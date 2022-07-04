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Полиция США разыскивает молодого мужчину по подозрению в стрельбе в Чикаго
Полиция США разыскивает молодого мужчину по подозрению в стрельбе в Чикаго - РИА Новости, 04.07.2022
Полиция США разыскивает молодого мужчину по подозрению в стрельбе в Чикаго
Американские полицейские сообщили, что разыскивают мужчину 18-20 лет, который предположительно устроил стрельбу на параде в честь Дня независимости в пригороде... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T23:15
2022-07-04T23:15
2022-07-04T23:15
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Американские полицейские сообщили, что разыскивают мужчину 18-20 лет, который предположительно устроил стрельбу на параде в честь Дня независимости в пригороде Чикаго.Жертвами стрелка стали по меньшей мере шесть человек, свыше 30 получили ранения.По словам полицейских, они нашли оружие, которое использовал преступник, но продолжают считать подозреваемого "вооруженным и очень опасным".Местные СМИ сообщили, что огонь по участникам парада был открыт с крыши здания. В городе отменены дальнейшие торжества, а жителям рекомендовано оставаться в защищенных помещениях.
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в мире, сша, происшествия, чикаго
Полиция США разыскивает молодого мужчину по подозрению в стрельбе в Чикаго
Полиция США разыскивает мужчину 18-20 лет по подозрению в стрельбе на параде в Чикаго
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Американские полицейские сообщили, что разыскивают мужчину 18-20 лет, который предположительно устроил стрельбу на параде в честь Дня независимости в пригороде Чикаго.
Жертвами стрелка стали по меньшей мере шесть человек, свыше 30 получили ранения.
"Подозреваемый описывается сейчас как белый мужчина примерно 18-20 лет с длинными черными волосами худощавого телосложения в белой или голубой футболке", - сказал на пресс-конференции представитель правоохранительных органов Хайленд Парка.
По словам полицейских, они нашли оружие, которое использовал преступник, но продолжают считать подозреваемого "вооруженным и очень опасным".
Местные СМИ сообщили, что огонь по участникам парада был открыт с крыши здания. В городе отменены дальнейшие торжества, а жителям рекомендовано оставаться в защищенных помещениях.