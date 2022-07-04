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В ДНР рассказали о строительстве трубопровода для подачи воды в Донецк - РИА Новости, 04.07.2022
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В ДНР рассказали о строительстве трубопровода для подачи воды в Донецк
В ДНР рассказали о строительстве трубопровода для подачи воды в Донецк - РИА Новости, 04.07.2022
В ДНР рассказали о строительстве трубопровода для подачи воды в Донецк
Строительство трубопровода для подачи воды в Донецк из Ханженковского водохранилища предполагается завершить к 15 июля, сообщил РИА Новости начальник отдела... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T19:13
2022-07-04T20:19
жкх
донецк (днр)
донецкая народная республика
макеевка
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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Строительство трубопровода для подачи воды в Донецк из Ханженковского водохранилища предполагается завершить к 15 июля, сообщил РИА Новости начальник отдела водоснабжения и водоотведения Минстроя ДНР Сергей Иванов.Ситуация с водоснабжением в Донецке до сих пор сложная, в большинстве районов вода подается на 2-4 часа в сутки, поскольку киевские власти отключили город от трубопровода, подача воды по которому осуществлялась с территорий, подконтрольных Киеву. Так же, по графику, вода подается и во многие другие населенные пункты ДНР."Строительство линии от Ханженковского водохранилища к каналу Северский Донец – Донбасс протяженностью 21,5 километра планируется завершить 15 июля", - сказал Иванов.Сейчас строительство ведут специалисты из России. Как рассказал РИА Новости начальник одной из российских строительных бригад Сергей Банников, сейчас трубопровод готов на 95%, при этом его пропускная способность будет составлять около 70 тысяч кубометров воды в сутки."Тянем мы водовод из четырех нитей, труба 630-я, тянем трубопровод из Ханженковского водохранилища на Донецк. Попутно строим колодцы, которые будут распределять воду населенным пунктам, которые расположены недалеко от этого водовода – Макеевка и другие", - сказал Банников. По его словам, за счет строительства ещё двух нитей для поступления воды в само водохранилище в нём самом будет обеспечена циркуляция воды - сейчас вода в этом водоёме непроточная.Он также рассказал, что над зоной строительства постоянно летают украинские беспилотники. "В среднем каждый день штук по пять наши ПВО сбивают", - отметил собеседник агентства.При этом, по его словам, местные жители очень ждут запуска водопровода, многие угощают российских строителей, а одна из них даже предоставила дом для проживания."Соседка борщ варит, супы варит, яичницу, оладушки – так и хочет нас все время чем-то угостить. Под Макеевкой, когда мы прокладывали трубы, жители в жару привозили холодную воду со льдом. Очень хорошо нас встречают", - резюмировал бригадир.
https://ria.ru/20220623/vodovod-1797480875.html
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донецк (днр)
донецкая народная республика
макеевка
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Строительство трубопровода из Ханженковского водохранилища в Донецк
Строительство трубопровода для обеспечения Донецка водой планируют завершить 15 июля, сообщили РИА Новости в минстрое ДНР. Как рассказал начальник одной из российских строительных бригад Сергей Банников, сейчас трубопровод готов на 95%, при этом его пропускная способность будет составлять около 70 тысяч кубов в сутки.
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жкх, донецк (днр), донецкая народная республика, макеевка
19:13 04.07.2022 (обновлено: 20:19 04.07.2022)
 
В ДНР рассказали о строительстве трубопровода для подачи воды в Донецк

Минстрой ДНР: трубопровод для обеспечения Донецка водой планируют доделать 15 июля

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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Строительство трубопровода для подачи воды в Донецк из Ханженковского водохранилища предполагается завершить к 15 июля, сообщил РИА Новости начальник отдела водоснабжения и водоотведения Минстроя ДНР Сергей Иванов.
Ситуация с водоснабжением в Донецке до сих пор сложная, в большинстве районов вода подается на 2-4 часа в сутки, поскольку киевские власти отключили город от трубопровода, подача воды по которому осуществлялась с территорий, подконтрольных Киеву. Так же, по графику, вода подается и во многие другие населенные пункты ДНР.
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"Строительство линии от Ханженковского водохранилища к каналу Северский Донец – Донбасс протяженностью 21,5 километра планируется завершить 15 июля", - сказал Иванов.
Сейчас строительство ведут специалисты из России. Как рассказал РИА Новости начальник одной из российских строительных бригад Сергей Банников, сейчас трубопровод готов на 95%, при этом его пропускная способность будет составлять около 70 тысяч кубометров воды в сутки.
"Тянем мы водовод из четырех нитей, труба 630-я, тянем трубопровод из Ханженковского водохранилища на Донецк. Попутно строим колодцы, которые будут распределять воду населенным пунктам, которые расположены недалеко от этого водовода – Макеевка и другие", - сказал Банников. По его словам, за счет строительства ещё двух нитей для поступления воды в само водохранилище в нём самом будет обеспечена циркуляция воды - сейчас вода в этом водоёме непроточная.
Он также рассказал, что над зоной строительства постоянно летают украинские беспилотники. "В среднем каждый день штук по пять наши ПВО сбивают", - отметил собеседник агентства.
При этом, по его словам, местные жители очень ждут запуска водопровода, многие угощают российских строителей, а одна из них даже предоставила дом для проживания.
"Соседка борщ варит, супы варит, яичницу, оладушки – так и хочет нас все время чем-то угостить. Под Макеевкой, когда мы прокладывали трубы, жители в жару привозили холодную воду со льдом. Очень хорошо нас встречают", - резюмировал бригадир.
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ЖКХДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаМакеевка
 
 
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