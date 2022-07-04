https://ria.ru/20220704/yazyk-1800058397.html

Власти Кривого Рога хотят "ласково" перейти на украинский язык

Власти Кривого Рога хотят "ласково" перейти на украинский язык - РИА Новости, 04.07.2022

Власти Кривого Рога хотят "ласково" перейти на украинский язык

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе, где преимущественно говорили на русском языке, начинается "ласковый переход" на... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:13

2022-07-04T12:13

2022-07-04T17:31

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе, где преимущественно говорили на русском языке, начинается "ласковый переход" на украинский."Так исторически сложилось, что мы, криворожане, привыкли преимущественно разговаривать на русском языке, но сейчас язык — это также наше оружие. В Кривом Роге мы не будем "рубить сплеча". Мы делаем ласковый процесс перехода на украинский язык и создаем комфортные условия для этого", — написал Вилкул в Telegram-канале. По его словам, с 1 июля в каждом районе города организованы языковые клубы "общаемся на украинском", проводятся онлайн-курсы "говорим на украинском правильно".Кривой Рог — родной город Владимира Зеленского. При этом еще в апреле постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза уличал Зеленского во введении "языковой инквизиции". В частности, Небензя заявлял, что Зеленский ополчился на родной для него русский язык, вводя по сути "языковую инквизицию" в стране, где русский является родным для как минимум 40 процентов населения.

https://ria.ru/20220625/volodin-1798047621.html

кривой рог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, кривой рог, украина, ситуация в днр и лнр