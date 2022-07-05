https://ria.ru/20220705/adygeya-1800432920.html

Дни Адыгеи, приуроченные к столетию республики, пройдут в Совфеде

Дни Адыгеи, приуроченные к столетию республики, пройдут в Совфеде - РИА Новости, 05.07.2022

Дни Адыгеи, приуроченные к столетию республики, пройдут в Совфеде

Дни Адыгеи, в преддверии празднования 100-летия со дня образования республики, пройдут в Совете Федерации с 6 по 8 июля, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:55

2022-07-05T15:55

2022-07-05T15:55

республика адыгея

совет федерации рф

мурат кумпилов

валентина матвиенко

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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Дни Адыгеи, в преддверии празднования 100-летия со дня образования республики, пройдут в Совете Федерации с 6 по 8 июля, сообщает пресс-служба правительства региона."Шестого-восьмого июля в Совете Федерации состоятся Дни Республики Адыгея. Они приурочены к 100-летию государственности Адыгеи… Программа проведения Дней Республики Адыгея в Совете Федерации включает в себя ряд расширенных заседаний комитетов СФ, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава региона Мурат Кумпилов в рамках "регионального часа" на заседании СФ расскажет о перспективах развития республики, также запланирована рабочая встреча председателя СФ Валентины Матвиенко с руководством Адыгеи."У нас налажен эффективный диалог с верхней палатой парламента. При личной поддержке Валентины Ивановны Матвиенко удалось решить много значимых для региона вопросов. Дни Республики Адыгея в Совете Федерации – это эффективная площадка для диалога, возможность обсудить злободневные темы, презентовать свои наработки, выступить с инициативами… Мы расскажем о результатах и перспективах развития республики, о том, чем привлекательна Адыгея для жизни, для бизнеса, и что мы делаем для того, чтобы реализовать конкурентные преимущества, которыми наш регион бесспорно обладает", – цитирует Кумпилова пресс-служба.Сообщается, что на площадке СФ будет организована выставка достижений региона, а художественные коллективы Адыгеи представят на ней свои творческие программы.

https://ria.ru/20220628/sotsobekty-1798814751.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

совет федерации рф, мурат кумпилов, валентина матвиенко