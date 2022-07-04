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Глава Мексики призвал разобрать статую Свободы, если Ассанжа осудят в США - РИА Новости, 04.07.2022
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Глава Мексики призвал разобрать статую Свободы, если Ассанжа осудят в США
Глава Мексики призвал разобрать статую Свободы, если Ассанжа осудят в США - РИА Новости, 04.07.2022
Глава Мексики призвал разобрать статую Свободы, если Ассанжа осудят в США
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что будет добиваться демонтажа статуи Свободы в Нью-Йорке, если основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T22:14
2022-07-04T22:14
в мире
джо байден
дональд трамп
сша
нью-йорк (город)
wikileaks
мвд великобритании
джулиан ассанж
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МЕХИКО, 4 июл - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что будет добиваться демонтажа статуи Свободы в Нью-Йорке, если основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа экстрадируют и осудят в США."Если его вывезут в Соединенные Штаты и приговорят к максимальному сроку и смерти в тюрьме, мы должны начать кампанию по демонтажу подаренной французами статуи Свободы, которая находится в Нью-Йорке, потому что она больше не символ свободы", - заявил политик в ходе пресс-конференции в Национальном дворце.Политик не исключил, что вновь поднимет этот вопрос на переговорах с лидером США Джо Байденом, напомнив, что ранее обращался с просьбой о помиловании к президенту Дональду Трампу.Ранее в Wikileaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова. Решение об экстрадиции было оспорено. В США 50-летнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По этим обвинениям он может быть осужден на 175 лет тюрьмы.
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в мире, джо байден, дональд трамп, сша, нью-йорк (город), wikileaks, мвд великобритании, джулиан ассанж
22:14 04.07.2022
 
Глава Мексики призвал разобрать статую Свободы, если Ассанжа осудят в США

Глава Мексики попросит демонтировать статую Свободы в Нью-Йорке, если Ассанжа осудят в США

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 4 июл - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что будет добиваться демонтажа статуи Свободы в Нью-Йорке, если основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа экстрадируют и осудят в США.
"Если его вывезут в Соединенные Штаты и приговорят к максимальному сроку и смерти в тюрьме, мы должны начать кампанию по демонтажу подаренной французами статуи Свободы, которая находится в Нью-Йорке, потому что она больше не символ свободы", - заявил политик в ходе пресс-конференции в Национальном дворце.
Политик не исключил, что вновь поднимет этот вопрос на переговорах с лидером США Джо Байденом, напомнив, что ранее обращался с просьбой о помиловании к президенту Дональду Трампу.
Ранее в Wikileaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова. Решение об экстрадиции было оспорено. В США 50-летнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По этим обвинениям он может быть осужден на 175 лет тюрьмы.
Митинг сторонников Джулиана Ассанжа у здания Центрального уголовного суда Лондона - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 03:59
Юристы Ассанжа продолжат добиваться отмены его экстрадиции в США
 
В миреДжо БайденДональд ТрампСШАНью-Йорк (город)WikiLeaksМВД ВеликобританииДжулиан Ассанж
 
 
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