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Макет "Ангары" отправят на Восточный для испытаний стартовых систем - РИА Новости, 05.07.2022
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Наука
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Макет "Ангары" отправят на Восточный для испытаний стартовых систем
Макет "Ангары" отправят на Восточный для испытаний стартовых систем - РИА Новости, 05.07.2022
Макет "Ангары" отправят на Восточный для испытаний стартовых систем
Заправочный макет ракеты "Ангара" с индексом "НЖ" будет отправлен на космодром Восточный для испытаний стартовых систем в середине 2023 года, сообщил РИА... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T03:28
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Заправочный макет ракеты "Ангара" с индексом "НЖ" будет отправлен на космодром Восточный для испытаний стартовых систем в середине 2023 года, сообщил РИА Новости гендиректор Центра Хруничева, где производятся эти ракеты, Алексей Варочко.Он уточнил, что испытания начнутся уже при погрузке составных частей макета для отправки на космодром. Пройдет аттестация транспортных контейнеров, в которых затем летные ракеты будут оправляться на Восточный. В ходе комплексных испытаний технического и стартового комплексов будет проверены операции заправки и слива компонентами ракетного топлива. Испытания начнутся в 2023 году.Макет представляет собой полноразмерную копию ракеты "Ангара-А5". Отличие заключается в отсутствии на "НЖ" систем управления и двигателей, вместо которых установлены их макеты."В соответствии с контрактными обязательствами изделие "НЖ" будет готово в 2022 году", - уточнил Варочко.Макет получил название "Ангара-НЖ" как сокращение от "наземная жидкостная". С "Ангары-НЖ" планируется отстрел пилотируемого корабля для отработки систем спасения, в том числе с высоты в 10-15 километров. Как рассказывал РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслан Мухамеджанов, после проведения испытаний макет может использоваться для подготовки персонала.
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космос - риа наука
03:28 05.07.2022 (обновлено: 03:30 05.07.2022)
 
Макет "Ангары" отправят на Восточный для испытаний стартовых систем

"Ангару-НЖ" отправят на космодром Восточный в 2023 году для испытаний стартовых систем

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева" Алексей Варочко
Генеральный директор АО Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева Алексей Варочко - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Генеральный директор АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева" Алексей Варочко . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Заправочный макет ракеты "Ангара" с индексом "НЖ" будет отправлен на космодром Восточный для испытаний стартовых систем в середине 2023 года, сообщил РИА Новости гендиректор Центра Хруничева, где производятся эти ракеты, Алексей Варочко.
"Дата поставки макета ракеты на космодром Восточный будет синхронизирована со строительной готовностью технического и стартового комплексов для ракет "Ангара". Ориентировочно это середина 2023 года", - сказал Варочко.
Он уточнил, что испытания начнутся уже при погрузке составных частей макета для отправки на космодром. Пройдет аттестация транспортных контейнеров, в которых затем летные ракеты будут оправляться на Восточный. В ходе комплексных испытаний технического и стартового комплексов будет проверены операции заправки и слива компонентами ракетного топлива. Испытания начнутся в 2023 году.
Макет представляет собой полноразмерную копию ракеты "Ангара-А5". Отличие заключается в отсутствии на "НЖ" систем управления и двигателей, вместо которых установлены их макеты.
"В соответствии с контрактными обязательствами изделие "НЖ" будет готово в 2022 году", - уточнил Варочко.
Макет получил название "Ангара-НЖ" как сокращение от "наземная жидкостная". С "Ангары-НЖ" планируется отстрел пилотируемого корабля для отработки систем спасения, в том числе с высоты в 10-15 километров. Как рассказывал РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслан Мухамеджанов, после проведения испытаний макет может использоваться для подготовки персонала.
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