14:16 04.07.2022 (обновлено: 14:32 04.07.2022)
София выслала российских дипломатов под давлением Вашингтона, заявил Лавров
Лавров: решение выслать российских дипломатов связано с давлением Вашингтона на Софию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение выслать 70 сотрудников российского посольства в Болгарии связано с давлением Вашингтона на Софию.
"Это не самостоятельное решение исполняющего обязанности премьер-министра, который имеет абсолютно открытую однозначную проамериканскую ориентацию, готов выполнять любые пожелания своего суверена", - сказал министр в ходе пресс-конференции. Он пояснил, что "пожелания суверена заключаются в том, чтобы убить в болгарах историческую память, разрушить фундамент отношений, которые закалены в совместной борьбе за независимость, многих других ситуациях, в том числе в новейшей истории".
"Политика Вашингтона, она распространяется не только на Болгарию, они хотят убить историческую память и других народов на Балканах, прежде всего, православных народов, кстати сказать", - добавил министр. По его словам, и в самой Болгарии принятое решение "руководство страны с удивлением восприняло".
Лавров заметил, что это решение "не опиралось на процедуры установленные в Болгарии для такого рода резких движений".
Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой.