https://ria.ru/20220705/avtomobili-1800242741.html

Мантуров спрогнозировал стабилизацию цен на автомобили

Мантуров спрогнозировал стабилизацию цен на автомобили - РИА Новости, 05.07.2022

Мантуров спрогнозировал стабилизацию цен на автомобили

Глава Минпромторга Денис Мантуров спрогнозировал постепенное снижение цен на автомобили в течение года. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T04:05

2022-07-05T04:05

2022-07-05T10:33

экономика

россия

авто

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров спрогнозировал постепенное снижение цен на автомобили в течение года. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.По словам министра, предпосылок к резким скачкам стоимости нет.Он пояснил, что цикл производства автомобилей занимает три-четыре месяца, поэтому сейчас выходит на рынок то, что приобреталось в январе, феврале или марте."Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним — он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно растягивать изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка", — рассказал глава Минпромторга.Кроме того, полагает он, в дальнейшем автомобили подешевеют, так как производителям будет невыгодно держать высокие цены "до последнего" — тогда покупатели просто не будут приобретать их продукцию. "Поэтому компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка, но для того, чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на меры поддержки спроса. Чтобы и потребителю было легче, и производитель смог адаптироваться в данной ситуации", — заключил Мантуров.Как отмечал министр в конце июня, стоимость новых автомобилей в России с начала года выросла на 25-30 процентов. Речь идет в среднем как об отечественных, так и об импортных машинах.Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>

https://ria.ru/20220616/spros-1795931649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров