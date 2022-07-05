https://ria.ru/20220705/arest-1800452843.html

Суд арестовал жителя Воронежа, подозреваемого в похищении ребенка

Суд арестовал жителя Воронежа, подозреваемого в похищении ребенка - РИА Новости, 05.07.2022

Суд арестовал жителя Воронежа, подозреваемого в похищении ребенка

Суд заключил под стражу жителя Воронежа, подозреваемого в похищении 11-летнего мальчика, которого мужчина привязал к батарее в своей квартире, сообщает во... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:25

2022-07-05T16:25

2022-07-05T16:25

происшествия

воронеж

воронежская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Воронежа, подозреваемого в похищении 11-летнего мальчика, которого мужчина привязал к батарее в своей квартире, сообщает во вторник управление СК РФ по региону."По предварительным данным, 2 июля 2022 года на улице Артамонова города Воронежа мужчина подошел к незнакомому 11-летнему мальчику и, применяя в отношении него физическую силу и угрожая предметом, похожим на нож, потребовал пройти к себе в квартиру, где привязал ребенка за руку к батарее отопления и незаконно удерживал", - говорится в сообщении.Воспользовавшись тем, что похититель на какое-то время отвлекся, школьник сумел освободиться и убежал из квартиры. О случившемся он рассказал родителям, которые обратились в правоохранительные органы."Проведенным комплексом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к похищению – ими оказался ранее судимый 32-летний местный житель, который задержан и допрошен об обстоятельствах преступления", - сообщает следствие.В отношении мужчины возбуждено дело о похищении несовершеннолетнего, совершенном с применение насилия и предметов, используемых в качестве оружия."По ходатайству органов следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 сентября 2022 года", - говорится в сообщении. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20220705/iznasilovanie-1800289221.html

воронеж

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, воронеж, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)