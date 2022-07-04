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Запрет на фото с дикими животными могут проработать в законе Москвы

Запрет на фото с дикими животными могут проработать в законе Москвы - РИА Новости, 06.07.2022

Запрет на фото с дикими животными могут проработать в законе Москвы

Запрет на фотографирование с дикими животными можно проработать в московском законодательстве, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-04T03:05

2022-07-04T03:05

2022-07-06T17:21

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дикие животные

фотография

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Запрет на фотографирование с дикими животными можно проработать в московском законодательстве, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Фотографирование с животными и птицами характерно для крупных мегаполисов и городов. Нельзя сказать, что такая проблема существует в других субъектах Российской Федерации. Если принимать как московский закон – да, можно над этим подумать", - сказал Кульбачевский, отвечая на вопрос, стоит ли законодателям поработать над тем, что прямого запрета на фотографирование с дикими животными на улице нет.Полную версию интервью читайте здесь >>

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, дикие животные, фотография