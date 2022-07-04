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В Германии рассказали о переговорах по турбинам для "Северного потока" - РИА Новости, 04.07.2022
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В Германии рассказали о переговорах по турбинам для "Северного потока"
В Германии рассказали о переговорах по турбинам для "Северного потока" - РИА Новости, 04.07.2022
В Германии рассказали о переговорах по турбинам для "Северного потока"
Переговоры по турбинам для "Северного потока" продолжаются с Канадой и ЕК, заявила на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:46
2022-07-04T13:46
экономика
канада
россия
еврокомиссия
газпром
siemens
в мире
германия
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БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. Переговоры по турбинам для "Северного потока" продолжаются с Канадой и ЕК, заявила на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон."Газпром" ранее сократил прокачку газа по экспортному маршруту, заявив, что из Канады не были возвращены с ремонта турбины производства немецкой компании Siemens. Как заявляли в Siemens, турбины не могут быть поставлены из-за канадских санкций против РФ."Переговоры продолжаются. Мы обратились по этой проблеме к Канаде, также ведем переговоры с Еврокомиссией", - сказала Барон, отвечая на соответствующие вопросы СМИ.Она добавила, что не может спекулировать относительно сроков завершения этих переговоров.
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экономика, канада, россия, еврокомиссия, газпром, siemens, в мире, германия, минэкономики фрг, северный поток, природный газ, санкции, санкции в отношении россии
13:46 04.07.2022
 
В Германии рассказали о переговорах по турбинам для "Северного потока"

Минэкономики Германии: переговоры по турбинам для "Северного потока" идут с Канадой и ЕК

© AP Photo / Eckehard SchulzТехник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Eckehard Schulz
Техник проверяет измерительные приборы на подземном хранилище природного газа компании VNG в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости. Переговоры по турбинам для "Северного потока" продолжаются с Канадой и ЕК, заявила на брифинге в Берлине представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон.
"Газпром" ранее сократил прокачку газа по экспортному маршруту, заявив, что из Канады не были возвращены с ремонта турбины производства немецкой компании Siemens. Как заявляли в Siemens, турбины не могут быть поставлены из-за канадских санкций против РФ.
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"Переговоры продолжаются. Мы обратились по этой проблеме к Канаде, также ведем переговоры с Еврокомиссией", - сказала Барон, отвечая на соответствующие вопросы СМИ.
Она добавила, что не может спекулировать относительно сроков завершения этих переговоров.
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