — ни о каком выходе из соглашения с Россией Саудовская Аравия и не помышляет. Сближение с Россией и Китаем было осознанной политикой саудовского руководства — оно встало на этот путь еще в позапрошлом десятилетии, при предыдущем короле. А за последние девять лет произошли два важнейших события, закрепившие курс на меньшую зависимость королевства от США.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал перед вылетом в Сирию - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 03:03
WP: США озабочены действиями России на Ближнем Востоке
Первым стал отказ Барака Обамы от удара по Сирии в августе 2013-го: прочертив красные линии и пригрозив карами за их нарушение, президент США потом отыграл назад — к огромному негодованию саудитов. Они посчитали, что союзник их просто "кинул", и в знак протеста даже отказались от положенного им места непостоянного члена Совета Безопасности. Отговорил от удара по Сирии Обаму тогда Владимир Путин, который через два года отправил российскую военную группировку на помощь Асаду. И саудиты увидели, кто и как помогает своим союзникам.
А в начале 2015-го умер король Абдалла — и на престол взошел его младший брат, 79-летний Салман. Но реальным правителем страны достаточно быстро стал его сын, принц Мухаммед, который стал регулярно приезжать в Россию к Путину. Так стратегический интерес саудитов к России дополнился личными связями двух руководителей, которые уже прошли проверку временем. России также важна координация с Саудовской Аравией — и не только на нефтяном рынке. Москва снова стала заметным игроком на Ближнем Востоке и, в отличие от Вашингтона, делает ставку не на игру на противоречиях между персами и арабами, а на их постепенное примирение. В последнее время Эр-Рияд и Тегеран ведут переговоры в Багдаде — и это хороший знак для Москвы.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 22:44
МИД: Россия вносит активный вклад в решение конфликтов на Ближнем Востоке
А Штаты, располагающие огромным влиянием в регионе, все больше запутываются в собственной непоследовательной игре. Если при Трампе им удалось добиться заключения "Соглашений Авраама" между Израилем и несколькими арабскими странами (в первую очередь Эмиратами), то рожденный при нем же план палестино-израильского урегулирования оказался абсолютно неприемлемым для арабов. Метания от ядерной сделки с Ираном до ее разрыва и обратно окончательно ликвидировали возможность хоть какой-то нормализации американо-иранских отношений — и даже вернуться к старым договоренностям уже невозможно.
А попытка американцев после 24 февраля "наказать Россию" и вовсе обнажила неприглядную для них реальность — Ближний Восток не собирается играть в чужую игру, не хочет подыгрывать слабеющему гегемону. Раньше регион сам был объектом бесконечных американских манипуляций, закончившихся прямой интервенцией и разгромом одной из ключевых арабских стран, Ирака. Иракская кампания окончательно подорвала доверие к США в регионе — и ни огромное военное присутствие, ни старые связи с элитами не могут вернуть утраченное.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 04:39
СМИ: Россия стремительно вытесняет США на Ближнем Востоке
На Ближнем Востоке Штаты все больше воспринимают как уходящего игрока — неспособного ни сформулировать собственные интересы, ни защищать своих союзников и партнеров (кроме Израиля). Джо Байден в той или иной степени занимается регионом уже почти полстолетия — и для него, конечно, больно видеть, как его страна, достигшая к рубежу веков максимума своего влияния на Ближнем Востоке, сейчас, по сути, оказалась без стратегии и понимания своей будущей роли в этом важнейшем геополитическом месте. Впрочем, если бы проблемы у США были только на Ближнем Востоке, это было бы не худшим вариантом. Куда опаснее для них то, что они не понимают, что делать с собственной страной.
 
АвторыБлижний ВостокДжо БайденБарак ОбамаРоссияСШАОАЭЦены на нефтьВ миреВладимир ПутинОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала