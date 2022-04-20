https://ria.ru/20220420/tsyganov-1784528377.html

Евгений Цыганов получил "Золотую маску"

Евгений Цыганов получил "Золотую маску" - РИА Новости, 20.04.2022

Евгений Цыганов получил "Золотую маску"

Лучшими драматическими актерами по версии российской национальной премии "Золотая маска-2022" стали Евгений Цыганов и Анна Блинова, объявили организаторы в ходе РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:41

2022-04-20T16:41

2022-04-20T16:41

культура

новости культуры

санкт-петербург

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александринский театр

мастерская петра фоменко

театр на таганке

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лучшими драматическими актерами по версии российской национальной премии "Золотая маска-2022" стали Евгений Цыганов и Анна Блинова, объявили организаторы в ходе онлайн-трансляции.В этой категории были номинированы 10 актрис и 17 актеров. Блинова получила награду за роль Наны в постановке "Нана" Александринского театра в Санкт-Петербурге, Цыганов — за роль Режиссера в спектакле "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" в "Мастерской Петра Фоменко"."Свою премию я посвящаю маме, для нее все мои достижения, большие или маленькие, важнее, чем даже для меня. Спасибо моим родителям, которые меня 35 лет назад отвели в Театр на Таганке, где я мальчиком работал", — сказал Цыганов. Он также отметил, что это его первая театральная премия."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

https://ria.ru/20220420/teatr-1784516859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, санкт-петербург, россия, москва, александринский театр, мастерская петра фоменко, театр на таганке, театральный фестиваль "золотая маска"