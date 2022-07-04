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На Украине обсуждают сокращение половины госслужащих, сообщили СМИ
На Украине обсуждают сокращение половины госслужащих, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.07.2022
На Украине обсуждают сокращение половины госслужащих, сообщили СМИ
В кабмине Украины обсуждают сокращение чиновников в органах центральной власти с 9,2 тысяч до 2,7 тысяч, также планируется значительное сокращение количества... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:43
2022-07-04T15:43
2022-07-04T15:43
в мире
украина
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В кабмине Украины обсуждают сокращение чиновников в органах центральной власти с 9,2 тысяч до 2,7 тысяч, также планируется значительное сокращение количества министерств, сообщает в понедельник украинское интернет-издание "Страна.ua"."Согласно материалам правительства, которые есть в распоряжении издания, в центральных аппаратах министерств должно остаться 2,7 тысяч сотрудников вместо 9,2 тысячи, а в территориальных органах – около 9 тысяч вместо 15 тысяч. То есть, сокращение должно коснуться более половины госслужащих (останется 11,7 тыс. вместо 24,2 тыс.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания "Страна.ua".В кабмине также обсуждают сокращение количества министерств, их планируется сократить с 20 до 12. При этом, как передает издание, все существующие инспекции предполагается объединить в одну.
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в мире, украина
На Украине обсуждают сокращение половины госслужащих, сообщили СМИ
Страна.ua: правительство Украины обсуждает сокращение госслужащих до 2,7 тысячи