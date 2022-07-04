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У берегов Австралии терпит бедствие грузовое судно с 21 человеком на борту
У берегов Австралии терпит бедствие грузовое судно с 21 человеком на борту - РИА Новости, 04.07.2022
У берегов Австралии терпит бедствие грузовое судно с 21 человеком на борту
Грузовое судно с 21 человеком на борту терпит бедствие у берегов австралийского Сиднея, сообщает местный телеканал 9News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T07:49
2022-07-04T07:49
2022-07-04T09:24
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сидней
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Грузовое судно с 21 человеком на борту терпит бедствие у берегов австралийского Сиднея, сообщает местный телеканал 9News со ссылкой на полицию.Отмечается, что судно обесточено и застряло во время сильного волнения в водах у Королевского национального парка на юге Сиднея. Оно стоит на якоре примерно в одном километре от берега."На борту 21 член экипажа, и была мысль о том, чтобы поднять некоторых из них по воздуху... Я говорил с управлением морской безопасности Австралии, которое сообщило, что они считают небезопасным делать это в настоящее время, и они отложили эту спасательную операцию", - заявил представитель полиции штата Новый Южный Уэльс.Как сообщает телеканал, к судну были направлены буксиры.
https://ria.ru/20220702/gonkong-1799757840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, австралия, сидней
07:49 04.07.2022 (обновлено: 09:24 04.07.2022)
У берегов Австралии терпит бедствие грузовое судно с 21 человеком на борту
У берегов австралийского Сиднея терпит бедствие грузовое судно с 21 человеком на борту