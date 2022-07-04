https://ria.ru/20220704/ukraina-1800152184.html

Британия намерена провести следующую конференцию по восстановлению Украины

Британия намерена провести следующую конференцию по восстановлению Украины - РИА Новости, 04.07.2022

Британия намерена провести следующую конференцию по восстановлению Украины

Великобритания планирует провести конференцию по восстановлению Украины в 2023 году, заявила в понедельник глава МИД страны Лиз Трасс. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:49

2022-07-04T16:49

2022-07-04T16:49

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владимир зеленский

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киевская область

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Великобритания планирует провести конференцию по восстановлению Украины в 2023 году, заявила в понедельник глава МИД страны Лиз Трасс.Трансляция велась на сайте мероприятия.Она также добавила, что Британия станет лидером по восстановлению Киевской области по просьбе украинского президента Владимира Зеленского и поможет сделать Украину "топ-страной для привлечения инвестиций" в 2023 году.В понедельник в швейцарском городе Лугано начала свою работу двухдневная конференция по восстановлению Украины. Как сообщалось ранее, участие в ней принимают представители 40 стран и 20 международных организаций.

https://ria.ru/20220704/ukraina-1800139711.html

украина

киевская область

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в мире, владимир зеленский, украина, киевская область, великобритания