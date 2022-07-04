https://ria.ru/20220704/shvartsman-1800012118.html
Прощание с мультипликатором Шварцманом пройдет 5 июля в Доме кино
Прощание с мультипликатором Шварцманом пройдет 5 июля в Доме кино - РИА Новости, 04.07.2022
Прощание с мультипликатором Шварцманом пройдет 5 июля в Доме кино
Прощание с художником и режиссёром-мультипликатором Леонидом Шварцманом пройдет 5 июля в столичном Доме кино, после состоится погребение в селе Заречье... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T09:54
2022-07-04T09:54
2022-07-04T13:09
общество
леонид шварцман
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Прощание с художником и режиссёром-мультипликатором Леонидом Шварцманом пройдет 5 июля в столичном Доме кино, после состоится погребение в селе Заречье Киржачского района, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".Шварцман скончался на 102-м году жизни.Как отметили в пресс-службе, отпевание Шварцмана состоится в 11 утра в храме Николая Чудотворца на Долгоруковской улице."Прощание с Леонидом Ароновичем Шварцманом пройдет завтра в Доме кино в 12.40, после состоится погребение в селе Заречье Киржачского района", - говорится в сообщении.Леонид Шварцман - советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино, лауреат премии президента РФ. Работал, в частности, над такими мультфильмами, как "Осторожно, обезьянки!", "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Шапокляк".
https://ria.ru/20220702/shvartsman-1799801949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, леонид шварцман
09:54 04.07.2022 (обновлено: 13:09 04.07.2022)
Прощание с мультипликатором Шварцманом пройдет 5 июля в Доме кино
Прощание с мультипликатором Шварцманом пройдет 5 июля в Доме кино, погребение — в Заречье