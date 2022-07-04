https://ria.ru/20220704/vsu-1800168449.html
The Independent: в ВСУ назвали службу на восточном фронте "адом на земле"
The Independent: в ВСУ назвали службу на восточном фронте "адом на земле" - РИА Новости, 04.07.2022
The Independent: в ВСУ назвали службу на восточном фронте "адом на земле"
Украинские военные пожаловались на невыносимые условия службы на восточном фронте, пишет британская The Independent. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:43
2022-07-04T17:43
2022-07-04T18:09
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украинские военные пожаловались на невыносимые условия службы на восточном фронте, пишет британская The Independent.По словам бойцов, армия страны организована "ужасно", из-за интенсивности боевых действий у военнослужащих возникают психологические проблемы и появляется желание покинуть службу. Многие солдаты убеждены, что западные вооружения не помогут Киеву изменить ход событий в Донбассе."По телевизору показывают красивые картинки линии фронта, солидарности в армии, но в жизни все по-другому", — рассказал один из участников конфликта, уточнив, что боеприпасы у его подразделения закончились уже через несколько недель боев.Как отметил военный, украинские офицеры не берегут своих сослуживцев и бросают в пекло, несмотря на проблемы со здоровьем.Еще двое солдат — бывшие офисные работники без какого-либо предшествующего опыта — рассказали, что их отправили на передовую сразу же после начальной подготовки. По их словам, они стали свидетелями "ужасной организации" ВСУ и "нелогичных решений", а многие из их батальона вообще отказались сражаться.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал украинской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220703/ukraina-1799930898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, вооруженные силы украины, украина, россия
17:43 04.07.2022 (обновлено: 18:09 04.07.2022)
The Independent: в ВСУ назвали службу на восточном фронте "адом на земле"
The Independent пишет, что бойцы ВСУ назвали службу на восточном фронте "адом на земле"
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Украинские военные пожаловались на невыносимые условия службы на восточном фронте, пишет
британская The Independent.
По словам бойцов, армия страны организована "ужасно", из-за интенсивности боевых действий у военнослужащих возникают психологические проблемы и появляется желание покинуть службу. Многие солдаты убеждены, что западные вооружения не помогут Киеву
изменить ход событий в Донбассе
.
"По телевизору показывают красивые картинки линии фронта, солидарности в армии, но в жизни все по-другому", — рассказал один из участников конфликта, уточнив, что боеприпасы у его подразделения закончились уже через несколько недель боев.
Как отметил военный, украинские офицеры не берегут своих сослуживцев и бросают в пекло, несмотря на проблемы со здоровьем.
"Командирам все равно, что психологически ты сломлен. Если у тебя бьется сердце, руки-ноги на месте — ты должен вернуться", — посетовал он.
Еще двое солдат — бывшие офисные работники без какого-либо предшествующего опыта — рассказали, что их отправили на передовую сразу же после начальной подготовки. По их словам, они стали свидетелями "ужасной организации" ВСУ и "нелогичных решений", а многие из их батальона вообще отказались сражаться.
Россия
с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал украинской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>