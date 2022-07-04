https://ria.ru/20220704/sochi-1800150479.html

Пляж Сочи, где избили туриста, сменит арендатора

Пляж Сочи, где избили туриста, сменит арендатора - РИА Новости, 04.07.2022

Пляж Сочи, где избили туриста, сменит арендатора

Договор с арендатором пляжной территории "Фрегат" в Сочи, где избили отдыхающего, решено расторгнуть, уже готовится соответствующее постановление, сообщает... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T17:12

2022-07-04T17:12

2022-07-04T17:12

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СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Договор с арендатором пляжной территории "Фрегат" в Сочи, где избили отдыхающего, решено расторгнуть, уже готовится соответствующее постановление, сообщает администрация города.Ранее в соцсетях появилась информация, что сотрудники сочинского пляжа "Фрегат" избили мужчину палками и металлическими прутьями в ходе конфликта. По словам пользователей, пострадавший находится в реанимации. Позже полиция сообщила о задержании четырех подозреваемых, возбуждено уголовное дело о хулиганстве."В настоящее время готовится постановление о расторжении договора с пользователем пляжной территории", -— приводятся в сообщении слова директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилла Ярыша.Как рассказывала РИА Новости мать избитого Никиты Гораева, пострадавший сейчас находится дома, у него гематомы от удара железными палками и плохое самочувствие, поэтому пришлось вызывать скорую помощь.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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