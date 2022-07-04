21:10 04.07.2022 (обновлено: 22:23 04.07.2022)
Uniper запросил у правительства Германии девять миллиардов евро, пишут СМИ
Блумберг: Uniper попросил у правительства ФРГ финансовую помощь до девяти миллиардов евро
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Немецкий энергетический концерн Uniper ведет переговоры с правительством Германии о получении пакета финансовой помощи в размере девяти миллиардов евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, правительство рассматривает возможность применения ряда мер, включая кредиты, участие в акционерном капитале, а также перекладывание части резкого роста расходов на потребителей.
В рамках этого плана правительство готовит законодательство, которое позволит государству приобретать доли в энергетических компаниях, испытывающих трудности. Это также заставит потребителей взять на себя большую часть проблем от растущих цен на газ. Кабинет министров должен утвердить проект на этой неделе.
По оценкам аналитиков, опрошенных агентством, ограничение российских поставок газа обходится Uniper в 30 миллионов евро в день.
Немецкая энергокомпания Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Fortum — крупнейший акционер Uniper.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.