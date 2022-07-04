https://ria.ru/20220704/tsyganov-1800052081.html

Цыганов двусмысленно высказался о своем разводе с Леоновой

Цыганов двусмысленно высказался о своем разводе с Леоновой - РИА Новости, 04.07.2022

Цыганов двусмысленно высказался о своем разводе с Леоновой

Евгений Цыганов двусмысленно высказался о своем расставании с Ириной Леоновой. В паре родились семь детей, после чего актер ушел к Юлии Снигирь. Цыганов... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:10

2022-07-04T12:10

2022-07-04T12:16

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евгений цыганов

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Евгений Цыганов двусмысленно высказался о своем расставании с Ириной Леоновой. В паре родились семь детей, после чего актер ушел к Юлии Снигирь. Цыганов отметил, что как такового развода не было.В интервью Ксении Собчак он отметил, что не отнекивается от семерых детей.По словам актера, неважно кто кого бросил.Актер держит личную жизнь в секрете, из-за чего в СМИ часто попадает недостоверная информация. В частности, неправдой оказался слух, будто Цыганов не забрал свою экс-супругу с седьмым ребенком из роддома.По словам Цыганова, он не обязан отчитываться перед СМИ. На прямые звонки с запросами от журналистов он неоднократно просил отстать, на что те честно отвечали, что не могут, поскольку у актера высокий рейтинг.Ранее Евгений получил "Золотую маску" за роль в спектакле "Мастерской Петра Фоменко".

https://ria.ru/20210603/tsyganov-1735284818.html

https://ria.ru/20220701/priluchnyy-1799486562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, евгений цыганов, шоу-бизнес