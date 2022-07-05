https://ria.ru/20220705/avtomobili-1800242741.html
Мантуров спрогнозировал стабилизацию цен на автомобили
Мантуров спрогнозировал стабилизацию цен на автомобили - РИА Новости, 05.07.2022
Мантуров спрогнозировал стабилизацию цен на автомобили
Глава Минпромторга Денис Мантуров спрогнозировал постепенное снижение цен на автомобили в течение года. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T04:05
2022-07-05T04:05
2022-07-05T10:33
экономика
россия
авто
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров спрогнозировал постепенное снижение цен на автомобили в течение года. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.По словам министра, предпосылок к резким скачкам стоимости нет.Он пояснил, что цикл производства автомобилей занимает три-четыре месяца, поэтому сейчас выходит на рынок то, что приобреталось в январе, феврале или марте."Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним — он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно растягивать изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка", — рассказал глава Минпромторга.Кроме того, полагает он, в дальнейшем автомобили подешевеют, так как производителям будет невыгодно держать высокие цены "до последнего" — тогда покупатели просто не будут приобретать их продукцию. "Поэтому компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка, но для того, чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на меры поддержки спроса. Чтобы и потребителю было легче, и производитель смог адаптироваться в данной ситуации", — заключил Мантуров.Как отмечал министр в конце июня, стоимость новых автомобилей в России с начала года выросла на 25-30 процентов. Речь идет в среднем как об отечественных, так и об импортных машинах.Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров
04:05 05.07.2022 (обновлено: 10:33 05.07.2022)
Мантуров спрогнозировал стабилизацию цен на автомобили
Глава Минпромторга Мантуров пообещал постепенное снижение цен на автомобили в течение года
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров спрогнозировал постепенное снижение цен на автомобили в течение года. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
По словам министра, предпосылок к резким скачкам стоимости нет.
"Сейчас цена, наоборот, стабилизируется, она не снизилась существенно, потому что есть инерция относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих", — сказал Мантуров.
Он пояснил, что цикл производства автомобилей занимает три-четыре месяца, поэтому сейчас выходит на рынок то, что приобреталось в январе, феврале или марте.
"Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним — он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно растягивать изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка", — рассказал глава Минпромторга
.
Кроме того, полагает он, в дальнейшем автомобили подешевеют, так как производителям будет невыгодно держать высокие цены "до последнего" — тогда покупатели просто не будут приобретать их продукцию.
"Поэтому компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка, но для того, чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на меры поддержки спроса. Чтобы и потребителю было легче, и производитель смог адаптироваться в данной ситуации", — заключил Мантуров.
Как отмечал министр в конце июня, стоимость новых автомобилей в России
с начала года выросла на 25-30 процентов. Речь идет в среднем как об отечественных, так и об импортных машинах.