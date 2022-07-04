https://ria.ru/20220704/superjet-1800109233.html
SSJ с неисправным топливным датчиком благополучно приземлился в Шереметьево
SSJ с неисправным топливным датчиком благополучно приземлился в Шереметьево - РИА Новости, 04.07.2022
SSJ с неисправным топливным датчиком благополучно приземлился в Шереметьево
Летевший из Магнитогорска пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 с неисправным датчиком расхода топлива благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево",... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:22
2022-07-04T14:22
2022-07-04T14:35
происшествия
шереметьево (аэропорт)
sukhoi superjet
россия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Летевший из Магнитогорска пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 с неисправным датчиком расхода топлива благополучно приземлился в аэропорту "Шереметьево", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорту Шереметьево выполнил посадку в штатном режиме самолет Sukhoi Superjet 100-95 рейсом из Магнитогорска", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе полета воздушного судна сработал датчик неисправности системы топливного расчета.
https://ria.ru/20220519/samolet-1789584720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet, россия, новости - туризм
14:22 04.07.2022 (обновлено: 14:35 04.07.2022)
SSJ с неисправным топливным датчиком благополучно приземлился в Шереметьево
SSJ с неисправным топливным датчиком, летевший из Магнитогорска, приземлился в Шереметьево