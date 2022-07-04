https://ria.ru/20220704/testirovanie-1800014326.html
Россия отменила тестирование на COVID-19 для авиапассажиров из Белоруссии
Россия отменила тестирование на COVID-19 для авиапассажиров из Белоруссии - РИА Новости, 04.07.2022
Россия отменила тестирование на COVID-19 для авиапассажиров из Белоруссии
Для граждан Белоруссии, прибывающих в Россию авиатранспортом, отменяется требование о тестировании на COVID-19, для других граждан они сохраняются, сообщили... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:06
2022-07-04T10:06
2022-07-04T10:06
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Для граждан Белоруссии, прибывающих в Россию авиатранспортом, отменяется требование о тестировании на COVID-19, для других граждан они сохраняются, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Вице-премьер Татьяна Голикова провела очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."Оперативным штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь по прибытии авиатранспортом в Россию. Соответствующие изменения будут внесены в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7",- говорится в сообщении.Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются, уточнили в оперштабе.
https://ria.ru/20220628/koronavirus-1798687198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, россия
Россия отменила тестирование на COVID-19 для авиапассажиров из Белоруссии
Оперштаб: Россия отменила тестирование на COVID-19 для авиапассажиров из Белоруссии
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Для граждан Белоруссии, прибывающих в Россию авиатранспортом, отменяется требование о тестировании на COVID-19, для других граждан они сохраняются, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Вице-премьер Татьяна Голикова
провела очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
.
"Оперативным штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь по прибытии авиатранспортом в Россию. Соответствующие изменения будут внесены в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7",- говорится в сообщении.
Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются, уточнили в оперштабе.