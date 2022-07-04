https://ria.ru/20220704/shri-lanka-1800118387.html

В Шри-Ланке топлива осталось меньше чем на день

В Шри-Ланке топлива осталось меньше чем на день - РИА Новости, 04.07.2022

В Шри-Ланке топлива осталось меньше чем на день

Топлива на Шри-Ланке осталось менее чем на один день, следующая отгрузка бензина ожидается только 22-23 июля, заявил министр энергетики Канчана Виджесекера. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:52

2022-07-04T14:52

2022-07-04T14:52

цены на нефть

шри-ланка

мвф

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593570145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a0b965d78d5f2cbc03b831b86532bbb.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл – РИА Новости. Топлива на Шри-Ланке осталось менее чем на один день, следующая отгрузка бензина ожидается только 22-23 июля, заявил министр энергетики Канчана Виджесекера."Следующая отгрузка бензина ожидается между 22 и 23 (июля). Мы связались с другими поставщиками, но не можем подтвердить новые поставки до 22 числа", - цитирует его заявление издание Adaderana.Виджесекера также призвал живущих за границей граждан Шри-Ланки отправить деньги домой для финансирования новых закупок нефти.В конце прошлого месяца власти Шри-Ланки на фоне нехватки топлива до 10 июля запретил продавать его частным лицам, разрешив заправку автомобилей основных служб, в частности медиков, полиции и пожарных. В результате этого решения автомобильное движение на острове сильно сократилось. Частные автобусы, на долю которых приходится две трети автопарка страны, заявили, что в воскресенье они работали в ограниченном режиме, поскольку сильно пострадали от нехватки топлива, а в понедельник на маршруты вышло не более 5% от общего числа автобусов.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.

https://ria.ru/20220629/vorovstvo-1799124020.html

https://ria.ru/20220624/biotekhnologii-1797663592.html

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, шри-ланка, мвф, в мире, экономика