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Евгений Цыганов получил "Золотую маску" - РИА Новости, 20.04.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220420/tsyganov-1784528377.html
Евгений Цыганов получил "Золотую маску"
Евгений Цыганов получил "Золотую маску" - РИА Новости, 20.04.2022
Евгений Цыганов получил "Золотую маску"
Лучшими драматическими актерами по версии российской национальной премии "Золотая маска-2022" стали Евгений Цыганов и Анна Блинова, объявили организаторы в ходе РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:41
2022-04-20T16:41
культура
новости культуры
санкт-петербург
россия
москва
александринский театр
мастерская петра фоменко
театр на таганке
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лучшими драматическими актерами по версии российской национальной премии "Золотая маска-2022" стали Евгений Цыганов и Анна Блинова, объявили организаторы в ходе онлайн-трансляции.В этой категории были номинированы 10 актрис и 17 актеров. Блинова получила награду за роль Наны в постановке "Нана" Александринского театра в Санкт-Петербурге, Цыганов — за роль Режиссера в спектакле "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" в "Мастерской Петра Фоменко"."Свою премию я посвящаю маме, для нее все мои достижения, большие или маленькие, важнее, чем даже для меня. Спасибо моим родителям, которые меня 35 лет назад отвели в Театр на Таганке, где я мальчиком работал", — сказал Цыганов. Он также отметил, что это его первая театральная премия."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
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новости культуры, санкт-петербург, россия, москва, александринский театр, мастерская петра фоменко, театр на таганке, театральный фестиваль "золотая маска"
16:41 20.04.2022
 
Евгений Цыганов получил "Золотую маску"

Евгений Цыганов получил "Золотую маску" за роль в спектакле "Мастерской Петра Фоменко"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский актер Евгений Цыганов
Российский актер Евгений Цыганов - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лучшими драматическими актерами по версии российской национальной премии "Золотая маска-2022" стали Евгений Цыганов и Анна Блинова, объявили организаторы в ходе онлайн-трансляции.
В этой категории были номинированы 10 актрис и 17 актеров. Блинова получила награду за роль Наны в постановке "Нана" Александринского театра в Санкт-Петербурге, Цыганов — за роль Режиссера в спектакле "Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция" в "Мастерской Петра Фоменко".
© предоставлено пресс-службой театраЕвгений Цыганов и Александра Кесельман в спектакле "Моцарт "Дон Жуан“. Генеральная репетиция" в Мастерской Петра Фоменко
Евгений Цыганов и Александра Кесельман в спектакле Моцарт Дон Жуан“. Генеральная репетиция в Мастерской Петра Фоменко
© предоставлено пресс-службой театра
Евгений Цыганов и Александра Кесельман в спектакле "Моцарт "Дон Жуан“. Генеральная репетиция" в Мастерской Петра Фоменко
"Свою премию я посвящаю маме, для нее все мои достижения, большие или маленькие, важнее, чем даже для меня. Спасибо моим родителям, которые меня 35 лет назад отвели в Театр на Таганке, где я мальчиком работал", — сказал Цыганов. Он также отметил, что это его первая театральная премия.
"Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
Награда Российской Национальной театральной Премии Золотая Маска - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
16:24Культура
Музыкальное жюри "Золотой маски" объявило лауреатов спецпремии
 
КультураНовости культурыСанкт-ПетербургРоссияМоскваАлександринский театрМастерская Петра ФоменкоТеатр на ТаганкеТеатральный фестиваль "Золотая Маска"
 
 
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