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Пляж Сочи, где избили туриста, сменит арендатора
Пляж Сочи, где избили туриста, сменит арендатора - РИА Новости, 04.07.2022
Пляж Сочи, где избили туриста, сменит арендатора
Договор с арендатором пляжной территории "Фрегат" в Сочи, где избили отдыхающего, решено расторгнуть, уже готовится соответствующее постановление, сообщает... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:12
2022-07-04T17:12
2022-07-04T17:12
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СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Договор с арендатором пляжной территории "Фрегат" в Сочи, где избили отдыхающего, решено расторгнуть, уже готовится соответствующее постановление, сообщает администрация города.Ранее в соцсетях появилась информация, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" избили мужчину палками и металлическими прутьями в ходе конфликта. По словам пользователей, пострадавший находится в реанимации. Позже полиция сообщила о задержании четырех подозреваемых, возбуждено уголовное дело о хулиганстве."В настоящее время готовится постановление о расторжении договора с пользователем пляжной территории", -— приводятся в сообщении слова директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилла Ярыша.Как рассказывала РИА Новости мать избитого Никиты Гораева, пострадавший сейчас находится дома, у него гематомы от удара железными палками и плохое самочувствие, поэтому пришлось вызывать скорую помощь.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, туристы, сочи, отдых на море
Пляж Сочи, где избили туриста, сменит арендатора
Власти Сочи решили расторгнуть договор с арендатором пляжа, где избили отдыхающего
СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Договор с арендатором пляжной территории "Фрегат" в Сочи, где избили отдыхающего, решено расторгнуть, уже готовится соответствующее постановление, сообщает администрация города.
Ранее в соцсетях появилась информация, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" избили мужчину палками и металлическими прутьями в ходе конфликта. По словам пользователей, пострадавший находится в реанимации. Позже полиция сообщила о задержании четырех подозреваемых, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
"В настоящее время готовится постановление о расторжении договора с пользователем пляжной территории", -— приводятся в сообщении слова директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилла Ярыша.
Как рассказывала РИА Новости мать избитого Никиты Гораева, пострадавший сейчас находится дома, у него гематомы от удара железными палками и плохое самочувствие, поэтому пришлось вызывать скорую помощь.