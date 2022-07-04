Российские военные обеспечили безопасную работу школ в Херсоне
Директор школы в Херсоне рассказала, как российские военные обеспечили безопасное обучение
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
ХЕРСОН, 4 июл - РИА Новости. Херсонские школы должны вернуться к очному образованию по российской программе, присутствие российских военнослужащих позволяет обеспечить их безопасность, сообщила РИА Новости директор херсонского общеобразовательного начального общевоспитательного комплекса 48 Елена Герцхали.
"Дети скучают по школе. Если в Херсоне ситуация будет стабильная и свободная и дети без опасения смогут войти в классы и учиться, это большое дело. На сегодняшний день мы в Херсоне действительно спокойны: нас не бомбят, мы ощущаем защиту, мы передвигаемся по городу спокойно, мы ходим на работу даже в период летних отпусков. Как директор я обязана рекомендовать обучаться новым программам, чтобы учителя могли с ними работать", - сказала Герцхали.
По словам директора, у педагогов есть желание обучиться новым российским программам для умения работать с теми материалами, которые будут предложены с 1 сентября. "Да, я поддерживаю переход на российскую программу обучения, потому что в данных реалиях это актуально",- отметила она.
"Взрослые школьники адекватно анализируют и мыслят по-взрослому. Думаю, они могут принять качественное решение исходя из ситуации, которая сейчас в Херсоне. Если сравнить с ситуацией по всей Украине, то в Херсоне спокойно благодаря тому, что здесь находятся российские войска", - добавила Герцхали, отвечая на вопрос, как школьники в ее образовательном учреждении оценивают происходящие сегодня события.
Собеседница агентства также рассказала, что она из числа горожан, которые выступают за вхождение Херсонской области в состав России, и намерена принять участие в референдуме, когда он будет организован.
Говоря о планах получить российское гражданство, Герцхали рассказала, что в паспортный стол в настоящее время очень большие очереди. "Поэтому (планирую - ред.), как будет меньше людей. Мне говорят, что в течение трех месяцев, поэтому все впереди",- сказала она.
Российские войска в ходе спецоперации взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. В области сформированы военно-гражданские администрации. Восстановлена работа административных учреждений, в том числе ЗАГС и Пенсионного фонда. В Херсоне и ряде других городов открыты пункты приемы документов для оформления российского гражданства. Российские организации совместно с военными и Росгвардией ежедневно раздают гуманитарную помощь населению, в том числе и в прифронтовых селах в Николаевской области. Помощь и медикаменты доставляется также в больницы и детские дома.
Выстраивается работа российского "ПромСвязьБанка" для дальнейшего обслуживания юридических лиц и граждан. В местных магазинах, аптеках, кафе и заправках принимаются как рубли, так и гривны.
В Херсонской области с начала июня работает российский сотовый оператор и налажено вещание российских телеканалов и радио. С 1 июля восстановлено движение общественных автобусов из Херсона в Симферополь и обратно.