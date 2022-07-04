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Британия намерена провести следующую конференцию по восстановлению Украины - РИА Новости, 04.07.2022
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Британия намерена провести следующую конференцию по восстановлению Украины
Британия намерена провести следующую конференцию по восстановлению Украины - РИА Новости, 04.07.2022
Британия намерена провести следующую конференцию по восстановлению Украины
Великобритания планирует провести конференцию по восстановлению Украины в 2023 году, заявила в понедельник глава МИД страны Лиз Трасс. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:49
2022-07-04T16:49
в мире
владимир зеленский
украина
киевская область
великобритания
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Великобритания планирует провести конференцию по восстановлению Украины в 2023 году, заявила в понедельник глава МИД страны Лиз Трасс.Трансляция велась на сайте мероприятия.Она также добавила, что Британия станет лидером по восстановлению Киевской области по просьбе украинского президента Владимира Зеленского и поможет сделать Украину "топ-страной для привлечения инвестиций" в 2023 году.В понедельник в швейцарском городе Лугано начала свою работу двухдневная конференция по восстановлению Украины. Как сообщалось ранее, участие в ней принимают представители 40 стран и 20 международных организаций.
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в мире, владимир зеленский, украина, киевская область, великобритания
16:49 04.07.2022
 
Британия намерена провести следующую конференцию по восстановлению Украины

Глава МИД Лиз Трасс: Британия проведет в 2023 году конференцию по восстановлению Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Великобритания планирует провести конференцию по восстановлению Украины в 2023 году, заявила в понедельник глава МИД страны Лиз Трасс.
"Соединенное Королевство взяло на себя обязательство провести следующую конференцию по восстановлению Украины в 2023 году", - заявила она в рамках конференции в Лугано.
Трансляция велась на сайте мероприятия.
Она также добавила, что Британия станет лидером по восстановлению Киевской области по просьбе украинского президента Владимира Зеленского и поможет сделать Украину "топ-страной для привлечения инвестиций" в 2023 году.
В понедельник в швейцарском городе Лугано начала свою работу двухдневная конференция по восстановлению Украины. Как сообщалось ранее, участие в ней принимают представители 40 стран и 20 международных организаций.
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