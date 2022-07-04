https://ria.ru/20220704/vysylka-1800106521.html

София выслала российских дипломатов под давлением Вашингтона, заявил Лавров

София выслала российских дипломатов под давлением Вашингтона, заявил Лавров - РИА Новости, 04.07.2022

София выслала российских дипломатов под давлением Вашингтона, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение выслать 70 сотрудников российского посольства в Болгарии связано с давлением Вашингтона на Софию. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:16

2022-07-04T14:16

2022-07-04T14:32

в мире

элеонора митрофанова

болгария

россия

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение выслать 70 сотрудников российского посольства в Болгарии связано с давлением Вашингтона на Софию."Это не самостоятельное решение исполняющего обязанности премьер-министра, который имеет абсолютно открытую однозначную проамериканскую ориентацию, готов выполнять любые пожелания своего суверена", - сказал министр в ходе пресс-конференции. Он пояснил, что "пожелания суверена заключаются в том, чтобы убить в болгарах историческую память, разрушить фундамент отношений, которые закалены в совместной борьбе за независимость, многих других ситуациях, в том числе в новейшей истории"."Политика Вашингтона, она распространяется не только на Болгарию, они хотят убить историческую память и других народов на Балканах, прежде всего, православных народов, кстати сказать", - добавил министр. По его словам, и в самой Болгарии принятое решение "руководство страны с удивлением восприняло".Лавров заметил, что это решение "не опиралось на процедуры установленные в Болгарии для такого рода резких движений".Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой.

https://ria.ru/20220702/diplomaty-1799739914.html

https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797495248.html

болгария

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, элеонора митрофанова, болгария, россия, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров