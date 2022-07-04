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МИД Венесуэлы выразил поддержку России в вопросе спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/ukraina-1800113369.html
МИД Венесуэлы выразил поддержку России в вопросе спецоперации на Украине
МИД Венесуэлы выразил поддержку России в вопросе спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.07.2022
МИД Венесуэлы выразил поддержку России в вопросе спецоперации на Украине
Каракас на высоком уровне выражает поддержку Москве по спецоперации на Украине, заявил в понедельник глава МИД Венесуэлы Карлос Фариа Тортоса. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:42
2022-07-04T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
венесуэла
мид венесуэлы
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Каракас на высоком уровне выражает поддержку Москве по спецоперации на Украине, заявил в понедельник глава МИД Венесуэлы Карлос Фариа Тортоса."Мы обсудили целый ряд вопросов касательно специальной военной операции. Со своей стороны, со стороны нашего правительства, президента, мы выразили свою поддержку", - сказал он по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Согласно статистике Минобороны РФ на 1 июля, с начала операции вооруженные силы РФ уничтожили у украинских войск: 226 самолетов, 134 вертолета, 1411 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3873 танка и других боевых бронированных машин, 699 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3948 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220517/podderzhka-1788923880.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, россия, венесуэла, мид венесуэлы, ситуация в днр и лнр
14:42 04.07.2022 (обновлено: 16:19 04.07.2022)
 
МИД Венесуэлы выразил поддержку России в вопросе спецоперации на Украине

Глава МИД Венесуэлы Фариа Тортоса поддержал Россию в вопросе спецоперации на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 4 июля 2022
Министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 4 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 4 июля 2022
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Каракас на высоком уровне выражает поддержку Москве по спецоперации на Украине, заявил в понедельник глава МИД Венесуэлы Карлос Фариа Тортоса.
"Мы обсудили целый ряд вопросов касательно специальной военной операции. Со своей стороны, со стороны нашего правительства, президента, мы выразили свою поддержку", - сказал он по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
Женщина с плакатом Спасибо, Россия, за денацификацию ЕС и США в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 04:24
В Германии признали, что Латинская Америка встала на сторону России
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Согласно статистике Минобороны РФ на 1 июля, с начала операции вооруженные силы РФ уничтожили у украинских войск: 226 самолетов, 134 вертолета, 1411 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3873 танка и других боевых бронированных машин, 699 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3067 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3948 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВенесуэлаМИД ВенесуэлыСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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