https://ria.ru/20220705/aes-1800303774.html

Запорожские власти объяснили, почему поставляют Киеву энергию с АЭС

Запорожские власти объяснили, почему поставляют Киеву энергию с АЭС - РИА Новости, 05.07.2022

Запорожские власти объяснили, почему поставляют Киеву энергию с АЭС

Запорожская АЭС вынуждена поставлять электроэнергию киевскому режиму, так как находится под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ),... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:08

2022-07-05T11:08

2022-07-05T11:30

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

украина

магатэ

евгений балицкий

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Запорожская АЭС вынуждена поставлять электроэнергию киевскому режиму, так как находится под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Сегодня, к сожалению, мы поставляем электроэнергию украинскому режиму, и нас это не устраивает. Но так как станция находится под контролем МАГАТЭ, мы не можем принять самостоятельных решений и не может туда зайти "Росатом" - по той причине, что это процедура достаточно сложная и мы не можем ее нарушать, так как это атомная энергия", - сказал Балицкий в эфире "Россия 24".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220621/ukraina-1796948236.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, запорожская область, украина, магатэ, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр