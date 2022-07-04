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В Ульяновске открыли VIII Всероссийскую летнюю универсиаду - РИА Новости, 04.07.2022
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Ульяновская область
https://ria.ru/20220704/universiada-1800080301.html
В Ульяновске открыли VIII Всероссийскую летнюю универсиаду
В Ульяновске открыли VIII Всероссийскую летнюю универсиаду - РИА Новости, 04.07.2022
В Ульяновске открыли VIII Всероссийскую летнюю универсиаду
В Ульяновске стартовала VIII Всероссийская летняя Универсиада, которая продлится до 15 июля; вход на все состязания – свободный, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:09
2022-07-04T13:09
ульяновская область
алексей русских
олег матыцин
лев яшин
общество
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УЛЬЯНОВСК, 4 июл – РИА Новости. В Ульяновске стартовала VIII Всероссийская летняя Универсиада, которая продлится до 15 июля; вход на все состязания – свободный, сообщает пресс-служба регионального правительства.Торжественная церемония состоялась на центральном стадионе "Труд" имени Льва Яшина. Наряду с руководством области и именитыми спортсменами, в ней принял участие министр спорта России Олег Матыцин."Восьмая летняя Универсиада позволяет каждому участнику, гостю, зрителю почувствовать себя частью великой спортивной страны с безграничными возможностями. В соревнованиях принимают участие команды из более, чем 70 регионов страны,и свыше 170 вузов. Все они – спортивное будущее России. Нам необходимо быть единой командой, чтобы преодолеть сложности, и спорт является в этом надежной подмогой. Желаю студентам гордиться своими вузами и быть патриотами своей страны, побеждать честно, всегда помнить своих учителей, кто дал образование и первые уроки в спорте", - приводятся в сообщении слова Матыцина.Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, в свою очередь, пообещал, что соревнования пройдут на самом высоком уровне."Я благодарю спортивное руководство страны за то, что провести эту универсиаду доверили именно нам. За то, что нам дали возможность посмотреть выступления ведущих молодых спортсменов России. Уверен, что эти соревнования мы проведем на самом высоком уровне. Желаю всем участникам показать свои лучшие спортивные качества, судьям – хорошего судейства, а зрителям – получить максимальное удовольствие", - подчеркнул Русских.Ульяновскую область на соревнованиях представят почти 90 студентов из пяти вузов. Участники финалов были определены в региональных отборочных состязаниях среди студентов. Для проведения состязаний на спортивных объектах были закуплены необходимые инвентарь и оборудование для каждого вида спорта. В дальнейшем они будут переданы в пользование профильным спортивным школам и федерациям, уточнили в пресс-службе.В пресс-службе напомнили, что в Год студенческого спорта в регионе решением конкурсной комиссии министерства спорта РФ Ульяновская область была выбрана основной площадкой проведения церемонии открытия VIII летней Универсиады и соревнований по шести видам спорта: это шахматы, бадминтон, бокс, греко-римская борьба, спортивное ориентирование и тхэквондо. Соревнования пройдут с 4 по 15 июля на базе спортивных объектов региона.
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алексей русских, олег матыцин, лев яшин, общество
13:09 04.07.2022
 

В Ульяновске открыли VIII Всероссийскую летнюю универсиаду

© Фото : пресс-служба правительства Ульяновской областиМинистр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, губернатор Ульяновской области Алексей Русских и заслуженный мастер спорта Советского Союза Владислав Третьяк во время открытия восьмой летней Универсиады в Ульяновске
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, губернатор Ульяновской области Алексей Русских и заслуженный мастер спорта Советского Союза Владислав Третьяк во время открытия восьмой летней Универсиады в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ульяновской области
Читать ria.ru в
УЛЬЯНОВСК, 4 июл – РИА Новости. В Ульяновске стартовала VIII Всероссийская летняя Универсиада, которая продлится до 15 июля; вход на все состязания – свободный, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Торжественная церемония состоялась на центральном стадионе "Труд" имени Льва Яшина. Наряду с руководством области и именитыми спортсменами, в ней принял участие министр спорта России Олег Матыцин.
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"Восьмая летняя Универсиада позволяет каждому участнику, гостю, зрителю почувствовать себя частью великой спортивной страны с безграничными возможностями. В соревнованиях принимают участие команды из более, чем 70 регионов страны,и свыше 170 вузов. Все они – спортивное будущее России. Нам необходимо быть единой командой, чтобы преодолеть сложности, и спорт является в этом надежной подмогой. Желаю студентам гордиться своими вузами и быть патриотами своей страны, побеждать честно, всегда помнить своих учителей, кто дал образование и первые уроки в спорте", - приводятся в сообщении слова Матыцина.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, в свою очередь, пообещал, что соревнования пройдут на самом высоком уровне.
"Я благодарю спортивное руководство страны за то, что провести эту универсиаду доверили именно нам. За то, что нам дали возможность посмотреть выступления ведущих молодых спортсменов России. Уверен, что эти соревнования мы проведем на самом высоком уровне. Желаю всем участникам показать свои лучшие спортивные качества, судьям – хорошего судейства, а зрителям – получить максимальное удовольствие", - подчеркнул Русских.
Ульяновскую область на соревнованиях представят почти 90 студентов из пяти вузов. Участники финалов были определены в региональных отборочных состязаниях среди студентов. Для проведения состязаний на спортивных объектах были закуплены необходимые инвентарь и оборудование для каждого вида спорта. В дальнейшем они будут переданы в пользование профильным спортивным школам и федерациям, уточнили в пресс-службе.
© Фото : пресс-служба правительства Ульяновской областиОткрытие восьмой летней Универсиады в Ульяновске
Открытие восьмой летней Универсиады в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ульяновской области
Открытие восьмой летней Универсиады в Ульяновске
В пресс-службе напомнили, что в Год студенческого спорта в регионе решением конкурсной комиссии министерства спорта РФ Ульяновская область была выбрана основной площадкой проведения церемонии открытия VIII летней Универсиады и соревнований по шести видам спорта: это шахматы, бадминтон, бокс, греко-римская борьба, спортивное ориентирование и тхэквондо. Соревнования пройдут с 4 по 15 июля на базе спортивных объектов региона.
 
Ульяновская областьАлексей РусскихОлег МатыцинЛев ЯшинОбщество
 
 
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