https://ria.ru/20220704/sudno-1799990568.html

У берегов Австралии терпит бедствие грузовое судно с 21 человеком на борту

У берегов Австралии терпит бедствие грузовое судно с 21 человеком на борту - РИА Новости, 04.07.2022

У берегов Австралии терпит бедствие грузовое судно с 21 человеком на борту

Грузовое судно с 21 человеком на борту терпит бедствие у берегов австралийского Сиднея, сообщает местный телеканал 9News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T07:49

2022-07-04T07:49

2022-07-04T09:24

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сидней

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Грузовое судно с 21 человеком на борту терпит бедствие у берегов австралийского Сиднея, сообщает местный телеканал 9News со ссылкой на полицию.Отмечается, что судно обесточено и застряло во время сильного волнения в водах у Королевского национального парка на юге Сиднея. Оно стоит на якоре примерно в одном километре от берега."На борту 21 член экипажа, и была мысль о том, чтобы поднять некоторых из них по воздуху... Я говорил с управлением морской безопасности Австралии, которое сообщило, что они считают небезопасным делать это в настоящее время, и они отложили эту спасательную операцию", - заявил представитель полиции штата Новый Южный Уэльс.Как сообщает телеканал, к судну были направлены буксиры.

https://ria.ru/20220702/gonkong-1799757840.html

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в мире, австралия, сидней