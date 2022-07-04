https://ria.ru/20220704/ukraina-1800111937.html
Чешский генерал сообщил Зеленскому "плохие новости"
Чешский генерал сообщил Зеленскому "плохие новости" - РИА Новости, 04.07.2022
Чешский генерал сообщил Зеленскому "плохие новости"
Страны Запада активно поддерживают Украину на словах, но реальной помощи способны оказать все меньше. Такое мнение в беседе с Parlamentní listy высказал бывший... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:36
2022-07-04T14:36
2022-07-04T16:22
петр фиала
владимир путин
россия
чехия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Страны Запада активно поддерживают Украину на словах, но реальной помощи способны оказать все меньше. Такое мнение в беседе с Parlamentní listy высказал бывший глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор.По его словам, некоторые европейские страны изначально выбрали умеренный путь в этом вопросе и не спешат предложить активную поддержку Киеву. В качестве примера генерал привел Германию, которая пообещала достаточно много, однако мало что сделала. Основная проблема в том, что отправлять уже почти нечего: зенитно-ракетные и противотанковые системы, которыми украинцы умеют пользоваться, отправили, а запасы "советского наследства" скоро закончатся.Шандор отметил, что теперь оружия в случае конфликта не хватит у самой Чехии. К тому же премьер страны Петр Фиала недавно признал, что помочь Киеву больше нечем."Резервы и возможности оборонной промышленности ограничены, и ясно, что сам альянс не допускал мысли, что в Европе начнется долгий конфликт. Проблема в том, что у нас не так много техники для длительной войны. Мы даже не представляем, как перестроить мирную промышленность на военный лад", — сказал генерал.Говоря о предпосылках конфликта, Шандор выразил мнение, что страны Запада долго не учитывали логичные требования России. По его мнению, нужно перестать делать вид, что "решение всегда за нами", иначе членам Североатлантического альянса придется увеличивать численность армий для долгосрочных боевых действий, а это чревато катастрофическими финансовыми потерями. Открытым остается вопрос, готовы ли эти страны взвалить на себя такой груз, подытожил он.Россия 24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами становятся законными целями для Вооруженных сил России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр фиала, владимир путин, россия, чехия, вооруженные силы украины, украина
14:36 04.07.2022 (обновлено: 16:22 04.07.2022)
Чешский генерал сообщил Зеленскому "плохие новости"
Экс-глава чешской разведки Шандор заявил о неготовности НАТО вести затяжной конфликт
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Страны Запада активно поддерживают Украину на словах, но реальной помощи способны оказать все меньше. Такое мнение в беседе с Parlamentní listy
высказал бывший глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор.
По его словам, некоторые европейские страны изначально выбрали умеренный путь в этом вопросе и не спешат предложить активную поддержку Киеву. В качестве примера генерал привел Германию, которая пообещала достаточно много, однако мало что сделала. Основная проблема в том, что отправлять уже почти нечего: зенитно-ракетные и противотанковые системы, которыми украинцы умеют пользоваться, отправили, а запасы "советского наследства" скоро закончатся.
Шандор отметил, что теперь оружия в случае конфликта не хватит у самой Чехии. К тому же премьер страны Петр Фиала недавно признал, что помочь Киеву больше нечем.
"Резервы и возможности оборонной промышленности ограничены, и ясно, что сам альянс не допускал мысли, что в Европе начнется долгий конфликт. Проблема в том, что у нас не так много техники для длительной войны. Мы даже не представляем, как перестроить мирную промышленность на военный лад", — сказал генерал.
Говоря о предпосылках конфликта, Шандор выразил мнение, что страны Запада долго не учитывали логичные требования России. По его мнению, нужно перестать делать вид, что "решение всегда за нами", иначе членам Североатлантического альянса придется увеличивать численность армий для долгосрочных боевых действий, а это чревато катастрофическими финансовыми потерями. Открытым остается вопрос, готовы ли эти страны взвалить на себя такой груз, подытожил он.
Россия
24 февраля начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Власти Украины неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США
, Евросоюз и Великобритания
за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ
на десятки миллиардов долларов. В Москве
, в свою очередь, предупредили, что оружие и склады с боеприпасами становятся законными целями для Вооруженных сил России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>