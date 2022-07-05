Рейтинг@Mail.ru
Вуди Аллен рассказал, на что будет похож его следующий фильм - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220705/allen-1800475802.html
Вуди Аллен рассказал, на что будет похож его следующий фильм
Вуди Аллен рассказал, на что будет похож его следующий фильм - РИА Новости, 05.07.2022
Вуди Аллен рассказал, на что будет похож его следующий фильм
Вуди Аллен раскрыл детали своего предстоящего проекта. Подробностями он поделился в интервью Le Journal du Dimanche. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:46
2022-07-05T19:46
культура
новости культуры
кино и сериалы
вуди аллен (стюарт конигсберг)
знаменитости
скарлетт йоханссон
марион котийяр
майкл шин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155529/14/1555291489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a69cb6fcc439657da018e3c329cd104c.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вуди Аллен раскрыл детали своего предстоящего проекта. Подробностями он поделился в интервью Le Journal du Dimanche.Он заявил, что приедет на съемки в Париж уже в сентябре. Лента будет снята на французском языке."История будет в духе "Матч Пойнт": этакий едкий любовный триллер. У меня прекрасные воспоминания о съемках "Полночи в Париже" в 2010 году. Мне очень нравится город, я часто туда приезжал и открывал для волшебные места", — говорит Аллен. Упомянутые Алленом проекты — это его же картины. В первой снимались Джонатан Риз Майерс, Скарлетт Йоханссон, Эмили Мортимер, Брайан Кокс, Мэттью Гуд и другие. Во второй роли исполнили Оуэн Уилсон, Марион Котийяр, Рэйчел МакАдамс, Майкл Шин, Леа Сейду, Том Хиддлстон и другие.
https://ria.ru/20220629/allen-1798933032.html
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155529/14/1555291489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9576f184c359e528211da4d50395ffd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, вуди аллен (стюарт конигсберг), знаменитости, скарлетт йоханссон, марион котийяр, майкл шин, париж, леа сейду, том хиддлстон
19:46 05.07.2022
 
Вуди Аллен рассказал, на что будет похож его следующий фильм

Вуди Аллен рассказал, что его следующий фильм будет похож на ленту "Матч Пойнт"

© AP Photo / Thibault CamusРежиссер Вуди Аллен
Режиссер Вуди Аллен - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Thibault Camus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Вуди Аллен раскрыл детали своего предстоящего проекта. Подробностями он поделился в интервью Le Journal du Dimanche.
Он заявил, что приедет на съемки в Париж уже в сентябре. Лента будет снята на французском языке.
"История будет в духе "Матч Пойнт": этакий едкий любовный триллер. У меня прекрасные воспоминания о съемках "Полночи в Париже" в 2010 году. Мне очень нравится город, я часто туда приезжал и открывал для волшебные места", — говорит Аллен.
Упомянутые Алленом проекты — это его же картины. В первой снимались Джонатан Риз Майерс, Скарлетт Йоханссон, Эмили Мортимер, Брайан Кокс, Мэттью Гуд и другие. Во второй роли исполнили Оуэн Уилсон, Марион Котийяр, Рэйчел МакАдамс, Майкл Шин, Леа Сейду, Том Хиддлстон и другие.
Режиссер Вуди Аллен - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 11:55Культура
Вуди Аллен рассказал о планах снять еще один или два фильма
 
КультураНовости культурыКино и сериалыВуди Аллен (Стюарт Конигсберг)ЗнаменитостиСкарлетт ЙоханссонМарион КотийярМайкл ШинПарижЛеа СейдуТом Хиддлстон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала