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София выслала российских дипломатов под давлением Вашингтона, заявил Лавров - РИА Новости, 04.07.2022
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София выслала российских дипломатов под давлением Вашингтона, заявил Лавров
София выслала российских дипломатов под давлением Вашингтона, заявил Лавров - РИА Новости, 04.07.2022
София выслала российских дипломатов под давлением Вашингтона, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение выслать 70 сотрудников российского посольства в Болгарии связано с давлением Вашингтона на Софию. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:16
2022-07-04T14:32
в мире
элеонора митрофанова
болгария
россия
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение выслать 70 сотрудников российского посольства в Болгарии связано с давлением Вашингтона на Софию."Это не самостоятельное решение исполняющего обязанности премьер-министра, который имеет абсолютно открытую однозначную проамериканскую ориентацию, готов выполнять любые пожелания своего суверена", - сказал министр в ходе пресс-конференции. Он пояснил, что "пожелания суверена заключаются в том, чтобы убить в болгарах историческую память, разрушить фундамент отношений, которые закалены в совместной борьбе за независимость, многих других ситуациях, в том числе в новейшей истории"."Политика Вашингтона, она распространяется не только на Болгарию, они хотят убить историческую память и других народов на Балканах, прежде всего, православных народов, кстати сказать", - добавил министр. По его словам, и в самой Болгарии принятое решение "руководство страны с удивлением восприняло".Лавров заметил, что это решение "не опиралось на процедуры установленные в Болгарии для такого рода резких движений".Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой.
https://ria.ru/20220702/diplomaty-1799739914.html
https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797495248.html
болгария
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в мире, элеонора митрофанова, болгария, россия, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
14:16 04.07.2022 (обновлено: 14:32 04.07.2022)
 
София выслала российских дипломатов под давлением Вашингтона, заявил Лавров

Лавров: решение выслать российских дипломатов связано с давлением Вашингтона на Софию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение выслать 70 сотрудников российского посольства в Болгарии связано с давлением Вашингтона на Софию.
"Это не самостоятельное решение исполняющего обязанности премьер-министра, который имеет абсолютно открытую однозначную проамериканскую ориентацию, готов выполнять любые пожелания своего суверена", - сказал министр в ходе пресс-конференции. Он пояснил, что "пожелания суверена заключаются в том, чтобы убить в болгарах историческую память, разрушить фундамент отношений, которые закалены в совместной борьбе за независимость, многих других ситуациях, в том числе в новейшей истории".
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Лавров заметил, что это решение "не опиралось на процедуры установленные в Болгарии для такого рода резких движений".
Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой.
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В миреЭлеонора МитрофановаБолгарияРоссияСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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