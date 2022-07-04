https://ria.ru/20220704/uniper-1800212773.html

Uniper запросил у правительства Германии девять миллиардов евро, пишут СМИ

Uniper запросил у правительства Германии девять миллиардов евро, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2022

Uniper запросил у правительства Германии девять миллиардов евро, пишут СМИ

Немецкий энергетический концерн Uniper ведет переговоры с правительством Германии о получении пакета финансовой помощи в размере девяти миллиардов евро,... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T21:10

2022-07-04T21:10

2022-07-04T22:23

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Немецкий энергетический концерн Uniper ведет переговоры с правительством Германии о получении пакета финансовой помощи в размере девяти миллиардов евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.По их словам, правительство рассматривает возможность применения ряда мер, включая кредиты, участие в акционерном капитале, а также перекладывание части резкого роста расходов на потребителей.В рамках этого плана правительство готовит законодательство, которое позволит государству приобретать доли в энергетических компаниях, испытывающих трудности. Это также заставит потребителей взять на себя большую часть проблем от растущих цен на газ. Кабинет министров должен утвердить проект на этой неделе.По оценкам аналитиков, опрошенных агентством, ограничение российских поставок газа обходится Uniper в 30 миллионов евро в день.Немецкая энергокомпания Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Fortum — крупнейший акционер Uniper.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.

https://ria.ru/20220625/potok2-1797989094.html

https://ria.ru/20220621/gaz-1797154309.html

германия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, uniper, e.on , германия, в мире, москва