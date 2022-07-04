https://ria.ru/20220704/ukraina-1800134776.html
Зеленский пригласил в Киев участников конференции по восстановлению Украины
Зеленский пригласил в Киев участников конференции по восстановлению Украины - РИА Новости, 04.07.2022
Зеленский пригласил в Киев участников конференции по восстановлению Украины
Владимир Зеленский пригласил на Украину участников международной конференции по восстановлению страны. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:49
2022-07-04T15:49
2022-07-04T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
швейцария
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский пригласил на Украину участников международной конференции по восстановлению страны.В понедельник в швейцарском Лугано началась международная конференция по восстановлению Украины, она продлится два дня."Я приглашаю вас всех в нашу прекрасную страну, в Украину, чтобы работать вместе с нами", - сказал Зеленский в видеообращении на международной конференции по восстановлению Украины в Лугано. Как передавало ранее агентство Блумберг, на форуме Украина намерена представить план, в котором описан широкий перечень проектов в области инфраструктуры, безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также диверсификацию энергоресурсов.
https://ria.ru/20220629/ukraina-1799005151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, швейцария, ситуация в днр и лнр
15:49 04.07.2022 (обновлено: 16:04 04.07.2022)
Зеленский пригласил в Киев участников конференции по восстановлению Украины
Зеленский пригласил на Украину участников конференции по восстановлению страны