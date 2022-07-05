https://ria.ru/20220705/adygeya-1800432920.html
Дни Адыгеи, приуроченные к столетию республики, пройдут в Совфеде
Дни Адыгеи, приуроченные к столетию республики, пройдут в Совфеде - РИА Новости, 05.07.2022
Дни Адыгеи, приуроченные к столетию республики, пройдут в Совфеде
Дни Адыгеи, в преддверии празднования 100-летия со дня образования республики, пройдут в Совете Федерации с 6 по 8 июля, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:55
2022-07-05T15:55
2022-07-05T15:55
республика адыгея
совет федерации рф
мурат кумпилов
валентина матвиенко
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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Дни Адыгеи, в преддверии празднования 100-летия со дня образования республики, пройдут в Совете Федерации с 6 по 8 июля, сообщает пресс-служба правительства региона."Шестого-восьмого июля в Совете Федерации состоятся Дни Республики Адыгея. Они приурочены к 100-летию государственности Адыгеи… Программа проведения Дней Республики Адыгея в Совете Федерации включает в себя ряд расширенных заседаний комитетов СФ, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития республики", - говорится в сообщении.Отмечается, что глава региона Мурат Кумпилов в рамках "регионального часа" на заседании СФ расскажет о перспективах развития республики, также запланирована рабочая встреча председателя СФ Валентины Матвиенко с руководством Адыгеи."У нас налажен эффективный диалог с верхней палатой парламента. При личной поддержке Валентины Ивановны Матвиенко удалось решить много значимых для региона вопросов. Дни Республики Адыгея в Совете Федерации – это эффективная площадка для диалога, возможность обсудить злободневные темы, презентовать свои наработки, выступить с инициативами… Мы расскажем о результатах и перспективах развития республики, о том, чем привлекательна Адыгея для жизни, для бизнеса, и что мы делаем для того, чтобы реализовать конкурентные преимущества, которыми наш регион бесспорно обладает", – цитирует Кумпилова пресс-служба.Сообщается, что на площадке СФ будет организована выставка достижений региона, а художественные коллективы Адыгеи представят на ней свои творческие программы.
https://ria.ru/20220628/sotsobekty-1798814751.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, мурат кумпилов, валентина матвиенко
КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Дни Адыгеи, в преддверии празднования 100-летия со дня образования республики, пройдут в Совете Федерации с 6 по 8 июля, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Шестого-восьмого июля в Совете Федерации
состоятся Дни Республики Адыгея. Они приурочены к 100-летию государственности Адыгеи… Программа проведения Дней Республики Адыгея
в Совете Федерации включает в себя ряд расширенных заседаний комитетов СФ, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития республики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава региона Мурат Кумпилов
в рамках "регионального часа" на заседании СФ расскажет о перспективах развития республики, также запланирована рабочая встреча председателя СФ Валентины Матвиенко
с руководством Адыгеи.
"У нас налажен эффективный диалог с верхней палатой парламента. При личной поддержке Валентины Ивановны Матвиенко удалось решить много значимых для региона вопросов. Дни Республики Адыгея в Совете Федерации – это эффективная площадка для диалога, возможность обсудить злободневные темы, презентовать свои наработки, выступить с инициативами… Мы расскажем о результатах и перспективах развития республики, о том, чем привлекательна Адыгея для жизни, для бизнеса, и что мы делаем для того, чтобы реализовать конкурентные преимущества, которыми наш регион бесспорно обладает", – цитирует Кумпилова пресс-служба.
Сообщается, что на площадке СФ будет организована выставка достижений региона, а художественные коллективы Адыгеи представят на ней свои творческие программы.