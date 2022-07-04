https://ria.ru/20220704/superjet-1800109233.html

SSJ с неисправным топливным датчиком благополучно приземлился в Шереметьево

SSJ с неисправным топливным датчиком благополучно приземлился в Шереметьево - РИА Новости, 04.07.2022

SSJ с неисправным топливным датчиком благополучно приземлился в Шереметьево

Летевший из Магнитогорска пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 с неисправным датчиком расхода топлива благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево",... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:22

2022-07-04T14:22

2022-07-04T14:35

происшествия

шереметьево (аэропорт)

sukhoi superjet

россия

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новости - туризм

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Летевший из Магнитогорска пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 с неисправным датчиком расхода топлива благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорту Шереметьево выполнил посадку в штатном режиме самолет Sukhoi Superjet 100-95 рейсом из Магнитогорска", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе полета воздушного судна сработал датчик неисправности системы топливного расчета.

https://ria.ru/20220519/samolet-1789584720.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet, россия, новости - туризм