Глава Мексики призвал разобрать статую Свободы, если Ассанжа осудят в США
Глава Мексики попросит демонтировать статую Свободы в Нью-Йорке, если Ассанжа осудят в США
© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МЕХИКО, 4 июл - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что будет добиваться демонтажа статуи Свободы в Нью-Йорке, если основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа экстрадируют и осудят в США.
"Если его вывезут в Соединенные Штаты и приговорят к максимальному сроку и смерти в тюрьме, мы должны начать кампанию по демонтажу подаренной французами статуи Свободы, которая находится в Нью-Йорке, потому что она больше не символ свободы", - заявил политик в ходе пресс-конференции в Национальном дворце.
Политик не исключил, что вновь поднимет этот вопрос на переговорах с лидером США Джо Байденом, напомнив, что ранее обращался с просьбой о помиловании к президенту Дональду Трампу.
Ранее в Wikileaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова. Решение об экстрадиции было оспорено. В США 50-летнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По этим обвинениям он может быть осужден на 175 лет тюрьмы.