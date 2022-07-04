21:12 04.07.2022 (обновлено: 23:58 04.07.2022)
В Италии признали бесполезность дальнейшей поддержки Украины в спецоперации
Il Giornale: нужно посадить Киев за стол переговоров с Москвой, пока Западу не стало хуже
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты с американской гаубицей М777
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 . Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Западу пора прекратить поддерживать проигрывающую Украину и посадить ее за стол переговоров с Россией, чтобы не допустить самых тяжелых последствий противостояния с Россией, пишет обозреватель итальянского издания Il Giornale Джан Микалессин.
Автор заявил, что вскоре после освобождения российскими войсками Лисичанска страны НАТО усомнились в том, что им стоит поддерживать Украину "сколько потребуется" и откладывать переговоры с Кремлем. Микалессин также задался вопросом, стоит ли ждать ноября, чтобы на саммите G20 в Индонезии провести встречу России и НАТО.
Обозреватель заявил, что ВСУ не идут ни в какое сравнение с российской армией. Кроме того, он назвал иллюзией уверенность в том, что западное оружие, в частности ракетные комплексы HIMARS, могут как-то изменить ход боевых действий. Микалессин напомнил о технической сложности натовского оружия, обслуживать которое украинцы не в состоянии.
При этом репортер предупредил о риске беспрецедентного подорожания энергоресурсов, в которых так нуждается Запад. Так, по прогнозу JP Morgan, осенью цена барреля нефти может достичь 380 долларов. При этом в НАТО неизбежны разногласия относительно перспективы конфликта с Россией: как минимум немцы, французы и итальянцы не захотят приносить жертвы ради обреченной на поражение Украины.
"Именно поэтому многие — от Белого дома до Елисейского дворца и до ведомства федерального канцлера в Берлине — спрашивают себя: а не лучше ли договориться сейчас?" — подытожил автор.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новом пакете помощи для Киева.
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