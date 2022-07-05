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Суд арестовал жителя Воронежа, подозреваемого в похищении ребенка - РИА Новости, 05.07.2022
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Суд арестовал жителя Воронежа, подозреваемого в похищении ребенка
Суд арестовал жителя Воронежа, подозреваемого в похищении ребенка - РИА Новости, 05.07.2022
Суд арестовал жителя Воронежа, подозреваемого в похищении ребенка
Суд заключил под стражу жителя Воронежа, подозреваемого в похищении 11-летнего мальчика, которого мужчина привязал к батарее в своей квартире, сообщает во... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:25
2022-07-05T16:25
происшествия
воронеж
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Воронежа, подозреваемого в похищении 11-летнего мальчика, которого мужчина привязал к батарее в своей квартире, сообщает во вторник управление СК РФ по региону."По предварительным данным, 2 июля 2022 года на улице Артамонова города Воронежа мужчина подошел к незнакомому 11-летнему мальчику и, применяя в отношении него физическую силу и угрожая предметом, похожим на нож, потребовал пройти к себе в квартиру, где привязал ребенка за руку к батарее отопления и незаконно удерживал", - говорится в сообщении.Воспользовавшись тем, что похититель на какое-то время отвлекся, школьник сумел освободиться и убежал из квартиры. О случившемся он рассказал родителям, которые обратились в правоохранительные органы."Проведенным комплексом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к похищению – ими оказался ранее судимый 32-летний местный житель, который задержан и допрошен об обстоятельствах преступления", - сообщает следствие.В отношении мужчины возбуждено дело о похищении несовершеннолетнего, совершенном с применение насилия и предметов, используемых в качестве оружия."По ходатайству органов следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 сентября 2022 года", - говорится в сообщении. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.
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происшествия, воронеж, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)
16:25 05.07.2022
 
Суд арестовал жителя Воронежа, подозреваемого в похищении ребенка

Суд арестовал жителя Воронежа, подозреваемого в похищении одиннадцатилетнего мальчика

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Воронежа, подозреваемого в похищении 11-летнего мальчика, которого мужчина привязал к батарее в своей квартире, сообщает во вторник управление СК РФ по региону.
"По предварительным данным, 2 июля 2022 года на улице Артамонова города Воронежа мужчина подошел к незнакомому 11-летнему мальчику и, применяя в отношении него физическую силу и угрожая предметом, похожим на нож, потребовал пройти к себе в квартиру, где привязал ребенка за руку к батарее отопления и незаконно удерживал", - говорится в сообщении.
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Воспользовавшись тем, что похититель на какое-то время отвлекся, школьник сумел освободиться и убежал из квартиры. О случившемся он рассказал родителям, которые обратились в правоохранительные органы.
"Проведенным комплексом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к похищению – ими оказался ранее судимый 32-летний местный житель, который задержан и допрошен об обстоятельствах преступления", - сообщает следствие.
В отношении мужчины возбуждено дело о похищении несовершеннолетнего, совершенном с применение насилия и предметов, используемых в качестве оружия.
"По ходатайству органов следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 сентября 2022 года", - говорится в сообщении. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.
 
ПроисшествияВоронежВоронежская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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