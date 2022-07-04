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В Сочи завершили активную фазу поиска туристов, унесенных в море - РИА Новости, 04.07.2022
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В Сочи завершили активную фазу поиска туристов, унесенных в море
В Сочи завершили активную фазу поиска туристов, унесенных в море - РИА Новости, 04.07.2022
В Сочи завершили активную фазу поиска туристов, унесенных в море
Фаза активного поиска туристов, которых унесло рекой в море Сочи, завершена, спасатели продолжат искать людей с применением небольших катеров, а также наземными РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:49
2022-07-04T10:49
происшествия
алексей копайгородский
сочи
черное море
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Фаза активного поиска туристов, которых унесло рекой в море Сочи, завершена, спасатели продолжат искать людей с применением небольших катеров, а также наземными группами вдоль берега, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский говорил, что из-за ливней пострадал Лазаревский район курорта, там разрушено 98 домов, несколько автомобилей унесены селевыми потоками в море, объявлен локальный режим ЧС. По данным регионального СК, в двух автомобилях, унесённых в море, находились семь человек, двое из них погибли, один выжил, он в больнице, остальных ищут спасатели."Активная фаза поиска, когда задействованы максимальные силы для проведения поисково-спасательных работ, завершена. Поиск будет осуществляется маломерными и проходящими судами в акватории Черного моря и наземными группами по береговой линии", - сказал Гавриляк.Он добавил, что для поиска пропавших было обследовано 287 квадратных километров акватории Черного моря с применением авиации МЧС России. Дополнительно привлекались силы для организации пеших групп, они прошли в поисках туристов 114 километров от Туапсе до поселка Дагомыс. В поисковых работах также участвовали девять водолазов Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи (ЮРПСО), которые обследовали морское дно Черного моря вблизи устья реки Чемитоквадже площадью 9 тысяч квадратных метров.На территории Краснодарского края с 22 по 28 июня действовало штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Синоптики прогнозировали в это время выход рек из берегов, ливни, грозы, град.
https://ria.ru/20220627/sochi-1798394220.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220625/sochi-1798053067.html
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происшествия, алексей копайгородский, сочи, черное море, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
10:49 04.07.2022
 
В Сочи завершили активную фазу поиска туристов, унесенных в море

Спасатели завершили активную фазу поиска туристов, унесенных в море в Сочи

© Фото : СУ СКР по Краснодарскому краюСледователи устанавливают местонахождение граждан, пропавших без вести в результате резкого ухудшения погодных условий в Сочи
Следователи устанавливают местонахождение граждан, пропавших без вести в результате резкого ухудшения погодных условий в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Фото : СУ СКР по Краснодарскому краю
Следователи устанавливают местонахождение граждан, пропавших без вести в результате резкого ухудшения погодных условий в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Фаза активного поиска туристов, которых унесло рекой в море Сочи, завершена, спасатели продолжат искать людей с применением небольших катеров, а также наземными группами вдоль берега, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский говорил, что из-за ливней пострадал Лазаревский район курорта, там разрушено 98 домов, несколько автомобилей унесены селевыми потоками в море, объявлен локальный режим ЧС. По данным регионального СК, в двух автомобилях, унесённых в море, находились семь человек, двое из них погибли, один выжил, он в больнице, остальных ищут спасатели.
Вертолет МЧС совершает поисковый облет над морем в Лазаревском районе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 12:53Туризм
К поискам унесенных в море туристов в Сочи подключились водолазы
"Активная фаза поиска, когда задействованы максимальные силы для проведения поисково-спасательных работ, завершена. Поиск будет осуществляется маломерными и проходящими судами в акватории Черного моря и наземными группами по береговой линии", - сказал Гавриляк.
Он добавил, что для поиска пропавших было обследовано 287 квадратных километров акватории Черного моря с применением авиации МЧС России. Дополнительно привлекались силы для организации пеших групп, они прошли в поисках туристов 114 километров от Туапсе до поселка Дагомыс. В поисковых работах также участвовали девять водолазов Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи (ЮРПСО), которые обследовали морское дно Черного моря вблизи устья реки Чемитоквадже площадью 9 тысяч квадратных метров.
На территории Краснодарского края с 22 по 28 июня действовало штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Синоптики прогнозировали в это время выход рек из берегов, ливни, грозы, град.
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 10:11В России
В поиске людей, которых унесло в море в Сочи, участвуют более 100 человек
 
ПроисшествияАлексей КопайгородскийСочиЧерное мореРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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