https://ria.ru/20220704/zaderzhanie-1799981549.html

В Сочи задержали подозреваемых в избиении мужчины на пляже

В Сочи задержали подозреваемых в избиении мужчины на пляже - РИА Новости, 04.07.2022

В Сочи задержали подозреваемых в избиении мужчины на пляже

Полиция задержала четверых подозреваемых в жестоком избиении мужчины на пляже в Сочи, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T00:52

2022-07-04T00:52

2022-07-04T01:37

происшествия

сочи

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Полиция задержала четверых подозреваемых в жестоком избиении мужчины на пляже в Сочи, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" в ходе конфликта избили мужчину палками и металлическими прутьями. По словам пользователей, пострадавший находится в реанимации. Один из участников избиения задержан.По ее словам, в полицию доставили четырех причастных к инциденту. В отношении них возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Проводится предварительное расследование.

https://ria.ru/20220522/zaderzhanie-1789987338.html

сочи

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, сочи