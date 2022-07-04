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SSJ с неисправным топливным датчиком благополучно приземлился в Шереметьево - РИА Новости, 04.07.2022
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Туризм
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SSJ с неисправным топливным датчиком благополучно приземлился в Шереметьево
SSJ с неисправным топливным датчиком благополучно приземлился в Шереметьево - РИА Новости, 04.07.2022
SSJ с неисправным топливным датчиком благополучно приземлился в Шереметьево
Летевший из Магнитогорска пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 с неисправным датчиком расхода топлива благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево",... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:22
2022-07-04T14:35
происшествия
шереметьево (аэропорт)
sukhoi superjet
россия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Летевший из Магнитогорска пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 с неисправным датчиком расхода топлива благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорту Шереметьево выполнил посадку в штатном режиме самолет Sukhoi Superjet 100-95 рейсом из Магнитогорска", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе полета воздушного судна сработал датчик неисправности системы топливного расчета.
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происшествия, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet, россия, новости - туризм
14:22 04.07.2022 (обновлено: 14:35 04.07.2022)
 
SSJ с неисправным топливным датчиком благополучно приземлился в Шереметьево

SSJ с неисправным топливным датчиком, летевший из Магнитогорска, приземлился в Шереметьево

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТерминал B международного аэропорта "Шереметьево"
Терминал B международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Терминал B международного аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Летевший из Магнитогорска пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 с неисправным датчиком расхода топлива благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорту Шереметьево выполнил посадку в штатном режиме самолет Sukhoi Superjet 100-95 рейсом из Магнитогорска", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе полета воздушного судна сработал датчик неисправности системы топливного расчета.
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