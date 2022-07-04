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В Сочи задержали подозреваемых в избиении мужчины на пляже - РИА Новости, 04.07.2022
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В Сочи задержали подозреваемых в избиении мужчины на пляже
В Сочи задержали подозреваемых в избиении мужчины на пляже - РИА Новости, 04.07.2022
В Сочи задержали подозреваемых в избиении мужчины на пляже
Полиция задержала четверых подозреваемых в жестоком избиении мужчины на пляже в Сочи, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T00:52
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происшествия
сочи
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Полиция задержала четверых подозреваемых в жестоком избиении мужчины на пляже в Сочи, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" в ходе конфликта избили мужчину палками и металлическими прутьями. По словам пользователей, пострадавший находится в реанимации. Один из участников избиения задержан.По ее словам, в полицию доставили четырех причастных к инциденту. В отношении них возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Проводится предварительное расследование.
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происшествия, сочи
00:52 04.07.2022 (обновлено: 01:37 04.07.2022)
 
В Сочи задержали подозреваемых в избиении мужчины на пляже

В Сочи задержали четверых подозреваемых в жестоком избиении мужчины на пляже "Фрегат"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Полиция задержала четверых подозреваемых в жестоком избиении мужчины на пляже в Сочи, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" в ходе конфликта избили мужчину палками и металлическими прутьями. По словам пользователей, пострадавший находится в реанимации. Один из участников избиения задержан.
"Сотрудниками УВД по городу Сочи в ходе проведения мероприятий по горячим следам задержаны подозреваемые в хулиганских действиях на пляже "Фрегат" в Адлеровском районе города", - сказала Ирина Волк.
По ее словам, в полицию доставили четырех причастных к инциденту. В отношении них возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Проводится предварительное расследование.
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