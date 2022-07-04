В Сочи завершили активную фазу поиска туристов, унесенных в море
Спасатели завершили активную фазу поиска туристов, унесенных в море в Сочи
© Фото : СУ СКР по Краснодарскому краюСледователи устанавливают местонахождение граждан, пропавших без вести в результате резкого ухудшения погодных условий в Сочи
Следователи устанавливают местонахождение граждан, пропавших без вести в результате резкого ухудшения погодных условий в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Фаза активного поиска туристов, которых унесло рекой в море Сочи, завершена, спасатели продолжат искать людей с применением небольших катеров, а также наземными группами вдоль берега, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский говорил, что из-за ливней пострадал Лазаревский район курорта, там разрушено 98 домов, несколько автомобилей унесены селевыми потоками в море, объявлен локальный режим ЧС. По данным регионального СК, в двух автомобилях, унесённых в море, находились семь человек, двое из них погибли, один выжил, он в больнице, остальных ищут спасатели.
"Активная фаза поиска, когда задействованы максимальные силы для проведения поисково-спасательных работ, завершена. Поиск будет осуществляется маломерными и проходящими судами в акватории Черного моря и наземными группами по береговой линии", - сказал Гавриляк.
Он добавил, что для поиска пропавших было обследовано 287 квадратных километров акватории Черного моря с применением авиации МЧС России. Дополнительно привлекались силы для организации пеших групп, они прошли в поисках туристов 114 километров от Туапсе до поселка Дагомыс. В поисковых работах также участвовали девять водолазов Южного регионального поисково-спасательного отряда в Сочи (ЮРПСО), которые обследовали морское дно Черного моря вблизи устья реки Чемитоквадже площадью 9 тысяч квадратных метров.
На территории Краснодарского края с 22 по 28 июня действовало штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Синоптики прогнозировали в это время выход рек из берегов, ливни, грозы, град.