https://ria.ru/20220704/tseny-1800079194.html
Британцев ждет рост цен на товары, показало исследование
Британцев ждет рост цен на товары, показало исследование - РИА Новости, 04.07.2022
Британцев ждет рост цен на товары, показало исследование
Большинство компаний в Великобритании будут вынуждены в ближайшее время повысить цены из-за рекордной инфляции, говорится в ежеквартальном экономическом... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:06
2022-07-04T13:06
2022-07-04T13:06
в мире
экономика
великобритания
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Большинство компаний в Великобритании будут вынуждены в ближайшее время повысить цены из-за рекордной инфляции, говорится в ежеквартальном экономическом исследовании Торговой палаты Великобритании за второй квартал 2022 года.Согласно данным исследования, 65% компаний планируют повысить цены в ближайшие три месяца, что является рекордным показателем и на 23 процентных пункта выше показателя прошлого года. Ожидается, что только 1% опрошенных фирм снизят цены на свои товары и услуги. Опрос проводился среди более 5700 британских компаний."Компании сталкиваются с беспрецедентным набором проблем из-за роста цен на сырье, топливо, коммунальные услуги, налоги и рабочую силу. Продолжающийся кризис цепочек поставок, усугубляемый конфликтом на Украине и локдауном в Китае, еще больше ухудшает ситуацию", - приводятся в исследовании слова руководителя отдела исследований Британской торговой палаты Дэвида Бхариера.Как отмечается в документе, повышения цен будут наиболее ощутимы в секторе розничной и оптовой торговли, а также в промышленном секторе, в частности, в строительном и машиностроительном секторах.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В мае годовая инфляция в Великобритании достигла рекордных с 1982 года 9,1%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, великобритания
Британцев ждет рост цен на товары, показало исследование
Торговая палата Британии: большинство компаний будут вынуждены вскоре повысить цены
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Большинство компаний в Великобритании будут вынуждены в ближайшее время повысить цены из-за рекордной инфляции, говорится в ежеквартальном экономическом исследовании
Торговой палаты Великобритании за второй квартал 2022 года.
Согласно данным исследования, 65% компаний планируют повысить цены в ближайшие три месяца, что является рекордным показателем и на 23 процентных пункта выше показателя прошлого года. Ожидается, что только 1% опрошенных фирм снизят цены на свои товары и услуги. Опрос проводился среди более 5700 британских компаний.
"Компании сталкиваются с беспрецедентным набором проблем из-за роста цен на сырье, топливо, коммунальные услуги, налоги и рабочую силу. Продолжающийся кризис цепочек поставок, усугубляемый конфликтом на Украине
и локдауном в Китае
, еще больше ухудшает ситуацию", - приводятся в исследовании слова руководителя отдела исследований Британской торговой палаты Дэвида Бхариера.
Как отмечается в документе, повышения цен будут наиболее ощутимы в секторе розничной и оптовой торговли, а также в промышленном секторе, в частности, в строительном и машиностроительном секторах.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию
. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании
рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В мае годовая инфляция в Великобритании достигла рекордных с 1982 года 9,1%.