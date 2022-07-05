https://ria.ru/20220705/armiya-1800378659.html

Борисов рассказал о новых мерах по оптимизации работы ОПК

Борисов рассказал о новых мерах по оптимизации работы ОПК - РИА Новости, 05.07.2022

Борисов рассказал о новых мерах по оптимизации работы ОПК

Новые правительственные меры позволят не только оптимизировать работу организаций российского оборонно-промышленного комплекса, но и гарантированно обеспечат... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:38

2022-07-05T13:38

2022-07-05T13:46

безопасность

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новые правительственные меры позволят не только оптимизировать работу организаций российского оборонно-промышленного комплекса, но и гарантированно обеспечат Минобороны необходимыми объемами вооружений и военной техники, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в Госдуме.Здесь рассматриваются законопроекты об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами России и внесении изменений в Трудовой кодекс РФ.Он напомнил, что все предлагаемые законопроектами меры носят временный характер и действуют исключительно в период проведения Россией специальных и контртеррористических операций за ее пределами.

https://ria.ru/20220705/shoygu-1800362445.html

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безопасность, россия