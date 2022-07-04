https://ria.ru/20220704/shkoly-1800031487.html

Российские военные обеспечили безопасную работу школ в Херсоне

Российские военные обеспечили безопасную работу школ в Херсоне - РИА Новости, 04.07.2022

Российские военные обеспечили безопасную работу школ в Херсоне

Херсонские школы должны вернуться к очному образованию по российской программе, присутствие российских военнослужащих позволяет обеспечить их безопасность,... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:53

2022-07-04T10:53

2022-07-04T10:53

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ХЕРСОН, 4 июл - РИА Новости. Херсонские школы должны вернуться к очному образованию по российской программе, присутствие российских военнослужащих позволяет обеспечить их безопасность, сообщила РИА Новости директор херсонского общеобразовательного начального общевоспитательного комплекса 48 Елена Герцхали."Дети скучают по школе. Если в Херсоне ситуация будет стабильная и свободная и дети без опасения смогут войти в классы и учиться, это большое дело. На сегодняшний день мы в Херсоне действительно спокойны: нас не бомбят, мы ощущаем защиту, мы передвигаемся по городу спокойно, мы ходим на работу даже в период летних отпусков. Как директор я обязана рекомендовать обучаться новым программам, чтобы учителя могли с ними работать", - сказала Герцхали.По словам директора, у педагогов есть желание обучиться новым российским программам для умения работать с теми материалами, которые будут предложены с 1 сентября. "Да, я поддерживаю переход на российскую программу обучения, потому что в данных реалиях это актуально",- отметила она."Взрослые школьники адекватно анализируют и мыслят по-взрослому. Думаю, они могут принять качественное решение исходя из ситуации, которая сейчас в Херсоне. Если сравнить с ситуацией по всей Украине, то в Херсоне спокойно благодаря тому, что здесь находятся российские войска", - добавила Герцхали, отвечая на вопрос, как школьники в ее образовательном учреждении оценивают происходящие сегодня события.Собеседница агентства также рассказала, что она из числа горожан, которые выступают за вхождение Херсонской области в состав России, и намерена принять участие в референдуме, когда он будет организован.Говоря о планах получить российское гражданство, Герцхали рассказала, что в паспортный стол в настоящее время очень большие очереди. "Поэтому (планирую - ред.), как будет меньше людей. Мне говорят, что в течение трех месяцев, поэтому все впереди",- сказала она.Российские войска в ходе спецоперации взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. В области сформированы военно-гражданские администрации. Восстановлена работа административных учреждений, в том числе ЗАГС и Пенсионного фонда. В Херсоне и ряде других городов открыты пункты приемы документов для оформления российского гражданства. Российские организации совместно с военными и Росгвардией ежедневно раздают гуманитарную помощь населению, в том числе и в прифронтовых селах в Николаевской области. Помощь и медикаменты доставляется также в больницы и детские дома.Выстраивается работа российского "ПромСвязьБанка" для дальнейшего обслуживания юридических лиц и граждан. В местных магазинах, аптеках, кафе и заправках принимаются как рубли, так и гривны.В Херсонской области с начала июня работает российский сотовый оператор и налажено вещание российских телеканалов и радио. С 1 июля восстановлено движение общественных автобусов из Херсона в Симферополь и обратно.

https://ria.ru/20220704/pasporta-1800025896.html

https://ria.ru/20220701/avtobus-1799535773.html

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсон, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)