https://ria.ru/20220704/vsu-1800168449.html

The Independent: в ВСУ назвали службу на восточном фронте "адом на земле"

The Independent: в ВСУ назвали службу на восточном фронте "адом на земле" - РИА Новости, 04.07.2022

The Independent: в ВСУ назвали службу на восточном фронте "адом на земле"

Украинские военные пожаловались на невыносимые условия службы на восточном фронте, пишет британская The Independent. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T17:43

2022-07-04T17:43

2022-07-04T18:09

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украинские военные пожаловались на невыносимые условия службы на восточном фронте, пишет британская The Independent.По словам бойцов, армия страны организована "ужасно", из-за интенсивности боевых действий у военнослужащих возникают психологические проблемы и появляется желание покинуть службу. Многие солдаты убеждены, что западные вооружения не помогут Киеву изменить ход событий в Донбассе."По телевизору показывают красивые картинки линии фронта, солидарности в армии, но в жизни все по-другому", — рассказал один из участников конфликта, уточнив, что боеприпасы у его подразделения закончились уже через несколько недель боев.Как отметил военный, украинские офицеры не берегут своих сослуживцев и бросают в пекло, несмотря на проблемы со здоровьем.Еще двое солдат — бывшие офисные работники без какого-либо предшествующего опыта — рассказали, что их отправили на передовую сразу же после начальной подготовки. По их словам, они стали свидетелями "ужасной организации" ВСУ и "нелогичных решений", а многие из их батальона вообще отказались сражаться.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что Вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал украинской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220703/ukraina-1799930898.html

https://ria.ru/20220616/rossiya-1795828712.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, донбасс, вооруженные силы украины, украина, россия