https://ria.ru/20220704/ukraina-1800048508.html

Вступление Украины изменит баланс сил в ЕС, заявил Кулеба

Вступление Украины изменит баланс сил в ЕС, заявил Кулеба - РИА Новости, 04.07.2022

Вступление Украины изменит баланс сил в ЕС, заявил Кулеба

Евросоюз будет "однозначно реформироваться" в случае вступления Украины, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью для LB.ua. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:45

2022-07-04T11:45

2022-07-04T13:07

европа

украина

дмитрий кулеба

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Евросоюз будет "однозначно реформироваться" в случае вступления Украины, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в интервью для LB.ua."Но я смотрю на это с политической точки зрения: как может изменить баланс сил в самом Европейском союзе тандем, например, Украины и Польши? Это совсем другая действительность. Поэтому Европейский союз будет однозначно реформироваться. Мы вступим в другой Европейский союз", — утверждает он.Министр также привел пример Польши, подчеркнув, что принятие Украины как аналогично большой страны потребует от ЕС изменений.Ранее главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Это лишь первый шаг пути к присоединению. Турции аналогичный статус предоставили в 1999 году, Северной Македонии — в 2005-м, Черногории — в 2010-м, а Сербии — в 2012-м. Последней на сегодня в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795412869.html

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, украина, дмитрий кулеба, евросоюз