https://ria.ru/20220704/shri-lanka-1800118387.html
В Шри-Ланке топлива осталось меньше чем на день
В Шри-Ланке топлива осталось меньше чем на день - РИА Новости, 04.07.2022
В Шри-Ланке топлива осталось меньше чем на день
Топлива на Шри-Ланке осталось менее чем на один день, следующая отгрузка бензина ожидается только 22-23 июля, заявил министр энергетики Канчана Виджесекера. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:52
2022-07-04T14:52
2022-07-04T14:52
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Топлива на Шри-Ланке осталось менее чем на один день, следующая отгрузка бензина ожидается только 22-23 июля, заявил министр энергетики Канчана Виджесекера."Следующая отгрузка бензина ожидается между 22 и 23 (июля). Мы связались с другими поставщиками, но не можем подтвердить новые поставки до 22 числа", - цитирует его заявление издание Adaderana.Виджесекера также призвал живущих за границей граждан Шри-Ланки отправить деньги домой для финансирования новых закупок нефти.В конце прошлого месяца власти Шри-Ланки на фоне нехватки топлива до 10 июля запретил продавать его частным лицам, разрешив заправку автомобилей основных служб, в частности медиков, полиции и пожарных. В результате этого решения автомобильное движение на острове сильно сократилось. Частные автобусы, на долю которых приходится две трети автопарка страны, заявили, что в воскресенье они работали в ограниченном режиме, поскольку сильно пострадали от нехватки топлива, а в понедельник на маршруты вышло не более 5% от общего числа автобусов.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
https://ria.ru/20220629/vorovstvo-1799124020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, шри-ланка, мвф, в мире, экономика
В Шри-Ланке топлива осталось меньше чем на день
Министр Виджесекера: топлива в Шри-Ланке осталось на день, поставок до 22 июля не будет
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Топлива на Шри-Ланке осталось менее чем на один день, следующая отгрузка бензина ожидается только 22-23 июля, заявил министр энергетики Канчана Виджесекера.
"Следующая отгрузка бензина ожидается между 22 и 23 (июля). Мы связались с другими поставщиками, но не можем подтвердить новые поставки до 22 числа", - цитирует его заявление издание Adaderana
.
Виджесекера также призвал живущих за границей граждан Шри-Ланки
отправить деньги домой для финансирования новых закупок нефти.
В конце прошлого месяца власти Шри-Ланки на фоне нехватки топлива до 10 июля запретил продавать его частным лицам, разрешив заправку автомобилей основных служб, в частности медиков, полиции и пожарных. В результате этого решения автомобильное движение на острове сильно сократилось. Частные автобусы, на долю которых приходится две трети автопарка страны, заявили, что в воскресенье они работали в ограниченном режиме, поскольку сильно пострадали от нехватки топлива, а в понедельник на маршруты вышло не более 5% от общего числа автобусов.
Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ
. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.