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Прощание с мультипликатором Шварцманом пройдет 5 июля в Доме кино - РИА Новости, 04.07.2022
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Прощание с мультипликатором Шварцманом пройдет 5 июля в Доме кино
Прощание с мультипликатором Шварцманом пройдет 5 июля в Доме кино - РИА Новости, 04.07.2022
Прощание с мультипликатором Шварцманом пройдет 5 июля в Доме кино
Прощание с художником и режиссёром-мультипликатором Леонидом Шварцманом пройдет 5 июля в столичном Доме кино, после состоится погребение в селе Заречье... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T09:54
2022-07-04T13:09
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Прощание с художником и режиссёром-мультипликатором Леонидом Шварцманом пройдет 5 июля в столичном Доме кино, после состоится погребение в селе Заречье Киржачского района, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".Шварцман скончался на 102-м году жизни.Как отметили в пресс-службе, отпевание Шварцмана состоится в 11 утра в храме Николая Чудотворца на Долгоруковской улице."Прощание с Леонидом Ароновичем Шварцманом пройдет завтра в Доме кино в 12.40, после состоится погребение в селе Заречье Киржачского района", - говорится в сообщении.Леонид Шварцман - советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино, лауреат премии президента РФ. Работал, в частности, над такими мультфильмами, как "Осторожно, обезьянки!", "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Шапокляк".
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общество, леонид шварцман
09:54 04.07.2022 (обновлено: 13:09 04.07.2022)
 
Прощание с мультипликатором Шварцманом пройдет 5 июля в Доме кино

Прощание с мультипликатором Шварцманом пройдет 5 июля в Доме кино, погребение — в Заречье

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМультипликатор Леонид Шварцман
Мультипликатор Леонид Шварцман - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мультипликатор Леонид Шварцман. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Прощание с художником и режиссёром-мультипликатором Леонидом Шварцманом пройдет 5 июля в столичном Доме кино, после состоится погребение в селе Заречье Киржачского района, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".
Шварцман скончался на 102-м году жизни.
Как отметили в пресс-службе, отпевание Шварцмана состоится в 11 утра в храме Николая Чудотворца на Долгоруковской улице.
"Прощание с Леонидом Ароновичем Шварцманом пройдет завтра в Доме кино в 12.40, после состоится погребение в селе Заречье Киржачского района", - говорится в сообщении.
Леонид Шварцман - советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино, лауреат премии президента РФ. Работал, в частности, над такими мультфильмами, как "Осторожно, обезьянки!", "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Шапокляк".
Художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 17:12
Биография Леонида Шварцмана
 
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