https://ria.ru/20220704/statuya-1800221744.html

Глава Мексики призвал разобрать статую Свободы, если Ассанжа осудят в США

Глава Мексики призвал разобрать статую Свободы, если Ассанжа осудят в США - РИА Новости, 04.07.2022

Глава Мексики призвал разобрать статую Свободы, если Ассанжа осудят в США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что будет добиваться демонтажа статуи Свободы в Нью-Йорке, если основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T22:14

2022-07-04T22:14

2022-07-04T22:14

в мире

джо байден

дональд трамп

сша

нью-йорк (город)

wikileaks

мвд великобритании

джулиан ассанж

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МЕХИКО, 4 июл - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что будет добиваться демонтажа статуи Свободы в Нью-Йорке, если основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа экстрадируют и осудят в США."Если его вывезут в Соединенные Штаты и приговорят к максимальному сроку и смерти в тюрьме, мы должны начать кампанию по демонтажу подаренной французами статуи Свободы, которая находится в Нью-Йорке, потому что она больше не символ свободы", - заявил политик в ходе пресс-конференции в Национальном дворце.Политик не исключил, что вновь поднимет этот вопрос на переговорах с лидером США Джо Байденом, напомнив, что ранее обращался с просьбой о помиловании к президенту Дональду Трампу.Ранее в Wikileaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова. Решение об экстрадиции было оспорено. В США 50-летнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По этим обвинениям он может быть осужден на 175 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20220618/assanzh-1796371937.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, джо байден, дональд трамп, сша, нью-йорк (город), wikileaks, мвд великобритании, джулиан ассанж