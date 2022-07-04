https://ria.ru/20220704/ukraina-1800134776.html

Зеленский пригласил в Киев участников конференции по восстановлению Украины

Зеленский пригласил в Киев участников конференции по восстановлению Украины - РИА Новости, 04.07.2022

Зеленский пригласил в Киев участников конференции по восстановлению Украины

Владимир Зеленский пригласил на Украину участников международной конференции по восстановлению страны. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:49

2022-07-04T15:49

2022-07-04T16:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

швейцария

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский пригласил на Украину участников международной конференции по восстановлению страны.В понедельник в швейцарском Лугано началась международная конференция по восстановлению Украины, она продлится два дня."Я приглашаю вас всех в нашу прекрасную страну, в Украину, чтобы работать вместе с нами", - сказал Зеленский в видеообращении на международной конференции по восстановлению Украины в Лугано. Как передавало ранее агентство Блумберг, на форуме Украина намерена представить план, в котором описан широкий перечень проектов в области инфраструктуры, безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также диверсификацию энергоресурсов.

https://ria.ru/20220629/ukraina-1799005151.html

украина

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, швейцария, ситуация в днр и лнр