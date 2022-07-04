Рейтинг@Mail.ru
Uniper запросил у правительства Германии девять миллиардов евро, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220704/uniper-1800212773.html
Uniper запросил у правительства Германии девять миллиардов евро, пишут СМИ
Uniper запросил у правительства Германии девять миллиардов евро, пишут СМИ - РИА Новости, 04.07.2022
Uniper запросил у правительства Германии девять миллиардов евро, пишут СМИ
Немецкий энергетический концерн Uniper ведет переговоры с правительством Германии о получении пакета финансовой помощи в размере девяти миллиардов евро,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T21:10
2022-07-04T22:23
экономика
uniper
e.on
германия
в мире
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766236310_0:77:3076:1807_1920x0_80_0_0_6c0e459079495dd66d1fc900df600a36.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Немецкий энергетический концерн Uniper ведет переговоры с правительством Германии о получении пакета финансовой помощи в размере девяти миллиардов евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.По их словам, правительство рассматривает возможность применения ряда мер, включая кредиты, участие в акционерном капитале, а также перекладывание части резкого роста расходов на потребителей.В рамках этого плана правительство готовит законодательство, которое позволит государству приобретать доли в энергетических компаниях, испытывающих трудности. Это также заставит потребителей взять на себя большую часть проблем от растущих цен на газ. Кабинет министров должен утвердить проект на этой неделе.По оценкам аналитиков, опрошенных агентством, ограничение российских поставок газа обходится Uniper в 30 миллионов евро в день.Немецкая энергокомпания Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Fortum — крупнейший акционер Uniper.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
https://ria.ru/20220625/potok2-1797989094.html
https://ria.ru/20220621/gaz-1797154309.html
германия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766236310_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d31a38e4366e58a7f5a8ff0e6a3ff73a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, uniper, e.on , германия, в мире, москва
21:10 04.07.2022 (обновлено: 22:23 04.07.2022)
 
Uniper запросил у правительства Германии девять миллиардов евро, пишут СМИ

Блумберг: Uniper попросил у правительства ФРГ финансовую помощь до девяти миллиардов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Немецкий энергетический концерн Uniper ведет переговоры с правительством Германии о получении пакета финансовой помощи в размере девяти миллиардов евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, правительство рассматривает возможность применения ряда мер, включая кредиты, участие в акционерном капитале, а также перекладывание части резкого роста расходов на потребителей.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 08:00
Вылетят в трубу: удастся ли немцам прибрать к рукам "Северный поток — 2"
В рамках этого плана правительство готовит законодательство, которое позволит государству приобретать доли в энергетических компаниях, испытывающих трудности. Это также заставит потребителей взять на себя большую часть проблем от растущих цен на газ. Кабинет министров должен утвердить проект на этой неделе.
По оценкам аналитиков, опрошенных агентством, ограничение российских поставок газа обходится Uniper в 30 миллионов евро в день.
Немецкая энергокомпания Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Fortum — крупнейший акционер Uniper.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 19:59
Вице-канцлер Германии прокомментировал ограничение поставок газа из России
 
ЭкономикаUniperE.ONГерманияВ миреМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала