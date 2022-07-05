https://ria.ru/20220705/arest-1800452843.html
Суд арестовал жителя Воронежа, подозреваемого в похищении ребенка
Суд арестовал жителя Воронежа, подозреваемого в похищении ребенка - РИА Новости, 05.07.2022
Суд арестовал жителя Воронежа, подозреваемого в похищении ребенка
Суд заключил под стражу жителя Воронежа, подозреваемого в похищении 11-летнего мальчика, которого мужчина привязал к батарее в своей квартире, сообщает во... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:25
2022-07-05T16:25
2022-07-05T16:25
происшествия
воронеж
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Воронежа, подозреваемого в похищении 11-летнего мальчика, которого мужчина привязал к батарее в своей квартире, сообщает во вторник управление СК РФ по региону."По предварительным данным, 2 июля 2022 года на улице Артамонова города Воронежа мужчина подошел к незнакомому 11-летнему мальчику и, применяя в отношении него физическую силу и угрожая предметом, похожим на нож, потребовал пройти к себе в квартиру, где привязал ребенка за руку к батарее отопления и незаконно удерживал", - говорится в сообщении.Воспользовавшись тем, что похититель на какое-то время отвлекся, школьник сумел освободиться и убежал из квартиры. О случившемся он рассказал родителям, которые обратились в правоохранительные органы."Проведенным комплексом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к похищению – ими оказался ранее судимый 32-летний местный житель, который задержан и допрошен об обстоятельствах преступления", - сообщает следствие.В отношении мужчины возбуждено дело о похищении несовершеннолетнего, совершенном с применение насилия и предметов, используемых в качестве оружия."По ходатайству органов следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 сентября 2022 года", - говорится в сообщении. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)
Суд арестовал жителя Воронежа, подозреваемого в похищении ребенка
Суд арестовал жителя Воронежа, подозреваемого в похищении одиннадцатилетнего мальчика
ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости.
Суд заключил под стражу жителя Воронежа, подозреваемого в похищении 11-летнего мальчика, которого мужчина привязал к батарее в своей квартире, сообщает
во вторник управление СК РФ по региону.
"По предварительным данным, 2 июля 2022 года на улице Артамонова города Воронежа
мужчина подошел к незнакомому 11-летнему мальчику и, применяя в отношении него физическую силу и угрожая предметом, похожим на нож, потребовал пройти к себе в квартиру, где привязал ребенка за руку к батарее отопления и незаконно удерживал", - говорится в сообщении.
Воспользовавшись тем, что похититель на какое-то время отвлекся, школьник сумел освободиться и убежал из квартиры. О случившемся он рассказал родителям, которые обратились в правоохранительные органы.
"Проведенным комплексом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к похищению – ими оказался ранее судимый 32-летний местный житель, который задержан и допрошен об обстоятельствах преступления", - сообщает следствие.
В отношении мужчины возбуждено дело о похищении несовершеннолетнего, совершенном с применение насилия и предметов, используемых в качестве оружия.
"По ходатайству органов следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 сентября 2022 года", - говорится в сообщении. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.