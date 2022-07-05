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Ректор РАНХиГС Мау обжаловал домашний арест - РИА Новости, 05.07.2022
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Ректор РАНХиГС Мау обжаловал домашний арест
Ректор РАНХиГС Мау обжаловал домашний арест - РИА Новости, 05.07.2022
Ректор РАНХиГС Мау обжаловал домашний арест
Защита ректора РАНХиГС Владимира Мау подала жалобу на постановление о его домашнем аресте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:33
2022-07-05T12:33
россия
москва
происшествия
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
владимир мау
марина ракова
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Защита ректора РАНХиГС Владимира Мау подала жалобу на постановление о его домашнем аресте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы."В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании домашнего ареста от адвоката Мау", - сказала собеседница агентства.Мау обвиняется в хищении 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве сотрудников в вуз. Также фигурантами по этому делу являются ранее арестованные экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.Тверской суд Москвы на прошлой неделе удовлетворил ходатайство следствия и отправил Мау под домашний арест. Ректор РАНХиГС вину не признал и просил суд отпустить его под залог.Мау занимает пост ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ с 2010 года.
https://ria.ru/20220704/moshennichestvo-1800223726.html
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россия, москва, происшествия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), владимир мау, марина ракова, сергей зуев
12:33 05.07.2022
 
Ректор РАНХиГС Мау обжаловал домашний арест

Защита ректора РАНХиГС Владимира Мау обжаловала постановление о его домашнем аресте

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения ректору РАНХиГС Владимиру Мау
Избрание меры пресечения ректору РАНХиГС Владимиру Мау - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Избрание меры пресечения ректору РАНХиГС Владимиру Мау. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Защита ректора РАНХиГС Владимира Мау подала жалобу на постановление о его домашнем аресте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы.
"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании домашнего ареста от адвоката Мау", - сказала собеседница агентства.
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Мау обвиняется в хищении 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве сотрудников в вуз. Также фигурантами по этому делу являются ранее арестованные экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.
Тверской суд Москвы на прошлой неделе удовлетворил ходатайство следствия и отправил Мау под домашний арест. Ректор РАНХиГС вину не признал и просил суд отпустить его под залог.
Мау занимает пост ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ с 2010 года.
 
РоссияМоскваПроисшествияРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Владимир МауМарина РаковаСергей Зуев
 
 
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