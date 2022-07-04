https://ria.ru/20220704/ukraina-1800132925.html

На Украине обсуждают сокращение половины госслужащих, сообщили СМИ

На Украине обсуждают сокращение половины госслужащих, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.07.2022

На Украине обсуждают сокращение половины госслужащих, сообщили СМИ

В кабмине Украины обсуждают сокращение чиновников в органах центральной власти с 9,2 тысяч до 2,7 тысяч, также планируется значительное сокращение количества... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:43

2022-07-04T15:43

2022-07-04T15:43

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В кабмине Украины обсуждают сокращение чиновников в органах центральной власти с 9,2 тысяч до 2,7 тысяч, также планируется значительное сокращение количества министерств, сообщает в понедельник украинское интернет-издание "Страна.ua"."Согласно материалам правительства, которые есть в распоряжении издания, в центральных аппаратах министерств должно остаться 2,7 тысяч сотрудников вместо 9,2 тысячи, а в территориальных органах – около 9 тысяч вместо 15 тысяч. То есть, сокращение должно коснуться более половины госслужащих (останется 11,7 тыс. вместо 24,2 тыс.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания "Страна.ua".В кабмине также обсуждают сокращение количества министерств, их планируется сократить с 20 до 12. При этом, как передает издание, все существующие инспекции предполагается объединить в одну.

https://ria.ru/20220704/ukraina-1800127047.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина