https://ria.ru/20220705/arest-1800475007.html

В Кишиневе суд выдал ордер на заочный арест олигарха Плахотнюка

В Кишиневе суд выдал ордер на заочный арест олигарха Плахотнюка - РИА Новости, 05.07.2022

В Кишиневе суд выдал ордер на заочный арест олигарха Плахотнюка

Суд Кишинева выдал ордер на заочный арест на 30 суток беглого олигарха Владимира Плахотнюка, обвиняемого в отмывании денег и мошенничестве, заявила глава... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T17:21

2022-07-05T17:21

2022-07-05T17:21

в мире

молдавия

кишинев

владимир плахотнюк

ренато усатый

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КИШИНЕВ, 5 июл – РИА Новости. Суд Кишинева выдал ордер на заочный арест на 30 суток беглого олигарха Владимира Плахотнюка, обвиняемого в отмывании денег и мошенничестве, заявила глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек."Кишиневский суд выдал ордер на заочный арест на 30 суток для Владимира Плахотнюка по делу MetalFeros", - сообщила Керпек.Статус обвиняемого по делу о мошенничестве на госпредприятии MetalFeros (занимается заготовкой и переработкой лома цветных металлов) Плахотнюк получил в ноябре 2021 года. Ему предъявили обвинения в создании и управлении преступной организацией, мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег.По версии следствия, в 2021 году Плахотнюк руководил группировкой, которая отмывала через предприятие деньги, а также продавала третьим лицам металл. К примеру, закупочная стоимость тоны металла устанавливалась на уровне 260 долларов, из них 250 переводились фирмам-посредникам. После чего деньги обналичивались по фиктивным документам, 150 из них получали сборщики металлолома, а еще 100 – руководители ОПГ.Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20210311/prigovor-1600850972.html

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кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, кишинев, владимир плахотнюк, ренато усатый