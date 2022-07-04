Рейтинг@Mail.ru
Вещание аналогового телевидения в некоторых регионах продлят на год - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220704/televidenie-1800196938.html
Вещание аналогового телевидения в некоторых регионах продлят на год
Вещание аналогового телевидения в некоторых регионах продлят на год - РИА Новости, 04.07.2022
Вещание аналогового телевидения в некоторых регионах продлят на год
Вещание некоторых региональных и муниципальных каналов в аналоговом формате в России было решено продлить ещё на год ради того, чтобы не доставлять гражданам,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T19:39
2022-07-04T19:39
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
россия
технологии
телевидение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772965859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b7f5cdbb5e99a62707f36c68fa2f867.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вещание некоторых региональных и муниципальных каналов в аналоговом формате в России было решено продлить ещё на год ради того, чтобы не доставлять гражданам, привыкшим их смотреть, неудобства, сообщает Минцифры."В некоторых субъектах продолжается вещание региональных и муниципальных каналов в аналоговом формате. Речь идет о каналах, которые не входят в первый и второй мультиплекс. Для того, чтобы не выключать вещание и не доставлять гражданам, привыкшим их смотреть, неудобства, принято решение продлить срок вещания таких каналов еще на год", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что переход на цифровое вещание завершился ещё в 2019 году.Мультиплекс - пакет теле- или радиоканалов, за трансляцию которых отвечает один передатчик. Их вещание не предполагает абонентской платы. Первый мультиплекс был запущен в России в 2009 году, второй - в 2019 году.
https://ria.ru/20220701/televidenie-1799556516.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772965859_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8934edd4fd94dc06ff737f627f9c340c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество, россия, технологии, телевидение
19:39 04.07.2022
 
Вещание аналогового телевидения в некоторых регионах продлят на год

Минцифры: вещание аналогового телевидения в некоторых регионах России продлят еще на год

© Depositphotos / denismantillaПульт от телевизора
Пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Depositphotos / denismantilla
Пульт от телевизора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вещание некоторых региональных и муниципальных каналов в аналоговом формате в России было решено продлить ещё на год ради того, чтобы не доставлять гражданам, привыкшим их смотреть, неудобства, сообщает Минцифры.
"В некоторых субъектах продолжается вещание региональных и муниципальных каналов в аналоговом формате. Речь идет о каналах, которые не входят в первый и второй мультиплекс. Для того, чтобы не выключать вещание и не доставлять гражданам, привыкшим их смотреть, неудобства, принято решение продлить срок вещания таких каналов еще на год", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что переход на цифровое вещание завершился ещё в 2019 году.
Мультиплекс - пакет теле- или радиоканалов, за трансляцию которых отвечает один передатчик. Их вещание не предполагает абонентской платы. Первый мультиплекс был запущен в России в 2009 году, второй - в 2019 году.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 13:43
Бастрыкин предложил ограничить показ сцен насилия и жестокости на ТВ
 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ОбществоРоссияТехнологииТелевидение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала