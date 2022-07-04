https://ria.ru/20220704/ukraina-1800213264.html

В Италии признали бесполезность дальнейшей поддержки Украины в спецоперации

В Италии признали бесполезность дальнейшей поддержки Украины в спецоперации - РИА Новости, 04.07.2022

В Италии признали бесполезность дальнейшей поддержки Украины в спецоперации

Западу пора прекратить поддерживать проигрывающую Украину и посадить ее за стол переговоров с Россией, чтобы не допустить самых тяжелых последствий... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T21:12

2022-07-04T21:12

2022-07-04T23:58

специальная военная операция на украине

в мире

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большая двадцатка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Западу пора прекратить поддерживать проигрывающую Украину и посадить ее за стол переговоров с Россией, чтобы не допустить самых тяжелых последствий противостояния с Россией, пишет обозреватель итальянского издания Il Giornale Джан Микалессин.Автор заявил, что вскоре после освобождения российскими войсками Лисичанска страны НАТО усомнились в том, что им стоит поддерживать Украину "сколько потребуется" и откладывать переговоры с Кремлем. Микалессин также задался вопросом, стоит ли ждать ноября, чтобы на саммите G20 в Индонезии провести встречу России и НАТО.Обозреватель заявил, что ВСУ не идут ни в какое сравнение с российской армией. Кроме того, он назвал иллюзией уверенность в том, что западное оружие, в частности ракетные комплексы HIMARS, могут как-то изменить ход боевых действий. Микалессин напомнил о технической сложности натовского оружия, обслуживать которое украинцы не в состоянии.При этом репортер предупредил о риске беспрецедентного подорожания энергоресурсов, в которых так нуждается Запад. Так, по прогнозу JP Morgan, осенью цена барреля нефти может достичь 380 долларов. При этом в НАТО неизбежны разногласия относительно перспективы конфликта с Россией: как минимум немцы, французы и итальянцы не захотят приносить жертвы ради обреченной на поражение Украины."Именно поэтому многие — от Белого дома до Елисейского дворца и до ведомства федерального канцлера в Берлине — спрашивают себя: а не лучше ли договориться сейчас?" — подытожил автор.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новом пакете помощи для Киева.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220704/ukraina-1800111937.html

https://ria.ru/20220704/germaniya-1800184904.html

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в мире, украина, россия, нато, большая двадцатка, вооруженные силы украины