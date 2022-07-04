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Американская фармкомпания MSD прекратит поставки вакцин в Россию - РИА Новости, 04.07.2022
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Американская фармкомпания MSD прекратит поставки вакцин в Россию
Американская фармкомпания MSD прекратит поставки вакцин в Россию - РИА Новости, 04.07.2022
Американская фармкомпания MSD прекратит поставки вакцин в Россию
Американская фармацевтическая компания MSD решила прекратить поставки в Россию вакцин от краснухи, кори и паротита, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T08:58
2022-07-04T12:41
экономика
здоровье - общество
михаил мишустин
россия
allergan
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Американская фармацевтическая компания MSD решила прекратить поставки в Россию вакцин от краснухи, кори и паротита, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.По закону производители или импортеры лекарств в случае остановки производства или поставок препаратов обязаны предупредить об этом российские власти не менее чем за год. В Росздравнадзоре подчеркнули, что "на рынке присутствуют в достаточном количестве вакцины для профилактики ветряной оспы и профилактики кори, краснухи и паротита российского производства".В свою очередь, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал РИА Новости, что вакцины от указанных заболеваний закупаются в России централизованно у отечественного производителя, а потребность обеспечена в полном объеме.Ранее американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила инвестиции, клинические испытания и ввоз некоторых своих лекарств на территорию России. О заморозке поставок также сообщила фирма AbbVie, владеющая в том числе маркой Allergan, чей препарат "Ботокс" дал название косметологической процедуре.В апреле премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек могут возникнуть сложности с доставкой лекарств. Власти принимают меры: в частности запустили специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности.
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экономика, здоровье - общество, михаил мишустин, россия, allergan
08:58 04.07.2022 (обновлено: 12:41 04.07.2022)
 
Американская фармкомпания MSD прекратит поставки вакцин в Россию

Американская фармкомпания MSD прекратит поставки вакцин от кори и краснухи в Россию

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкШприц с вакциной
Шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Шприц с вакциной
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Американская фармацевтическая компания MSD решила прекратить поставки в Россию вакцин от краснухи, кори и паротита, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.

"В соответствии с действующим законодательством компания "МСД Фармасьютикалс" в июне 2022 года уведомила Росздравнадзор о планируемом прекращении производства и ввоза в Российскую Федерацию лекарственных препаратов М-М-Р II® (вакцина против кори, паротита и краснухи, живая)", — говорится в сообщении.

По закону производители или импортеры лекарств в случае остановки производства или поставок препаратов обязаны предупредить об этом российские власти не менее чем за год.
В Росздравнадзоре подчеркнули, что "на рынке присутствуют в достаточном количестве вакцины для профилактики ветряной оспы и профилактики кори, краснухи и паротита российского производства".
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В свою очередь, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал РИА Новости, что вакцины от указанных заболеваний закупаются в России централизованно у отечественного производителя, а потребность обеспечена в полном объеме.
"Это не окажет негативного влияния на доступность вакцинации в нашей стране. Вакцинация детей от кори, паротита и краснухи производится в рамках национального календаря прививок", — пояснил собеседник агентства.
Ранее американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила инвестиции, клинические испытания и ввоз некоторых своих лекарств на территорию России. О заморозке поставок также сообщила фирма AbbVie, владеющая в том числе маркой Allergan, чей препарат "Ботокс" дал название косметологической процедуре.
В апреле премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что из-за внешнего давления и нарушения логистических цепочек могут возникнуть сложности с доставкой лекарств. Власти принимают меры: в частности запустили специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности.
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