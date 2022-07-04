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Xiaomi показала новые смартфоны 12S и 12S Pro - РИА Новости, 04.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220704/xiaomi-1800141075.html
Xiaomi показала новые смартфоны 12S и 12S Pro
Xiaomi показала новые смартфоны 12S и 12S Pro - РИА Новости, 04.07.2022
Xiaomi показала новые смартфоны 12S и 12S Pro
Компания Xiaomi объявила о выходе двух новых флагманских смартфонов — 12S и 12S Pro. Обе трубки получили новый процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:14
2022-07-04T16:14
наука
технологии
xiaomi inc
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Компания Xiaomi объявила о выходе двух новых флагманских смартфонов — 12S и 12S Pro. Обе трубки получили новый процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1."Сердцем" новинок стал Snapdragon 8 Plus Gen 1, чуть разогнанная версия Snapdragon 8 Gen 1. В бенчмарке AnTuTu обе модели перешагнули порог в миллион баллов. В Xiaomi утверждают, что модернизированная платформа потребляет меньше энергии, а значит автономность относительно предшественников вырастет.Базовый Xiaomi 12S получил небольшой AMOLED-экран с диагональю 6,28 дюйма, кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2400 x 1080 пикселей. Смартфону достались три камеры в основном модуле — главная на 50 Мп с оптстабом, 13-мегапиксельный "ширик" и макро на 5 Мп. Телефон способен снимать видео в разрешении до 8K. Аккумулятор на 4500 мАЧ способен заряжаться, как по проводу (67 Вт), так и без (до 50 Вт со специальным ЗУ).Xiaomi 12S Pro крупнее и может похвастаться, например, 6,73-дюймовым экраном с технологией LTPO, который позволяет регулировать частоту обновления картинки в пределах от 1 до 120 Гц. В смартфоне заявлена испарительная камера огромной площади, позволяющей эффективно охлаждать устройство под нагрузкой. Набор камер тут иной — к основной на 50 Мп прибавляется еще две по 50 Мп (двукратный зум и сверхширокоугольный объектив). За настройку датчиков отвечала компания Leica. Аккумулятор емкостью 4600 мАч можно заряжать на мощности 120 Вт.Первый рынок, где станут доступны устройства, станет Китай, позже начнутся и глобальные продажи. Базовую версию Xiaomi 12S предложат от 4000 юаней (35 000 рублей), а Xiaomi 12S Pro стартует от 4700 юаней (38 000 рублей).
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технологии, xiaomi inc
16:14 04.07.2022
 

Xiaomi показала новые смартфоны 12S и 12S Pro

© XiaomiXiaomi 12S и 12S Pro
Xiaomi 12S и 12S Pro
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Компания Xiaomi объявила о выходе двух новых флагманских смартфонов — 12S и 12S Pro. Обе трубки получили новый процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1.
"Сердцем" новинок стал Snapdragon 8 Plus Gen 1, чуть разогнанная версия Snapdragon 8 Gen 1. В бенчмарке AnTuTu обе модели перешагнули порог в миллион баллов. В Xiaomi утверждают, что модернизированная платформа потребляет меньше энергии, а значит автономность относительно предшественников вырастет.
Базовый Xiaomi 12S получил небольшой AMOLED-экран с диагональю 6,28 дюйма, кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2400 x 1080 пикселей. Смартфону достались три камеры в основном модуле — главная на 50 Мп с оптстабом, 13-мегапиксельный "ширик" и макро на 5 Мп. Телефон способен снимать видео в разрешении до 8K. Аккумулятор на 4500 мАЧ способен заряжаться, как по проводу (67 Вт), так и без (до 50 Вт со специальным ЗУ).
Xiaomi 12S Pro крупнее и может похвастаться, например, 6,73-дюймовым экраном с технологией LTPO, который позволяет регулировать частоту обновления картинки в пределах от 1 до 120 Гц. В смартфоне заявлена испарительная камера огромной площади, позволяющей эффективно охлаждать устройство под нагрузкой. Набор камер тут иной — к основной на 50 Мп прибавляется еще две по 50 Мп (двукратный зум и сверхширокоугольный объектив). За настройку датчиков отвечала компания Leica. Аккумулятор емкостью 4600 мАч можно заряжать на мощности 120 Вт.
Первый рынок, где станут доступны устройства, станет Китай, позже начнутся и глобальные продажи. Базовую версию Xiaomi 12S предложат от 4000 юаней (35 000 рублей), а Xiaomi 12S Pro стартует от 4700 юаней (38 000 рублей).
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