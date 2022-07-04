https://ria.ru/20220704/televidenie-1800196938.html
Вещание аналогового телевидения в некоторых регионах продлят на год
Вещание аналогового телевидения в некоторых регионах продлят на год - РИА Новости, 04.07.2022
Вещание аналогового телевидения в некоторых регионах продлят на год
Вещание некоторых региональных и муниципальных каналов в аналоговом формате в России было решено продлить ещё на год ради того, чтобы не доставлять гражданам,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T19:39
2022-07-04T19:39
2022-07-04T19:39
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
россия
технологии
телевидение
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Вещание некоторых региональных и муниципальных каналов в аналоговом формате в России было решено продлить ещё на год ради того, чтобы не доставлять гражданам, привыкшим их смотреть, неудобства, сообщает Минцифры."В некоторых субъектах продолжается вещание региональных и муниципальных каналов в аналоговом формате. Речь идет о каналах, которые не входят в первый и второй мультиплекс. Для того, чтобы не выключать вещание и не доставлять гражданам, привыкшим их смотреть, неудобства, принято решение продлить срок вещания таких каналов еще на год", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что переход на цифровое вещание завершился ещё в 2019 году.Мультиплекс - пакет теле- или радиоканалов, за трансляцию которых отвечает один передатчик. Их вещание не предполагает абонентской платы. Первый мультиплекс был запущен в России в 2009 году, второй - в 2019 году.
https://ria.ru/20220701/televidenie-1799556516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество, россия, технологии, телевидение
Вещание аналогового телевидения в некоторых регионах продлят на год
Минцифры: вещание аналогового телевидения в некоторых регионах России продлят еще на год