https://ria.ru/20220705/allen-1800475802.html
Вуди Аллен рассказал, на что будет похож его следующий фильм
Вуди Аллен рассказал, на что будет похож его следующий фильм - РИА Новости, 05.07.2022
Вуди Аллен рассказал, на что будет похож его следующий фильм
Вуди Аллен раскрыл детали своего предстоящего проекта. Подробностями он поделился в интервью Le Journal du Dimanche. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:46
2022-07-05T19:46
2022-07-05T19:46
культура
новости культуры
кино и сериалы
вуди аллен (стюарт конигсберг)
знаменитости
скарлетт йоханссон
марион котийяр
майкл шин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155529/14/1555291489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a69cb6fcc439657da018e3c329cd104c.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вуди Аллен раскрыл детали своего предстоящего проекта. Подробностями он поделился в интервью Le Journal du Dimanche.Он заявил, что приедет на съемки в Париж уже в сентябре. Лента будет снята на французском языке."История будет в духе "Матч Пойнт": этакий едкий любовный триллер. У меня прекрасные воспоминания о съемках "Полночи в Париже" в 2010 году. Мне очень нравится город, я часто туда приезжал и открывал для волшебные места", — говорит Аллен. Упомянутые Алленом проекты — это его же картины. В первой снимались Джонатан Риз Майерс, Скарлетт Йоханссон, Эмили Мортимер, Брайан Кокс, Мэттью Гуд и другие. Во второй роли исполнили Оуэн Уилсон, Марион Котийяр, Рэйчел МакАдамс, Майкл Шин, Леа Сейду, Том Хиддлстон и другие.
https://ria.ru/20220629/allen-1798933032.html
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155529/14/1555291489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9576f184c359e528211da4d50395ffd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, вуди аллен (стюарт конигсберг), знаменитости, скарлетт йоханссон, марион котийяр, майкл шин, париж, леа сейду, том хиддлстон
Вуди Аллен рассказал, на что будет похож его следующий фильм
Вуди Аллен рассказал, что его следующий фильм будет похож на ленту "Матч Пойнт"
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
Вуди Аллен раскрыл детали своего предстоящего проекта. Подробностями он поделился
в интервью Le Journal du Dimanche.
Он заявил, что приедет на съемки в Париж уже в сентябре. Лента будет снята на французском языке.
"История будет в духе "Матч Пойнт": этакий едкий любовный триллер. У меня прекрасные воспоминания о съемках "Полночи в Париже" в 2010 году. Мне очень нравится город, я часто туда приезжал и открывал для волшебные места", — говорит Аллен.
Упомянутые Алленом проекты — это его же картины. В первой снимались Джонатан Риз Майерс, Скарлетт Йоханссон, Эмили Мортимер, Брайан Кокс, Мэттью Гуд и другие. Во второй роли исполнили Оуэн Уилсон, Марион Котийяр, Рэйчел МакАдамс, Майкл Шин, Леа Сейду, Том Хиддлстон и другие.