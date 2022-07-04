https://ria.ru/20220704/yazyk-1800058397.html
Власти Кривого Рога хотят "ласково" перейти на украинский язык
Власти Кривого Рога хотят "ласково" перейти на украинский язык - РИА Новости, 04.07.2022
Власти Кривого Рога хотят "ласково" перейти на украинский язык
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе, где преимущественно говорили на русском языке, начинается "ласковый переход" на... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:13
2022-07-04T12:13
2022-07-04T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе, где преимущественно говорили на русском языке, начинается "ласковый переход" на украинский."Так исторически сложилось, что мы, криворожане, привыкли преимущественно разговаривать на русском языке, но сейчас язык — это также наше оружие. В Кривом Роге мы не будем "рубить сплеча". Мы делаем ласковый процесс перехода на украинский язык и создаем комфортные условия для этого", — написал Вилкул в Telegram-канале. По его словам, с 1 июля в каждом районе города организованы языковые клубы "общаемся на украинском", проводятся онлайн-курсы "говорим на украинском правильно".Кривой Рог — родной город Владимира Зеленского. При этом еще в апреле постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза уличал Зеленского во введении "языковой инквизиции". В частности, Небензя заявлял, что Зеленский ополчился на родной для него русский язык, вводя по сути "языковую инквизицию" в стране, где русский является родным для как минимум 40 процентов населения.
https://ria.ru/20220625/volodin-1798047621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, украина, ситуация в днр и лнр
12:13 04.07.2022 (обновлено: 17:31 04.07.2022)
Власти Кривого Рога хотят "ласково" перейти на украинский язык
Глава Кривого Рога Вилкул объявил о "ласковом переходе" города на украинский язык