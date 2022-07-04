https://ria.ru/20220704/testirovanie-1800014326.html

Россия отменила тестирование на COVID-19 для авиапассажиров из Белоруссии

Россия отменила тестирование на COVID-19 для авиапассажиров из Белоруссии - РИА Новости, 04.07.2022

Россия отменила тестирование на COVID-19 для авиапассажиров из Белоруссии

Для граждан Белоруссии, прибывающих в Россию авиатранспортом, отменяется требование о тестировании на COVID-19, для других граждан они сохраняются, сообщили... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:06

2022-07-04T10:06

2022-07-04T10:06

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Для граждан Белоруссии, прибывающих в Россию авиатранспортом, отменяется требование о тестировании на COVID-19, для других граждан они сохраняются, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Вице-премьер Татьяна Голикова провела очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."Оперативным штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь по прибытии авиатранспортом в Россию. Соответствующие изменения будут внесены в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7",- говорится в сообщении.Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20220628/koronavirus-1798687198.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, татьяна голикова, россия