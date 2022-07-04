https://ria.ru/20220704/tsyganov-1800052081.html
Цыганов двусмысленно высказался о своем разводе с Леоновой
Цыганов двусмысленно высказался о своем разводе с Леоновой - РИА Новости, 04.07.2022
Цыганов двусмысленно высказался о своем разводе с Леоновой
Евгений Цыганов двусмысленно высказался о своем расставании с Ириной Леоновой. В паре родились семь детей, после чего актер ушел к Юлии Снигирь. Цыганов... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:10
2022-07-04T12:10
2022-07-04T12:16
шоубиз
знаменитости
евгений цыганов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Евгений Цыганов двусмысленно высказался о своем расставании с Ириной Леоновой. В паре родились семь детей, после чего актер ушел к Юлии Снигирь. Цыганов отметил, что как такового развода не было.В интервью Ксении Собчак он отметил, что не отнекивается от семерых детей.По словам актера, неважно кто кого бросил.Актер держит личную жизнь в секрете, из-за чего в СМИ часто попадает недостоверная информация. В частности, неправдой оказался слух, будто Цыганов не забрал свою экс-супругу с седьмым ребенком из роддома.По словам Цыганова, он не обязан отчитываться перед СМИ. На прямые звонки с запросами от журналистов он неоднократно просил отстать, на что те честно отвечали, что не могут, поскольку у актера высокий рейтинг.Ранее Евгений получил "Золотую маску" за роль в спектакле "Мастерской Петра Фоменко".
https://ria.ru/20210603/tsyganov-1735284818.html
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знаменитости, евгений цыганов, шоу-бизнес
12:10 04.07.2022 (обновлено: 12:16 04.07.2022)
Цыганов двусмысленно высказался о своем разводе с Леоновой
Евгений Цыганов двусмысленно высказался о своем разводе с Ириной Леоновой
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Евгений Цыганов двусмысленно высказался о своем расставании с Ириной Леоновой. В паре родились семь детей, после чего актер ушел к Юлии Снигирь. Цыганов отметил, что как такового развода не было.
"У меня не было как такового развода, в общем, на самом деле, я никого не бросал, как это формулируется, детей или женщину. Для меня это странные сами по себе формулировки, потому что это дорогие и близкие мне люди, с которыми мы вместе существуем", – сказал Евгений.
В интервью Ксении Собчак он отметил, что не отнекивается от семерых детей.
"Самая главная неправда – это то, что есть какое-то расставание. Сейчас мы опустим, эти подробности, сколько мы были вместе, до какой степени, сколько часов, куда ходили… Да, у нас семеро детей, я не отнекиваюсь. Наоборот, мы в прекрасных отношениях, мы общаемся… Это жизнь", – отметил Цыганов.
По словам актера, неважно кто кого бросил.
"Не хочу влезать в датирование. Вот, я знаю, что Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко открыли МХАТ. В каком году это произошло, кто и во что был одет, кто первым об этом заговорил, были ли они пьяные… Я на этом валился, на истории русского театра. Мне подробности… Я даже про общих знакомых выясняю последним", – сказал Цыганов.
Актер держит личную жизнь в секрете, из-за чего в СМИ часто попадает недостоверная информация. В частности, неправдой оказался слух, будто Цыганов не забрал свою экс-супругу с седьмым ребенком из роддома.
"У меня родилась Вера, когда я ее забирал из роддома, нам сказали: "Ребят, вокруг стоят ребята с камерами. Вот они прям собрались у входа". Врачи сами предложили вывести нас через другой вход. Мы уехали, и на следующий же день появились статьи, что Цыганов не забрал ребенка из роддома. Шесть лет прошло, а это продолжают перепечатывать", – сказал Евгений.
По словам Цыганова, он не обязан отчитываться перед СМИ. На прямые звонки с запросами от журналистов он неоднократно просил отстать, на что те честно отвечали, что не могут, поскольку у актера высокий рейтинг.
Ранее Евгений получил
"Золотую маску" за роль в спектакле "Мастерской Петра Фоменко".