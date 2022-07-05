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Запорожские власти объяснили, почему поставляют Киеву энергию с АЭС
Запорожские власти объяснили, почему поставляют Киеву энергию с АЭС - РИА Новости, 05.07.2022
Запорожские власти объяснили, почему поставляют Киеву энергию с АЭС
Запорожская АЭС вынуждена поставлять электроэнергию киевскому режиму, так как находится под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ),... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:08
2022-07-05T11:08
2022-07-05T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
магатэ
евгений балицкий
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Запорожская АЭС вынуждена поставлять электроэнергию киевскому режиму, так как находится под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Сегодня, к сожалению, мы поставляем электроэнергию украинскому режиму, и нас это не устраивает. Но так как станция находится под контролем МАГАТЭ, мы не можем принять самостоятельных решений и не может туда зайти "Росатом" - по той причине, что это процедура достаточно сложная и мы не можем ее нарушать, так как это атомная энергия", - сказал Балицкий в эфире "Россия 24".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220621/ukraina-1796948236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, украина, магатэ, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр
11:08 05.07.2022 (обновлено: 11:30 05.07.2022)
Запорожские власти объяснили, почему поставляют Киеву энергию с АЭС
Балицкий: Запорожская АЭС контролируется МАГАТЭ и вынуждена поставлять энергию Киеву