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Киссинджер заявил, что не выступал за передачу Украиной территорий России - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/ukraina-1800069427.html
Киссинджер заявил, что не выступал за передачу Украиной территорий России
Киссинджер заявил, что не выступал за передачу Украиной территорий России - РИА Новости, 04.07.2022
Киссинджер заявил, что не выступал за передачу Украиной территорий России
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что не выступал за передачу Украиной территорий России для урегулирования отношений. Ранее, выступая на... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:38
2022-07-04T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
генри киссинджер
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что не выступал за передачу Украиной территорий России для урегулирования отношений. Ранее, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Киссинджер призвал Запад повлиять на Украину для возобновления переговоров с Россией."Я никогда не говорил об этом (территориальных уступках). Я сказал, что лучшей разделительной линией для прекращения огня является ранее существовавшее положение", - отметил он в интервью изданию Time. По мнению Киссинджера, Россия должна вернуть Украине "15% территории", которые принадлежали Киеву до начала спецоперации, прежде чем между сторонами может быть установлено "реальное" прекращение огня. При этом он назвал часть Донбасса и Крым "спорными территориями". Бывший госсекретарь уточнил, что территорию в ходе любых переговоров следует рассматривать отдельно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220613/evropa-1794997439.html
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в мире, россия, украина, сша, генри киссинджер, ситуация в днр и лнр
12:38 04.07.2022 (обновлено: 12:49 04.07.2022)
 
Киссинджер заявил, что не выступал за передачу Украиной территорий России

Киссинджер опроверг выступления за передачу Украиной территорий России

© AP Photo / Nick UtБывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер
Бывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Nick Ut
Бывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что не выступал за передачу Украиной территорий России для урегулирования отношений. Ранее, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Киссинджер призвал Запад повлиять на Украину для возобновления переговоров с Россией.
"Я никогда не говорил об этом (территориальных уступках). Я сказал, что лучшей разделительной линией для прекращения огня является ранее существовавшее положение", - отметил он в интервью изданию Time. По мнению Киссинджера, Россия должна вернуть Украине "15% территории", которые принадлежали Киеву до начала спецоперации, прежде чем между сторонами может быть установлено "реальное" прекращение огня. При этом он назвал часть Донбасса и Крым "спорными территориями". Бывший госсекретарь уточнил, что территорию в ходе любых переговоров следует рассматривать отдельно.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, отмечал Путин, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
13 июня, 10:36
Боррель заявил о необходимости диалога с Москвой
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАГенри КиссинджерСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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