https://ria.ru/20220704/turbiny-1800096847.html

В Германии рассказали о переговорах по турбинам для "Северного потока"

В Германии рассказали о переговорах по турбинам для "Северного потока" - РИА Новости, 04.07.2022

В Германии рассказали о переговорах по турбинам для "Северного потока"

Переговоры по турбинам для "Северного потока" продолжаются с Канадой и ЕК, заявила на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:46

2022-07-04T13:46

2022-07-04T13:46

экономика

канада

россия

еврокомиссия

газпром

siemens

в мире

германия

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БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. Переговоры по турбинам для "Северного потока" продолжаются с Канадой и ЕК, заявила на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон."Газпром" ранее сократил прокачку газа по экспортному маршруту, заявив, что из Канады не были возвращены с ремонта турбины производства немецкой компании Siemens. Как заявляли в Siemens, турбины не могут быть поставлены из-за канадских санкций против РФ."Переговоры продолжаются. Мы обратились по этой проблеме к Канаде, также ведем переговоры с Еврокомиссией", - сказала Барон, отвечая на соответствующие вопросы СМИ.Она добавила, что не может спекулировать относительно сроков завершения этих переговоров.

https://ria.ru/20220702/postavki-1799740055.html

https://ria.ru/20220701/potok-1799672353.html

канада

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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