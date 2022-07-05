https://ria.ru/20220705/allen-1800475802.html

Вуди Аллен рассказал, на что будет похож его следующий фильм

Вуди Аллен рассказал, на что будет похож его следующий фильм - РИА Новости, 05.07.2022

Вуди Аллен рассказал, на что будет похож его следующий фильм

Вуди Аллен раскрыл детали своего предстоящего проекта. Подробностями он поделился в интервью Le Journal du Dimanche. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T19:46

2022-07-05T19:46

2022-07-05T19:46

культура

новости культуры

кино и сериалы

вуди аллен (стюарт конигсберг)

знаменитости

скарлетт йоханссон

марион котийяр

майкл шин

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вуди Аллен раскрыл детали своего предстоящего проекта. Подробностями он поделился в интервью Le Journal du Dimanche.Он заявил, что приедет на съемки в Париж уже в сентябре. Лента будет снята на французском языке."История будет в духе "Матч Пойнт": этакий едкий любовный триллер. У меня прекрасные воспоминания о съемках "Полночи в Париже" в 2010 году. Мне очень нравится город, я часто туда приезжал и открывал для волшебные места", — говорит Аллен. Упомянутые Алленом проекты — это его же картины. В первой снимались Джонатан Риз Майерс, Скарлетт Йоханссон, Эмили Мортимер, Брайан Кокс, Мэттью Гуд и другие. Во второй роли исполнили Оуэн Уилсон, Марион Котийяр, Рэйчел МакАдамс, Майкл Шин, Леа Сейду, Том Хиддлстон и другие.

https://ria.ru/20220629/allen-1798933032.html

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, вуди аллен (стюарт конигсберг), знаменитости, скарлетт йоханссон, марион котийяр, майкл шин, париж, леа сейду, том хиддлстон