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В Думе предложили штрафы до четырех миллионов рублей для операторов связи - РИА Новости, 04.07.2022
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В Думе предложили штрафы до четырех миллионов рублей для операторов связи
В Думе предложили штрафы до четырех миллионов рублей для операторов связи - РИА Новости, 04.07.2022
В Думе предложили штрафы до четырех миллионов рублей для операторов связи
Неисполнение оператором связи предписания Роскомнадзора об ограничении или восстановлении доступа к контента повлечет наложение административного штрафа до 4... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T23:42
2022-07-04T23:42
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
россия
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Неисполнение оператором связи предписания Роскомнадзора об ограничении или восстановлении доступа к контента повлечет наложение административного штрафа до 4 миллионов рублей, такая норма содержится в поправках (есть в распоряжении РИА Новости) ко второму чтению законопроекта об оборотных штрафах за неисполнение норм закона "о приземлении".Изменения предлагаются в статью 13.34 КоАП РФ. Так, неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети "Интернет", обязанности по ограничению или возобновлению доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений Роскомнадзора, повлечет наложение административного штрафа в размере от 30 тысяч до 250 тысяч рублей на должностных лиц; от 500 тысяч рублей до 4 миллионов рублей - на юридических.Сейчас данная статья КоАП за первичное правонарушение предусматривает штрафы до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юрлиц.Поправки были одобрены профильным комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании 20 июня.
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госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия, общество
23:42 04.07.2022
 
В Думе предложили штрафы до четырех миллионов рублей для операторов связи

В Госдуме предложили штрафовать операторов связи за нарушение предписаний Роскомнадзора

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Интернет-сайт с видеоконтентом - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Неисполнение оператором связи предписания Роскомнадзора об ограничении или восстановлении доступа к контента повлечет наложение административного штрафа до 4 миллионов рублей, такая норма содержится в поправках (есть в распоряжении РИА Новости) ко второму чтению законопроекта об оборотных штрафах за неисполнение норм закона "о приземлении".
Изменения предлагаются в статью 13.34 КоАП РФ. Так, неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети "Интернет", обязанности по ограничению или возобновлению доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений Роскомнадзора, повлечет наложение административного штрафа в размере от 30 тысяч до 250 тысяч рублей на должностных лиц; от 500 тысяч рублей до 4 миллионов рублей - на юридических.
Сейчас данная статья КоАП за первичное правонарушение предусматривает штрафы до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юрлиц.
Поправки были одобрены профильным комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании 20 июня.
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