Рейтинг@Mail.ru
В Шри-Ланке топлива осталось меньше чем на день - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220704/shri-lanka-1800118387.html
В Шри-Ланке топлива осталось меньше чем на день
В Шри-Ланке топлива осталось меньше чем на день - РИА Новости, 04.07.2022
В Шри-Ланке топлива осталось меньше чем на день
Топлива на Шри-Ланке осталось менее чем на один день, следующая отгрузка бензина ожидается только 22-23 июля, заявил министр энергетики Канчана Виджесекера. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:52
2022-07-04T14:52
цены на нефть
шри-ланка
мвф
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593570145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a0b965d78d5f2cbc03b831b86532bbb.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Топлива на Шри-Ланке осталось менее чем на один день, следующая отгрузка бензина ожидается только 22-23 июля, заявил министр энергетики Канчана Виджесекера."Следующая отгрузка бензина ожидается между 22 и 23 (июля). Мы связались с другими поставщиками, но не можем подтвердить новые поставки до 22 числа", - цитирует его заявление издание Adaderana.Виджесекера также призвал живущих за границей граждан Шри-Ланки отправить деньги домой для финансирования новых закупок нефти.В конце прошлого месяца власти Шри-Ланки на фоне нехватки топлива до 10 июля запретил продавать его частным лицам, разрешив заправку автомобилей основных служб, в частности медиков, полиции и пожарных. В результате этого решения автомобильное движение на острове сильно сократилось. Частные автобусы, на долю которых приходится две трети автопарка страны, заявили, что в воскресенье они работали в ограниченном режиме, поскольку сильно пострадали от нехватки топлива, а в понедельник на маршруты вышло не более 5% от общего числа автобусов.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
https://ria.ru/20220629/vorovstvo-1799124020.html
https://ria.ru/20220624/biotekhnologii-1797663592.html
шри-ланка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593570145_209:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_585646b7b023a812a162b658faac2444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, шри-ланка, мвф, в мире, экономика
14:52 04.07.2022
 
В Шри-Ланке топлива осталось меньше чем на день

Министр Виджесекера: топлива в Шри-Ланке осталось на день, поставок до 22 июля не будет

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗаправка бензином автомобиля
Заправка бензином автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Заправка бензином автомобиля . Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Топлива на Шри-Ланке осталось менее чем на один день, следующая отгрузка бензина ожидается только 22-23 июля, заявил министр энергетики Канчана Виджесекера.
"Следующая отгрузка бензина ожидается между 22 и 23 (июля). Мы связались с другими поставщиками, но не можем подтвердить новые поставки до 22 числа", - цитирует его заявление издание Adaderana.
Виджесекера также призвал живущих за границей граждан Шри-Ланки отправить деньги домой для финансирования новых закупок нефти.
В конце прошлого месяца власти Шри-Ланки на фоне нехватки топлива до 10 июля запретил продавать его частным лицам, разрешив заправку автомобилей основных служб, в частности медиков, полиции и пожарных. В результате этого решения автомобильное движение на острове сильно сократилось. Частные автобусы, на долю которых приходится две трети автопарка страны, заявили, что в воскресенье они работали в ограниченном режиме, поскольку сильно пострадали от нехватки топлива, а в понедельник на маршруты вышло не более 5% от общего числа автобусов.
Табло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 21:43
Американцы стали чаще воровать бензин из-за роста цен на топливо
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
Мужчина заправляет бак в автомобиле из канистры - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 08:00
Европейский выбор: есть растительное масло или ездить на нем
 
Цены на нефтьШри-ЛанкаМВФВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала