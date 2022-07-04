https://ria.ru/20220704/ukraina-1800048508.html
Вступление Украины изменит баланс сил в ЕС, заявил Кулеба
Вступление Украины изменит баланс сил в ЕС, заявил Кулеба - РИА Новости, 04.07.2022
Вступление Украины изменит баланс сил в ЕС, заявил Кулеба
Евросоюз будет "однозначно реформироваться" в случае вступления Украины, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью для LB.ua. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:45
2022-07-04T11:45
2022-07-04T13:07
европа
украина
дмитрий кулеба
евросоюз
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Евросоюз будет "однозначно реформироваться" в случае вступления Украины, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью для LB.ua."Но я смотрю на это с политической точки зрения: как может изменить баланс сил в самом Европейском союзе тандем, например, Украины и Польши? Это совсем другая действительность. Поэтому Европейский союз будет однозначно реформироваться. Мы вступим в другой Европейский союз", — утверждает он.Министр также привел пример Польши, подчеркнув, что принятие Украины как аналогично большой страны потребует от ЕС изменений.Ранее главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Это лишь первый шаг пути к присоединению. Турции аналогичный статус предоставили в 1999 году, Северной Македонии — в 2005-м, Черногории — в 2010-м, а Сербии — в 2012-м. Последней на сегодня в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795412869.html
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европа, украина, дмитрий кулеба, евросоюз
11:45 04.07.2022 (обновлено: 13:07 04.07.2022)
Вступление Украины изменит баланс сил в ЕС, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба: вступление Украины в ЕС изменит баланс сил