https://ria.ru/20220704/strelba-1800059598.html

Посольство в Дании установило личность убитого при стрельбе в ТЦ россиянина

Посольство в Дании установило личность убитого при стрельбе в ТЦ россиянина - РИА Новости, 04.07.2022

Посольство в Дании установило личность убитого при стрельбе в ТЦ россиянина

В Дании установили личность россиянина, погибшего при стрельбе в торговом центре в Копенгагене, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:15

2022-07-04T12:15

2022-07-04T19:01

в мире

копенгаген

дания

россия

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Дании установили личность россиянина, погибшего при стрельбе в торговом центре в Копенгагене, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии."Посольство связалось с его родственниками. Им были выражены соболезнования. Подтверждена готовность оказать необходимую поддержку. По просьбе родственников и в интересах следствия личные данные россиянина разглашаться не будут", — отметили в российской дипмиссии.Инцидент произошел накануне вечером в торговом центре Fields. Жертвами стали три человека — помимо 47-летнего россиянина, погибли двое 17-летних местных жителей. Еще четверо посетителей получили ранения, среди них девушка-подросток. Все они в тяжелом состоянии.Полицейские задержали одного подозреваемого — это 22-летний датчанин. Изначально силовики не исключали, что это был теракт, но впоследствии заявили, что в действиях стрелка "нет признаков терроризма".

https://ria.ru/20220625/strelba-1798043239.html

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Очевидцы рассказывают о стрельбе в ТЦ в Копенгагене Очевидцы рассказывают о стрельбе в ТЦ в Копенгагене 2022-07-04T12:15 true PT0M40S

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Владимир Лаврентьев

в мире, копенгаген, дания, россия