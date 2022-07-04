https://ria.ru/20220704/sochi-1800030406.html

В Сочи завершили активную фазу поиска туристов, унесенных в море

В Сочи завершили активную фазу поиска туристов, унесенных в море - РИА Новости, 04.07.2022

В Сочи завершили активную фазу поиска туристов, унесенных в море

Фаза активного поиска туристов, которых унесло рекой в море Сочи, завершена, спасатели продолжат искать людей с применением небольших катеров, а также наземными РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:49

2022-07-04T10:49

2022-07-04T10:49

происшествия

алексей копайгородский

сочи

черное море

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797927645_0:234:1280:954_1920x0_80_0_0_18cf734c8c1ed13fa5353ffc19acd778.jpg

СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Фаза активного поиска туристов, которых унесло рекой в море Сочи, завершена, спасатели продолжат искать людей с применением небольших катеров, а также наземными группами вдоль берега, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский говорил, что из-за ливней пострадал Лазаревский район курорта, там разрушено 98 домов, несколько автомобилей унесены селевыми потоками в море, объявлен локальный режим ЧС. По данным регионального СК, в двух автомобилях, унесённых в море, находились семь человек, двое из них погибли, один выжил, он в больнице, остальных ищут спасатели."Активная фаза поиска, когда задействованы максимальные силы для проведения поисково-спасательных работ, завершена. Поиск будет осуществляется маломерными и проходящими судами в акватории Черного моря и наземными группами по береговой линии", - сказал Гавриляк.Он добавил, что для поиска пропавших было обследовано 287 квадратных километров акватории Черного моря с применением авиации МЧС России. Дополнительно привлекались силы для организации пеших групп, они прошли в поисках туристов 114 километров от Туапсе до поселка Дагомыс. В поисковых работах также участвовали девять водолазов Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи (ЮРПСО), которые обследовали морское дно Черного моря вблизи устья реки Чемитоквадже площадью 9 тысяч квадратных метров.На территории Краснодарского края с 22 по 28 июня действовало штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Синоптики прогнозировали в это время выход рек из берегов, ливни, грозы, град.

https://ria.ru/20220627/sochi-1798394220.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220625/sochi-1798053067.html

сочи

черное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, алексей копайгородский, сочи, черное море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)