https://ria.ru/20220704/strelba-1800059598.html
Посольство в Дании установило личность убитого при стрельбе в ТЦ россиянина
Посольство в Дании установило личность убитого при стрельбе в ТЦ россиянина - РИА Новости, 04.07.2022
Посольство в Дании установило личность убитого при стрельбе в ТЦ россиянина
В Дании установили личность россиянина, погибшего при стрельбе в торговом центре в Копенгагене, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:15
2022-07-04T12:15
2022-07-04T19:01
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Дании установили личность россиянина, погибшего при стрельбе в торговом центре в Копенгагене, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии."Посольство связалось с его родственниками. Им были выражены соболезнования. Подтверждена готовность оказать необходимую поддержку. По просьбе родственников и в интересах следствия личные данные россиянина разглашаться не будут", — отметили в российской дипмиссии.Инцидент произошел накануне вечером в торговом центре Fields. Жертвами стали три человека — помимо 47-летнего россиянина, погибли двое 17-летних местных жителей. Еще четверо посетителей получили ранения, среди них девушка-подросток. Все они в тяжелом состоянии.Полицейские задержали одного подозреваемого — это 22-летний датчанин. Изначально силовики не исключали, что это был теракт, но впоследствии заявили, что в действиях стрелка "нет признаков терроризма".
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Очевидцы рассказывают о стрельбе в ТЦ в Копенгагене
Очевидцы рассказывают о стрельбе в ТЦ в Копенгагене
2022-07-04T12:15
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, копенгаген, дания, россия
12:15 04.07.2022 (обновлено: 19:01 04.07.2022)
Посольство в Дании установило личность убитого при стрельбе в ТЦ россиянина
Посольство в Дании установило личность россиянина, убитого при стрельбе в ТЦ в Копенгагене
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Дании установили личность россиянина, погибшего при стрельбе в торговом центре в Копенгагене, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Посольство связалось с его родственниками. Им были выражены соболезнования. Подтверждена готовность оказать необходимую поддержку. По просьбе родственников и в интересах следствия личные данные россиянина разглашаться не будут", — отметили в российской дипмиссии.
Инцидент произошел накануне вечером в торговом центре Fields. Жертвами стали три человека — помимо 47-летнего россиянина, погибли двое 17-летних местных жителей. Еще четверо посетителей получили ранения, среди них девушка-подросток. Все они в тяжелом состоянии.
Полицейские задержали одного подозреваемого — это 22-летний датчанин. Изначально силовики не исключали, что это был теракт, но впоследствии заявили, что в действиях стрелка "нет признаков терроризма".