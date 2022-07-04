https://ria.ru/20220704/ukraina-1800069427.html

Киссинджер заявил, что не выступал за передачу Украиной территорий России

Киссинджер заявил, что не выступал за передачу Украиной территорий России - РИА Новости, 04.07.2022

Киссинджер заявил, что не выступал за передачу Украиной территорий России

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что не выступал за передачу Украиной территорий России для урегулирования отношений. Ранее, выступая на... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:38

2022-07-04T12:38

2022-07-04T12:49

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

генри киссинджер

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152556/38/1525563813_0:183:3001:1871_1920x0_80_0_0_a0486eb8ad749feb21524d60798c5568.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что не выступал за передачу Украиной территорий России для урегулирования отношений. Ранее, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Киссинджер призвал Запад повлиять на Украину для возобновления переговоров с Россией."Я никогда не говорил об этом (территориальных уступках). Я сказал, что лучшей разделительной линией для прекращения огня является ранее существовавшее положение", - отметил он в интервью изданию Time. По мнению Киссинджера, Россия должна вернуть Украине "15% территории", которые принадлежали Киеву до начала спецоперации, прежде чем между сторонами может быть установлено "реальное" прекращение огня. При этом он назвал часть Донбасса и Крым "спорными территориями". Бывший госсекретарь уточнил, что территорию в ходе любых переговоров следует рассматривать отдельно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220613/evropa-1794997439.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, сша, генри киссинджер, ситуация в днр и лнр