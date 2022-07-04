https://ria.ru/20220704/vaktsiny-1799993581.html

Американская фармкомпания MSD прекратит поставки вакцин в Россию

Американская фармкомпания MSD прекратит поставки вакцин в Россию - РИА Новости, 04.07.2022

Американская фармкомпания MSD прекратит поставки вакцин в Россию

Американская фармацевтическая компания MSD решила прекратить поставки в Россию вакцин от краснухи, кори и паротита, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T08:58

2022-07-04T08:58

2022-07-04T12:41

экономика

здоровье - общество

михаил мишустин

россия

allergan

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Американская фармацевтическая компания MSD решила прекратить поставки в Россию вакцин от краснухи, кори и паротита, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.По закону производители или импортеры лекарств в случае остановки производства или поставок препаратов обязаны предупредить об этом российские власти не менее чем за год. В Росздравнадзоре подчеркнули, что "на рынке присутствуют в достаточном количестве вакцины для профилактики ветряной оспы и профилактики кори, краснухи и паротита российского производства".В свою очередь, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал РИА Новости, что вакцины от указанных заболеваний закупаются в России централизованно у отечественного производителя, а потребность обеспечена в полном объеме.Ранее американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила инвестиции, клинические испытания и ввоз некоторых своих лекарств на территорию России. О заморозке поставок также сообщила фирма AbbVie, владеющая в том числе маркой Allergan, чей препарат "Ботокс" дал название косметологической процедуре.В апреле премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек могут возникнуть сложности с доставкой лекарств. Власти принимают меры: в частности запустили специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности.

https://ria.ru/20220623/lokdaun-1797613102.html

https://ria.ru/20220609/lgoty-1794368524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, здоровье - общество, михаил мишустин, россия, allergan