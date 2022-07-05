https://ria.ru/20220705/angara-1800241956.html
Макет "Ангары" отправят на Восточный для испытаний стартовых систем
Макет "Ангары" отправят на Восточный для испытаний стартовых систем - РИА Новости, 05.07.2022
Макет "Ангары" отправят на Восточный для испытаний стартовых систем
Заправочный макет ракеты "Ангара" с индексом "НЖ" будет отправлен на космодром Восточный для испытаний стартовых систем в середине 2023 года, сообщил РИА... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T03:28
2022-07-05T03:28
2022-07-05T03:30
наука
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597849464_264:530:2962:2048_1920x0_80_0_0_928b6113d32b4c0a42d0c54221a08bd0.jpg
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Заправочный макет ракеты "Ангара" с индексом "НЖ" будет отправлен на космодром Восточный для испытаний стартовых систем в середине 2023 года, сообщил РИА Новости гендиректор Центра Хруничева, где производятся эти ракеты, Алексей Варочко.Он уточнил, что испытания начнутся уже при погрузке составных частей макета для отправки на космодром. Пройдет аттестация транспортных контейнеров, в которых затем летные ракеты будут оправляться на Восточный. В ходе комплексных испытаний технического и стартового комплексов будет проверены операции заправки и слива компонентами ракетного топлива. Испытания начнутся в 2023 году.Макет представляет собой полноразмерную копию ракеты "Ангара-А5". Отличие заключается в отсутствии на "НЖ" систем управления и двигателей, вместо которых установлены их макеты."В соответствии с контрактными обязательствами изделие "НЖ" будет готово в 2022 году", - уточнил Варочко.Макет получил название "Ангара-НЖ" как сокращение от "наземная жидкостная". С "Ангары-НЖ" планируется отстрел пилотируемого корабля для отработки систем спасения, в том числе с высоты в 10-15 километров. Как рассказывал РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслан Мухамеджанов, после проведения испытаний макет может использоваться для подготовки персонала.
https://ria.ru/20220704/angara-1799984701.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597849464_485:552:2480:2048_1920x0_80_0_0_da31ecbe7048ef78e0890e7836e50163.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука
03:28 05.07.2022 (обновлено: 03:30 05.07.2022)
Макет "Ангары" отправят на Восточный для испытаний стартовых систем
"Ангару-НЖ" отправят на космодром Восточный в 2023 году для испытаний стартовых систем
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Заправочный макет ракеты "Ангара" с индексом "НЖ" будет отправлен на космодром Восточный для испытаний стартовых систем в середине 2023 года, сообщил РИА Новости гендиректор Центра Хруничева, где производятся эти ракеты, Алексей Варочко.
"Дата поставки макета ракеты на космодром Восточный будет синхронизирована со строительной готовностью технического и стартового комплексов для ракет "Ангара". Ориентировочно это середина 2023 года", - сказал Варочко.
Он уточнил, что испытания начнутся уже при погрузке составных частей макета для отправки на космодром. Пройдет аттестация транспортных контейнеров, в которых затем летные ракеты будут оправляться на Восточный. В ходе комплексных испытаний технического и стартового комплексов будет проверены операции заправки и слива компонентами ракетного топлива. Испытания начнутся в 2023 году.
Макет представляет собой полноразмерную копию ракеты "Ангара-А5". Отличие заключается в отсутствии на "НЖ" систем управления и двигателей, вместо которых установлены их макеты.
"В соответствии с контрактными обязательствами изделие "НЖ" будет готово в 2022 году", - уточнил Варочко.
Макет получил название "Ангара-НЖ" как сокращение от "наземная жидкостная". С "Ангары-НЖ" планируется отстрел пилотируемого корабля для отработки систем спасения, в том числе с высоты в 10-15 километров. Как рассказывал РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ
) Руслан Мухамеджанов, после проведения испытаний макет может использоваться для подготовки персонала.