https://ria.ru/20220704/torgpredy-1800057911.html
Торгпреды встретятся с экспортерами на стенде Made in Russia на "Иннопроме"
Торгпреды встретятся с экспортерами на стенде Made in Russia на "Иннопроме" - РИА Новости, 04.07.2022
Торгпреды встретятся с экспортерами на стенде Made in Russia на "Иннопроме"
Торговые представители России, работающие почти в 50 странах, проведут встречи с отечественными производителями на стенде "Сделано в России", работа которого... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:14
2022-07-04T12:14
2022-07-04T12:14
российский экспортный центр (рэц)
экономика
экспорт
иннопром
екатеринбург
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Торговые представители России, работающие почти в 50 странах, проведут встречи с отечественными производителями на стенде "Сделано в России", работа которого началась на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Первыми стенд "Сделано в России" посетили торговые представители России за рубежом и зарубежные представители РЭЦ. За четыре дня выставки представители 46 торгпредств проведут встречи с 24 участниками экспозиции и познакомятся с их продукцией. Кроме того, российские производители традиционно продемонстрируют свои достижения на стенде и проведут b2b-встречи с потенциальными партнерами", - говорится в сообщении."Каждый раз на стенде Made in Russia появляются новые интересные компании, а те, кто уже принимал участие в Иннопроме, удивляют новыми разработками. Я уверена, что по итогам выставки и b2b-встреч российские производители найдут новых партнеров, выходы на новые рынки, а переговоры конвертируются в твердые контракты", - заявила директор РЭЦ Вероника Никишина.В этом году на стенде Made in Russia представлено оборудование для нефтегазовой отрасли, промышленные 3D-принтеры, металлопродукция, коммунальная техника, телекоммуникационное и медицинское оборудование, светодиодные светильники, сортировочное оборудование, а также информационные технологии для различных отраслей промышленности.В течение следующих четырех дней участники экспозиции проведут более 300 переговоров с потенциальными покупателями.Торгпреды, представители РЭЦ за рубежом, участники и экспоненты "Иннопрома" также узнали о возможностях цифровой платформы "Мой экспорт". На интерактивных тач-панелях они в реальном времени протестировали работу сервисов. Интерактивная зона платформы будет работать до конца выставки. Каждый желающий сможет познакомиться с функционалом платформы и узнать, как выйти на экспорт онлайн, отметили в РЭЦ.Кроме того, для всех компаний, заинтересованных в выходе на новые рынки, торговые представители России совместно с представителями РЭЦ за рубежом проведут питч-сессии. Они расскажут об особенностях экспорта в Армению, Белоруссию, Иран, Казахстан и Узбекистан, о специфике рынков и местной деловой среды, поделятся информацией о мерах поддержки, локализации, совместных производствах и не только.Международная выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге 4-7 июля 2022 года. Общая площадь экспозиции Made in Russia - около 477 квадратных метров. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.
https://ria.ru/20220701/rets-1799532679.html
https://ria.ru/20220629/ekosistema-1799024120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), экономика, экспорт, иннопром, екатеринбург
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Торговые представители России, работающие почти в 50 странах, проведут встречи с отечественными производителями на стенде "Сделано в России", работа которого началась на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Первыми стенд "Сделано в России" посетили торговые представители России
за рубежом и зарубежные представители РЭЦ. За четыре дня выставки представители 46 торгпредств проведут встречи с 24 участниками экспозиции и познакомятся с их продукцией. Кроме того, российские производители традиционно продемонстрируют свои достижения на стенде и проведут b2b-встречи с потенциальными партнерами", - говорится в сообщении.
"Каждый раз на стенде Made in Russia появляются новые интересные компании, а те, кто уже принимал участие в Иннопроме, удивляют новыми разработками. Я уверена, что по итогам выставки и b2b-встреч российские производители найдут новых партнеров, выходы на новые рынки, а переговоры конвертируются в твердые контракты", - заявила директор РЭЦ Вероника Никишина
.
В этом году на стенде Made in Russia представлено оборудование для нефтегазовой отрасли, промышленные 3D-принтеры, металлопродукция, коммунальная техника, телекоммуникационное и медицинское оборудование, светодиодные светильники, сортировочное оборудование, а также информационные технологии для различных отраслей промышленности.
В течение следующих четырех дней участники экспозиции проведут более 300 переговоров с потенциальными покупателями.
Торгпреды, представители РЭЦ за рубежом, участники и экспоненты "Иннопрома" также узнали о возможностях цифровой платформы "Мой экспорт". На интерактивных тач-панелях они в реальном времени протестировали работу сервисов. Интерактивная зона платформы будет работать до конца выставки. Каждый желающий сможет познакомиться с функционалом платформы и узнать, как выйти на экспорт онлайн, отметили в РЭЦ.
Кроме того, для всех компаний, заинтересованных в выходе на новые рынки, торговые представители России совместно с представителями РЭЦ за рубежом проведут питч-сессии. Они расскажут об особенностях экспорта в Армению
, Белоруссию
, Иран
, Казахстан
и Узбекистан
, о специфике рынков и местной деловой среды, поделятся информацией о мерах поддержки, локализации, совместных производствах и не только.
Международная выставка "Иннопром" пройдет в Екатеринбурге
4-7 июля 2022 года. Общая площадь экспозиции Made in Russia - около 477 квадратных метров. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.