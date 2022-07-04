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При стрельбе в пригороде Чикаго погибли два человека - РИА Новости, 04.07.2022
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При стрельбе в пригороде Чикаго погибли два человека
При стрельбе в пригороде Чикаго погибли два человека - РИА Новости, 04.07.2022
При стрельбе в пригороде Чикаго погибли два человека
По меньшей мере два человека погибли при стрельбе на параде в Чикаго, сообщает телеканал WGN9 со ссылкой на источник и полученные с места стрельбы видео. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T20:10
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в мире
чикаго
иллинойс
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА новости. По меньшей мере два человека погибли при стрельбе на параде в Чикаго, сообщает телеканал WGN9 со ссылкой на источник и полученные с места стрельбы видео.Стрельба произошла утром в понедельник в городке Хайленд Парк в пригороде Чикаго (штат Иллинойс). Как сообщают очевидцы, подозреваемый совершил несколько десятков выстрелов."Я видел его", - сказал в эфире WGN9 очевидец произошедшего. По его словам, стрелявший действовал в одиночку. "Он был худой, спортивный, он занял боевую стойку, поэтому я не мог видеть роста... Он был очень методичен, и он стрелял... в нас", - рассказал в эфире телеканала мужчина, который был на параде с семьей.
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в мире, чикаго, иллинойс
20:10 04.07.2022 (обновлено: 21:01 04.07.2022)
 
При стрельбе в пригороде Чикаго погибли два человека

WGN9: при стрельбе на параде в пригороде Чикаго погибли по меньшей мере два человека

© AFP 2022 / Getty Images / Jim VondruskaСотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в пригороде Чикаго, США
Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в пригороде Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AFP 2022 / Getty Images / Jim Vondruska
Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в пригороде Чикаго, США
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА новости. По меньшей мере два человека погибли при стрельбе на параде в Чикаго, сообщает телеканал WGN9 со ссылкой на источник и полученные с места стрельбы видео.
"Мы получили информацию о том, что по меньшей мере два человека погибли, множество раненых", - сообщили ведущие. Отмечается, что стрельба произошла на параде по случаю Дня Независимости. По данным источников, стрелявший все еще на свободе, на месте инцидента работает полиция.
Стрельба произошла утром в понедельник в городке Хайленд Парк в пригороде Чикаго (штат Иллинойс). Как сообщают очевидцы, подозреваемый совершил несколько десятков выстрелов.
"Я видел его", - сказал в эфире WGN9 очевидец произошедшего. По его словам, стрелявший действовал в одиночку. "Он был худой, спортивный, он занял боевую стойку, поэтому я не мог видеть роста... Он был очень методичен, и он стрелял... в нас", - рассказал в эфире телеканала мужчина, который был на параде с семьей.
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