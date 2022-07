https://ria.ru/20220704/torgpredy-1800057911.html

Торгпреды встретятся с экспортерами на стенде Made in Russia на "Иннопроме"

Торгпреды встретятся с экспортерами на стенде Made in Russia на "Иннопроме" - 04.07.2022

Торгпреды встретятся с экспортерами на стенде Made in Russia на "Иннопроме"

Торговые представители России, работающие почти в 50 странах, проведут встречи с отечественными производителями на стенде "Сделано в России", работа которого...

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Торговые представители России, работающие почти в 50 странах, проведут встречи с отечественными производителями на стенде "Сделано в России", работа которого началась на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Первыми стенд "Сделано в России" посетили торговые представители России за рубежом и зарубежные представители РЭЦ. За четыре дня выставки представители 46 торгпредств проведут встречи с 24 участниками экспозиции и познакомятся с их продукцией. Кроме того, российские производители традиционно продемонстрируют свои достижения на стенде и проведут b2b-встречи с потенциальными партнерами", - говорится в сообщении."Каждый раз на стенде Made in Russia появляются новые интересные компании, а те, кто уже принимал участие в Иннопроме, удивляют новыми разработками. Я уверена, что по итогам выставки и b2b-встреч российские производители найдут новых партнеров, выходы на новые рынки, а переговоры конвертируются в твердые контракты", - заявила директор РЭЦ Вероника Никишина.В этом году на стенде Made in Russia представлено оборудование для нефтегазовой отрасли, промышленные 3D-принтеры, металлопродукция, коммунальная техника, телекоммуникационное и медицинское оборудование, светодиодные светильники, сортировочное оборудование, а также информационные технологии для различных отраслей промышленности.В течение следующих четырех дней участники экспозиции проведут более 300 переговоров с потенциальными покупателями.Торгпреды, представители РЭЦ за рубежом, участники и экспоненты "Иннопрома" также узнали о возможностях цифровой платформы "Мой экспорт". На интерактивных тач-панелях они в реальном времени протестировали работу сервисов. Интерактивная зона платформы будет работать до конца выставки. Каждый желающий сможет познакомиться с функционалом платформы и узнать, как выйти на экспорт онлайн, отметили в РЭЦ.Кроме того, для всех компаний, заинтересованных в выходе на новые рынки, торговые представители России совместно с представителями РЭЦ за рубежом проведут питч-сессии. Они расскажут об особенностях экспорта в Армению, Белоруссию, Иран, Казахстан и Узбекистан, о специфике рынков и местной деловой среды, поделятся информацией о мерах поддержки, локализации, совместных производствах и не только.Международная выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге 4-7 июля 2022 года. Общая площадь экспозиции Made in Russia - около 477 квадратных метров. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.

