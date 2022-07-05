https://ria.ru/20220705/armiya-1800378659.html
Борисов рассказал о новых мерах по оптимизации работы ОПК
Борисов рассказал о новых мерах по оптимизации работы ОПК - РИА Новости, 05.07.2022
Борисов рассказал о новых мерах по оптимизации работы ОПК
Новые правительственные меры позволят не только оптимизировать работу организаций российского оборонно-промышленного комплекса, но и гарантированно обеспечат... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:38
2022-07-05T13:38
2022-07-05T13:46
безопасность
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новые правительственные меры позволят не только оптимизировать работу организаций российского оборонно-промышленного комплекса, но и гарантированно обеспечат Минобороны необходимыми объемами вооружений и военной техники, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в Госдуме.Здесь рассматриваются законопроекты об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами России и внесении изменений в Трудовой кодекс РФ.Он напомнил, что все предлагаемые законопроектами меры носят временный характер и действуют исключительно в период проведения Россией специальных и контртеррористических операций за ее пределами.
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безопасность, россия
13:38 05.07.2022 (обновлено: 13:46 05.07.2022)
Борисов рассказал о новых мерах по оптимизации работы ОПК
Борисов: новые правительственные меры оптимизируют работу оборонно-промышленного комплекса
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новые правительственные меры позволят не только оптимизировать работу организаций российского оборонно-промышленного комплекса, но и гарантированно обеспечат Минобороны необходимыми объемами вооружений и военной техники, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в Госдуме.
Здесь рассматриваются законопроекты об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами России и внесении изменений в Трудовой кодекс РФ.
"Именно сейчас, когда страны коллективного Запада наращивают военное присутствие на границе с Россией, усиливают санкционное давление и наращивают поставки оружия Украине, важность принятия названных законопроектов невозможно переоценить. Предусмотренные в них меры позволят не только оптимизировать работу организаций российского оборонно-промышленного комплекса, но в первую очередь гарантированно обеспечат министерство обороны Российской Федерации необходимыми объемами вооружений и военной техники. А значит, будут способствовать скорейшему достижению всех целей специальной военной операции, поставленных президентом Российской Федерации", - сказал Борисов.
Он напомнил, что все предлагаемые законопроектами меры носят временный характер и действуют исключительно в период проведения Россией специальных и контртеррористических операций за ее пределами.