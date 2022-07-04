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Киселев рассказал, почему Россия не может проиграть на Украине - РИА Новости, 04.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/ukraina-1800159374.html
Киселев рассказал, почему Россия не может проиграть на Украине
Киселев рассказал, почему Россия не может проиграть на Украине - РИА Новости, 04.07.2022
Киселев рассказал, почему Россия не может проиграть на Украине
Россия не может потерпеть поражение в ходе спецоперации на Украине, потому что ей не присущ национализм, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:19
2022-07-04T19:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий киселев
ситуация в днр и лнр
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ГУДЕРМЕС, 4 июл – РИА Новости. Россия не может потерпеть поражение в ходе спецоперации на Украине, потому что ей не присущ национализм, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Киселев в понедельник посетил Российский университет спецназа в Гудермесе, на базе которого готовят добровольцев для участия в спецоперации на Украине."Запад поддержал на Украине государственный переворот, они решили заменить там генетический корень - Киевскую Русь заменили на Бандеру - и построить на этой базе настоящее нацистское государство", - сказал Киселев на встрече с добровольцами. Директор медиагруппы "Россия сегодня" отметил, что Россия в этом плане "особая цивилизация" - национализм ей не присущ. "Россия не может проиграть, потому что в России национализм невозможен, у нас многонациональная, слава Богу, страна", - подчеркнул он.Обращаясь к добровольцам, Киселев пожелал им успехов в выполнении поставленных задач. "Каждый из вас понимает риски, которые вас ждут. Я хочу вам пожелать и буду за это болеть, исполнять свою задачу профессионально, смело, но расчетливо: ваша жизнь - это драгоценность, берегите себя. Профессионально - это означает не потерять себя и друг друга", - подчеркнул он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220701/lisichansk-1799365727.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Киселев: "В России национализм невозможен"
Россия не может потерпеть поражение в ходе спецоперации на Украине, потому что ей не присущ национализм, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Киселев в понедельник посетил Российский университет спецназа в Гудермесе, на базе которого готовят добровольцев для участия в спецоперации на Украине.
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в мире, россия, украина, дмитрий киселев, ситуация в днр и лнр
17:19 04.07.2022 (обновлено: 19:05 04.07.2022)
 
Киселев рассказал, почему Россия не может проиграть на Украине

Киселев: Россия не может проиграть на Украине, потому что ей не присущ национализм

Читать ria.ru в
ГУДЕРМЕС, 4 июл – РИА Новости. Россия не может потерпеть поражение в ходе спецоперации на Украине, потому что ей не присущ национализм, заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Киселев в понедельник посетил Российский университет спецназа в Гудермесе, на базе которого готовят добровольцев для участия в спецоперации на Украине.
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"Запад поддержал на Украине государственный переворот, они решили заменить там генетический корень - Киевскую Русь заменили на Бандеру - и построить на этой базе настоящее нацистское государство", - сказал Киселев на встрече с добровольцами. Директор медиагруппы "Россия сегодня" отметил, что Россия в этом плане "особая цивилизация" - национализм ей не присущ. "Россия не может проиграть, потому что в России национализм невозможен, у нас многонациональная, слава Богу, страна", - подчеркнул он.
Обращаясь к добровольцам, Киселев пожелал им успехов в выполнении поставленных задач. "Каждый из вас понимает риски, которые вас ждут. Я хочу вам пожелать и буду за это болеть, исполнять свою задачу профессионально, смело, но расчетливо: ваша жизнь - это драгоценность, берегите себя. Профессионально - это означает не потерять себя и друг друга", - подчеркнул он.
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Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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