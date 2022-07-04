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Турция не ждет препятствий со стороны России во время операции в Сирии - РИА Новости, 04.07.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220704/turtsiya-1800029675.html
Турция не ждет препятствий со стороны России во время операции в Сирии
Турция не ждет препятствий со стороны России во время операции в Сирии - РИА Новости, 04.07.2022
Турция не ждет препятствий со стороны России во время операции в Сирии
Турция не считает, что Россия будет препятствовать операции турецких ВС на севере Сирии, но разногласия имеются, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:48
2022-07-04T11:01
война в сирии
в мире
турция
россия
сирия
мид турции
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 4 июл – РИА Новости. Турция не считает, что Россия будет препятствовать операции турецких ВС на севере Сирии, но разногласия имеются, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска."Нет, я не считаю, что Россия будет препятствовать. У нас с Россией имеются разногласия по многим вопросам, включая действия в Украине, непризнание Крыма и т.д. Но у нас экономические, политические отношения", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.По его словам, турецкая сторона не получила какой-либо резкой реакции и протеста со стороны России. "США и Россия не сдержали слово, данное Турции по террористам в Сирии, поэтому нам придется решать вопрос самим. С другой стороны, CША и Россия не имеют права говорить относительно планируемой операции ВС Турции, они не сдержали свое слово", - сказал Чавушоглу.
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в мире, турция, россия, сирия, мид турции, мевлют чавушоглу
10:48 04.07.2022 (обновлено: 11:01 04.07.2022)
 
Турция не ждет препятствий со стороны России во время операции в Сирии

Чавушоглу: Турция не ждет препятствий со стороны России во время операции в Сирии

© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб . Архивное фото
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АНКАРА, 4 июл – РИА Новости. Турция не считает, что Россия будет препятствовать операции турецких ВС на севере Сирии, но разногласия имеются, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
"Нет, я не считаю, что Россия будет препятствовать. У нас с Россией имеются разногласия по многим вопросам, включая действия в Украине, непризнание Крыма и т.д. Но у нас экономические, политические отношения", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.
По его словам, турецкая сторона не получила какой-либо резкой реакции и протеста со стороны России. "США и Россия не сдержали слово, данное Турции по террористам в Сирии, поэтому нам придется решать вопрос самим. С другой стороны, CША и Россия не имеют права говорить относительно планируемой операции ВС Турции, они не сдержали свое слово", - сказал Чавушоглу.
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