https://ria.ru/20220704/zaderzhanie-1799981549.html
В Сочи задержали подозреваемых в избиении мужчины на пляже
В Сочи задержали подозреваемых в избиении мужчины на пляже - РИА Новости, 04.07.2022
В Сочи задержали подозреваемых в избиении мужчины на пляже
Полиция задержала четверых подозреваемых в жестоком избиении мужчины на пляже в Сочи, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T00:52
2022-07-04T00:52
2022-07-04T01:37
происшествия
сочи
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Полиция задержала четверых подозреваемых в жестоком избиении мужчины на пляже в Сочи, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" в ходе конфликта избили мужчину палками и металлическими прутьями. По словам пользователей, пострадавший находится в реанимации. Один из участников избиения задержан.По ее словам, в полицию доставили четырех причастных к инциденту. В отношении них возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Проводится предварительное расследование.
https://ria.ru/20220522/zaderzhanie-1789987338.html
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи
00:52 04.07.2022 (обновлено: 01:37 04.07.2022)
В Сочи задержали подозреваемых в избиении мужчины на пляже
В Сочи задержали четверых подозреваемых в жестоком избиении мужчины на пляже "Фрегат"
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Полиция задержала четверых подозреваемых в жестоком избиении мужчины на пляже в Сочи, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" в ходе конфликта избили мужчину палками и металлическими прутьями. По словам пользователей, пострадавший находится в реанимации. Один из участников избиения задержан.
"Сотрудниками УВД по городу Сочи
в ходе проведения мероприятий по горячим следам задержаны подозреваемые в хулиганских действиях на пляже "Фрегат" в Адлеровском районе города", - сказала Ирина Волк
.
По ее словам, в полицию доставили четырех причастных к инциденту. В отношении них возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Проводится предварительное расследование.