https://ria.ru/20220704/ukraina-1800152184.html
Британия намерена провести следующую конференцию по восстановлению Украины
Британия намерена провести следующую конференцию по восстановлению Украины - РИА Новости, 04.07.2022
Британия намерена провести следующую конференцию по восстановлению Украины
Великобритания планирует провести конференцию по восстановлению Украины в 2023 году, заявила в понедельник глава МИД страны Лиз Трасс. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:49
2022-07-04T16:49
2022-07-04T16:49
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Великобритания планирует провести конференцию по восстановлению Украины в 2023 году, заявила в понедельник глава МИД страны Лиз Трасс.Трансляция велась на сайте мероприятия.Она также добавила, что Британия станет лидером по восстановлению Киевской области по просьбе украинского президента Владимира Зеленского и поможет сделать Украину "топ-страной для привлечения инвестиций" в 2023 году.В понедельник в швейцарском городе Лугано начала свою работу двухдневная конференция по восстановлению Украины. Как сообщалось ранее, участие в ней принимают представители 40 стран и 20 международных организаций.
https://ria.ru/20220704/ukraina-1800139711.html
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в мире, владимир зеленский, украина, киевская область, великобритания
Британия намерена провести следующую конференцию по восстановлению Украины
Глава МИД Лиз Трасс: Британия проведет в 2023 году конференцию по восстановлению Украины