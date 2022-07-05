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Ректор РАНХиГС Мау обжаловал домашний арест
Ректор РАНХиГС Мау обжаловал домашний арест - РИА Новости, 05.07.2022
Ректор РАНХиГС Мау обжаловал домашний арест
Защита ректора РАНХиГС Владимира Мау подала жалобу на постановление о его домашнем аресте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:33
2022-07-05T12:33
2022-07-05T12:33
россия
москва
происшествия
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
владимир мау
марина ракова
сергей зуев
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Защита ректора РАНХиГС Владимира Мау подала жалобу на постановление о его домашнем аресте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского суда Москвы."В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании домашнего ареста от адвоката Мау", - сказала собеседница агентства.Мау обвиняется в хищении 21 миллиона рублей на фиктивном трудоустройстве сотрудников в вуз. Также фигурантами по этому делу являются ранее арестованные экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев.Тверской суд Москвы на прошлой неделе удовлетворил ходатайство следствия и отправил Мау под домашний арест. Ректор РАНХиГС вину не признал и просил суд отпустить его под залог.Мау занимает пост ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ с 2010 года.
https://ria.ru/20220704/moshennichestvo-1800223726.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), владимир мау, марина ракова, сергей зуев
Ректор РАНХиГС Мау обжаловал домашний арест
Защита ректора РАНХиГС Владимира Мау обжаловала постановление о его домашнем аресте