https://ria.ru/20220704/strelba-1800227888.html

Полиция США разыскивает молодого мужчину по подозрению в стрельбе в Чикаго

Полиция США разыскивает молодого мужчину по подозрению в стрельбе в Чикаго - РИА Новости, 04.07.2022

Полиция США разыскивает молодого мужчину по подозрению в стрельбе в Чикаго

Американские полицейские сообщили, что разыскивают мужчину 18-20 лет, который предположительно устроил стрельбу на параде в честь Дня независимости в пригороде... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T23:15

2022-07-04T23:15

2022-07-04T23:15

в мире

сша

происшествия

чикаго

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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Американские полицейские сообщили, что разыскивают мужчину 18-20 лет, который предположительно устроил стрельбу на параде в честь Дня независимости в пригороде Чикаго.Жертвами стрелка стали по меньшей мере шесть человек, свыше 30 получили ранения.По словам полицейских, они нашли оружие, которое использовал преступник, но продолжают считать подозреваемого "вооруженным и очень опасным".Местные СМИ сообщили, что огонь по участникам парада был открыт с крыши здания. В городе отменены дальнейшие торжества, а жителям рекомендовано оставаться в защищенных помещениях.

https://ria.ru/20220703/strelba-1799874323.html

сша

чикаго

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в мире, сша, происшествия, чикаго