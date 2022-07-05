https://ria.ru/20220705/angara-1800241956.html

Макет "Ангары" отправят на Восточный для испытаний стартовых систем

Макет "Ангары" отправят на Восточный для испытаний стартовых систем - РИА Новости, 05.07.2022

Макет "Ангары" отправят на Восточный для испытаний стартовых систем

Заправочный макет ракеты "Ангара" с индексом "НЖ" будет отправлен на космодром Восточный для испытаний стартовых систем в середине 2023 года, сообщил РИА... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T03:28

2022-07-05T03:28

2022-07-05T03:30

наука

космос - риа наука

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Заправочный макет ракеты "Ангара" с индексом "НЖ" будет отправлен на космодром Восточный для испытаний стартовых систем в середине 2023 года, сообщил РИА Новости гендиректор Центра Хруничева, где производятся эти ракеты, Алексей Варочко.Он уточнил, что испытания начнутся уже при погрузке составных частей макета для отправки на космодром. Пройдет аттестация транспортных контейнеров, в которых затем летные ракеты будут оправляться на Восточный. В ходе комплексных испытаний технического и стартового комплексов будет проверены операции заправки и слива компонентами ракетного топлива. Испытания начнутся в 2023 году.Макет представляет собой полноразмерную копию ракеты "Ангара-А5". Отличие заключается в отсутствии на "НЖ" систем управления и двигателей, вместо которых установлены их макеты."В соответствии с контрактными обязательствами изделие "НЖ" будет готово в 2022 году", - уточнил Варочко.Макет получил название "Ангара-НЖ" как сокращение от "наземная жидкостная". С "Ангары-НЖ" планируется отстрел пилотируемого корабля для отработки систем спасения, в том числе с высоты в 10-15 километров. Как рассказывал РИА Новости гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслан Мухамеджанов, после проведения испытаний макет может использоваться для подготовки персонала.

https://ria.ru/20220704/angara-1799984701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

космос - риа наука